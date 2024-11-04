Від 69,00 ₴
Розробка
Запуск
Доступ до преміальних інструментів ШІ:
Розробка
Запуск
Доступ до преміальних інструментів ШІ:
Зростання
Розробка
Запуск
Доступ до преміальних інструментів ШІ:
Інструменти ШІ
Створіть сайт за допомогою ШІ та drag-and-drop редактора
Почніть з 170+ шаблонів, які можна налаштувати, і дозвольте ШІ керувати вашим дизайном.
Реалізуйте бажаний сайт
Просто опишіть вашу ідею, а Horizons реалізує її за допомогою вайб-кодингу.
Все необхідне у кожному тарифі
Швидкий і надійний хостинг
Ваш сайт працюватиме на потужному, високопродуктивному хостингу з глобальною CDN. Усе задля швидкості, стабільності та масштабування.
Безплатний домен і SSL
Миттєво виходьте в онлайн завдяки власному домену та SSL-сертифікату – жодних додаткових налаштувань не потрібно.
SEO і GEO
Наші інструменти SEO та визначення геолокації допоможуть вашому сайту з'являтися в результатах пошуку та відповідях ШІ по всьому світу.
Постійний захист
Розширений захист від DDoS-атак і моніторинг шкідливого ПЗ гарантують безпеку та стабільну роботу вашого сайту.
Інтеграції
Інструменти аналітики, маркетингу та оплати вже інтегровані — все працює бездоганно.
Автоматичні бекапи
Резервна копія сайту створюється автоматично. Ви можете відновити попередні версії у будь-який час.
Відгуки користувачів
Я вражений, як Hostinger вдалося запустити Horizons... У це складно повірити, але він настільки швидко дозволяє будь-кому розгорнути фронтенд і бекенд.
Я нічого не знаю про розробку додатків. Однак з Horizons я зміг реалізувати проєкт своєї мрії без жодних труднощів. Це неймовірно!
Hostinger Horizons дійсно вирізняється серед інших інструментів. Я здивувався, наскільки просто вдалося налаштувати піддомен для додатка.
Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.
Hostinger Horizons вражає! Цей конструктор ШІ створює чудові сайти та додатки за лічені хвилини. Варто спробувати.
За допомогою Hostinger Horizons можна створити успішні проєкти. Він не схожий на звичайний конструктор сайтів – це щось більше.
З конструктором сайтів ШІ мені вдалося створити сайт у найкоротші терміни. Макети одразу виглядають професійно, що значно економить час.
Чудовий конструктор сайтів і неймовірний сервіс. Рекомендую всім, кому потрібно швидко створити сайт.
Я обожнюю Hostinger! Ідеально підходить для підприємців. Я створив 5 сайтів – кожен виглядає неймовірно. Настійно рекомендую спробувати конструктор Hostinger.
Hostinger пропонує доступні ціни, простий конструктор сайтів на основі ШІ та професійну онлайн-підтримку 24/7. Я задоволений своїм рішенням.
З конструктором сайтів ШІ мені вдалося створити сайт менше ніж за 10 хвилин. Це чудове рішення, яке дозволяє отримати професійний сайт за доступною ціною.
Конструктор сайтів ШІ Hostinger подарував мені неймовірний досвід. Тепер не потрібно витрачати час на пошуки розробників.