אני לא יכול לתאר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לי ברשימת הפרויקטים שלי עד שיצרתם את הבינה המלאכותית של Horizons. אני לא מבין כלום בקידוד אפליקציות אינטרנט. אפס וזהו. פרויקט החלומות שלי לעזור לחברים עלה לאוויר. יש!