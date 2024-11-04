החל מ־7.99 ₪
גישה לכלי AI פרימיום הכוללים:
גישה לכלי AI פרימיום הכוללים:
גישה לכלי AI פרימיום הכוללים:
כלי AI
בנו במהירות של AI ובקלות של גרירה-ושחרור
התחילו עם 170+ תבניות הניתנות להתאמה אישית ותנו ל-AI להנחות את העיצוב שלכם.
הביאו את האתר שלכם לעולם עם פרומפטים
פשוט תארו את הרעיון שלכם, ו-Horizons יעניק חיים למילים שלכם באמצעות vibe coding.
כלול בכל תוכנית
אחסון מהיר ואמין
האתר שלכם פועל על אחסון עוצמתי עם CDN גלובלי – נבנה למהירות, יציבות, וצמיחה.
דומיין ו-SSL חינם
העלו את האתר שלכם לאוויר מיד עם דומיין משלכם ותעודת SSL כלולים – ללא צורך בהגדרה נוספת.
SEO ו-GEO
כלי ה-SEO וה-location adware שלנו עוזרים לאתר שלכם להופיע בתוצאות חיפוש ובתגובות שנוצרות על ידי AI ברחבי העולם.
אבטחה פועלת-תמיד
הגנה מתקדמת מפני DDoS וניטור תוכנות זדוניות שומרים על אבטחת האתר שלכם ותפקודו התקין.
אינטגרציות
כלי ניתוח, שיווק, התחברות, ותשלום כבר משולבים - הכל עובד יחד בצורה חלקה.
גיבויים אוטומטיים
האתר שלכם מגובה אוטומטית — שחזרו גרסאות קודמות בכל רגע בלחיצה אחת.
השיקו את הרעיון הבא שלכם תוך דקות
אל תיקחו רק את המילה שלנו
אני תוהה איך Hostinger הצליחו ליצור את Horizons... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפרוס front end ו-back end.
אני לא יכול לתאר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לי ברשימת הפרויקטים שלי עד שיצרתם את הבינה המלאכותית של Horizons. אני לא מבין כלום בקידוד אפליקציות אינטרנט. אפס וזהו. פרויקט החלומות שלי לעזור לחברים עלה לאוויר. יש!
Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי באפליקציית האינטרנט שלי - אמרתי "וואו!"
זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.
ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב, ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.
זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.
אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.
בונה האתרים AI הופך את יצירת האתר לפשוטה ומהירה במיוחד. הפריסות נראות מקצועיות מיד, וזה חוסך לי המון זמן לעומת התחלה מאפס.
בונה אתרים מעולה וחוויית התאמה אישית ברמה גבוהה, עם שירות נהדר באופן כללי. מומלץ לכל מי שצריך לבנות אתרים במהירות ובקלות.
אני מת על Hostinger! מושלם ליזמים. יצרתי כמעט חמישה אתרים והם נראים מדהים. מרוצה בטירוף. אלה כמה מהאתרים שנבנו ב-100% בעזרת בונה האתרים של Hostinger.
Hostinger מצדיקה את המחיר – בונה האתרים AI קל לשימוש ומגובה בתמיכת צ׳אט זמינה 24/7, שעוזרת לפתור בעיות או ללמוד על הפקודות והפיצ׳רים.
יצרתי את האתר שלי בפחות מ-10 דקות בעזרת בונה האתרים עם AI. אתר מותאם אישית, יפהפה, נוח לשימוש ובמחיר משתלם. ההחלטה הכי טובה שקיבלתי, בלי ספק.
בונה האתרים AI של Hostinger שינה לי את החיים והביא לסיום שנים של תסכול בחיפוש אחר מפתחי אתרים.