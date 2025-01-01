₩2,999 부터
다음을 포함한 프리미엄 AI 도구에 대한 액세스:
다음을 포함한 프리미엄 AI 도구에 대한 액세스:
성장
다음을 포함한 프리미엄 AI 도구에 대한 액세스:
AI 도구
AI 속도와 드래그 앤 드롭의 편리함으로 구축하세요
170개 이상의 사용자 정의 가능한 템플릿으로 시작하고 AI가 디자인을 안내하게 하세요.
사이트에 활력을 불어넣으세요
아이디어를 설명하기만 하면 Horizons가 분위기 코딩을 통해 그 아이디어에 생명을 불어넣어 드립니다.
모든 상품에 포함됨
빠르고 안정적인 호스팅
귀하의 웹사이트는 속도, 안정성, 성장을 위해 구축된 글로벌 CDN을 갖춘 강력하고 고성능 호스팅에서 실행됩니다.
무료 도메인 및 SSL
별도의 설정 없이 자체 도메인과 SSL 인증서가 포함되어 즉시 온라인에 접속할 수 있습니다.
SEO 및 GEO
당사의 SEO 및 위치 인식 도구는 귀하의 사이트가 전 세계 검색 결과와 AI가 생성한 응답에 표시되는 데 도움이 됩니다.
항상 켜져 있는 보안
고급 DDoS 방어 및 맬웨어 모니터링을 통해 웹사이트의 보안을 유지하고 원활하게 작동합니다.
통합
분석, 마케팅, 로그인, 결제 도구가 이미 통합되어 있어 모든 것이 원활하게 작동합니다.
자동 백업
귀하의 사이트는 자동으로 백업됩니다. 단 한 번의 클릭으로 언제든지 이전 버전을 복원할 수 있습니다.
Hostinger가 Horizons를 어떻게 성공적으로 구현했는지 궁금하네요... 프런트엔드와 백엔드를 누구나 얼마나 빨리 배포할 수 있는지 정말 놀랍습니다.
Horizons AI를 만들어주시기 전까지 이 프로젝트가 제 '해야 할 것' 목록에 얼마나 오랫동안 있었는지 말로 다 할 수 없네요. 웹 앱 코딩에 대해 아무것도 모르는데 말이죠. 근데 눈 깜짝할 순간에 완성됐네요. 동료들을 돕고 싶다는 제 꿈의 프로젝트가 드디어 시작됐네요. 와!
Hostinger Horizons는 다른 모든 것과 비교했을 때 정말 획기적인 서비스입니다. 웹앱에서 블로그 하위 도메인을 설정하는 게 너무 쉬워서 "와!" 하고 감탄했습니다.
상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.
Hostinger Horizons를 사용해 봤는데 정말 획기적인 제품이었어요! 코딩 없이도 AI 앱 빌더를 사용하면 몇 분 만에 멋진 웹사이트와 앱을 만들 수 있어요. 디자인, 코딩, 글쓰기까지 모두 자동으로 처리해 주니 한번 써 볼 만합니다.
Hostinger Horizons를 사용하면 꽤 괜찮은 웹사이트를 만들 수 있습니다. 일반적인 웹사이트 빌더와는 달리, 그 이상의 기능을 제공합니다.
AI 웹사이트 빌더 덕분에 사이트 제작이 정말 간편하고 빨라졌어요. 레이아웃이 바로 전문적인 느낌이 들고, 처음부터 새로 만드는 것보다 훨씬 시간을 절약할 수 있어요.
훌륭한 웹사이트 빌더와 맞춤 설정 경험, 그리고 전반적으로 훌륭한 서비스였습니다. 이동 중에도 웹사이트를 제작해야 하는 모든 분께 추천합니다.
Hostinger 정말 좋아요! 사업가에게 딱 맞는 사이트예요. 웹사이트를 거의 5개나 만들었는데 정말 멋져요. 정말 만족스러워요. Hostinger Builder로 100% 제작한 웹사이트도 있었어요.
Hostinger는 가격을 정당화하고, AI 웹사이트 빌더는 사용하기 쉽고, 어려움을 해결하거나 명령어와 기능을 알려면 24시간 연중무휴 채팅 지원을 받습니다.
AI 기반 웹사이트 빌더를 선택해서 10분도 안 걸려 웹사이트를 만들었습니다. 아름다운 맞춤형 웹사이트에 예산도 넉넉하고 사용하기도 쉬웠습니다. 제가 내린 최고의 선택이었어요. "두말할 것 없죠"
Hostinger AI 웹사이트 빌더를 사용한 것으로 많은 시간을 절약할 수 있었고, 웹사이트 개발자를 찾느라 몇 년간 짜증을 내던 일도 사라졌습니다.