החל מ־7.99 ₪

בחרו את התוכנית המושלמת עבורכם

בחרו את התוכנית שמתאימה לשאיפות שלכם. כל התוכניות כוללות אחסון, דומיין, ואימייל עסקי, כך שתוכלו לעלות לאוויר ולהתחיל לצמוח.

בחרו את בונה ה-AI שלכם

צרו את האתר שלכם מבלי לכתוב קוד. התחילו מפריסה מוכנה, תארו את הרעיון שלכם, או תנו ל-AI לבנות אותו עבורכם.

השיקו תוך דקות

העלו את האתר לאוויר בלחיצה אחת – מותאם לחלוטין למהירות, SEO, וביצועי AEO. עקבו אחרי הצמיחה שלכם עם כלי ניתוח ואופטימיזציה חכמים מובנים.

כל מה שצריך בשביל לבנות, להשיק, ולהתרחב

בנו במהירות של AI ובקלות של גרירה-ושחרור

התחילו עם 170+ תבניות הניתנות להתאמה אישית ותנו ל-AI להנחות את העיצוב שלכם.

עריכה חסרת מאמץ בגרירה־ושחרור עם הצעות חכמות מ-AI
אתם מתארים, וה-AI בונה חנויות אונליין, תיקי עבודות, ודפי link-in-bio תוך דקות
AI עוזר לשפר את הפריסות, הצבעים, והתוכן
אידיאלי עבור יוצרים שרוצים שליטה חזותית מגובה ב-AI
הביאו את האתר שלכם לעולם עם פרומפטים

פשוט תארו את הרעיון שלכם, ו-Horizons יעניק חיים למילים שלכם באמצעות vibe coding.

תבניות ללא הגבלה לאפשרויות עיצוב בלתי מוגבלות
הוסיפו CRM, טפסי הזמנה, אוטומציות, ועוד, באמצעות פרומפטים
Horizons מטפל בטקסט, בעיצוב, ובפיתוח - אתם מנחים את החזון
מושלם עבור יוצרים שרוצים חופש יצירתי מלא
כלול בכל תוכנית

אחסון מהיר ואמין

האתר שלכם פועל על אחסון עוצמתי עם CDN גלובלי – נבנה למהירות, יציבות, וצמיחה.

דומיין ו-SSL חינם

העלו את האתר שלכם לאוויר מיד עם דומיין משלכם ותעודת SSL כלולים – ללא צורך בהגדרה נוספת.

SEO ו-GEO

כלי ה-SEO וה-location adware שלנו עוזרים לאתר שלכם להופיע בתוצאות חיפוש ובתגובות שנוצרות על ידי AI ברחבי העולם.

אבטחה פועלת-תמיד

הגנה מתקדמת מפני DDoS וניטור תוכנות זדוניות שומרים על אבטחת האתר שלכם ותפקודו התקין.

אינטגרציות

כלי ניתוח, שיווק, התחברות, ותשלום כבר משולבים - הכל עובד יחד בצורה חלקה.

גיבויים אוטומטיים

האתר שלכם מגובה אוטומטית — שחזרו גרסאות קודמות בכל רגע בלחיצה אחת.

השיקו את הרעיון הבא שלכם תוך דקות

בחרו פרומפט מוכן לשימוש כדי להתחיל במהרה. אז התאימו אותו כך שיהיה שלכם.
Portfolio
אל תיקחו רק את המילה שלנו

אנחנו גאים לתמוך ביוצרים ובעסקים ברחבי העולם. הנה מה שהיה לחלק מהם לומר.
mark diantonio
@mark diantonio

אני תוהה איך Hostinger הצליחו ליצור את Horizons... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפרוס front end ו-back end.

Martin Dubovic
@Martinko

אני לא יכול לתאר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לי ברשימת הפרויקטים שלי עד שיצרתם את הבינה המלאכותית של Horizons. אני לא מבין כלום בקידוד אפליקציות אינטרנט. אפס וזהו. פרויקט החלומות שלי לעזור לחברים עלה לאוויר. יש!

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי באפליקציית האינטרנט שלי - אמרתי "וואו!"

Ivana Mikleuš
מומחה דיגיטלי

זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.

Eric Hill
@EHillPapercraft

ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב, ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.

Albert Bermejo
יוצר תוכן

זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.

techmano
@nice_gamin60974

אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.

Jereme Howard
19 בספטמבר, 2025

בונה האתרים AI הופך את יצירת האתר לפשוטה ומהירה במיוחד. הפריסות נראות מקצועיות מיד, וזה חוסך לי המון זמן לעומת התחלה מאפס.

Daniel Karu
26 באפריל, 2025

בונה אתרים מעולה וחוויית התאמה אישית ברמה גבוהה, עם שירות נהדר באופן כללי. מומלץ לכל מי שצריך לבנות אתרים במהירות ובקלות.

Vallita Costantini M.M.O.
24 בפברואר, 2025

אני מת על Hostinger! מושלם ליזמים. יצרתי כמעט חמישה אתרים והם נראים מדהים. מרוצה בטירוף. אלה כמה מהאתרים שנבנו ב-100% בעזרת בונה האתרים של Hostinger.

Devashish Jain
9 בדצמבר, 2024

Hostinger מצדיקה את המחיר – בונה האתרים AI קל לשימוש ומגובה בתמיכת צ׳אט זמינה 24/7, שעוזרת לפתור בעיות או ללמוד על הפקודות והפיצ׳רים.

Starr Matthews
5 ביולי, 2025

יצרתי את האתר שלי בפחות מ-10 דקות בעזרת בונה האתרים עם AI. אתר מותאם אישית, יפהפה, נוח לשימוש ובמחיר משתלם. ההחלטה הכי טובה שקיבלתי, בלי ספק.

Elewechi
4 בנובמבר, 2024

בונה האתרים AI של Hostinger שינה לי את החיים והביא לסיום שנים של תסכול בחיפוש אחר מפתחי אתרים.

