₩2,999 부터

AI로 웹사이트를 만들고 몇 초 만에 라이브로 실행하세요

코딩이나 디자인 기술이 없으신가요? 문제없습니다. 이커머스 매장부터 포트폴리오까지, AI의 힘으로 사이트를 빠르게 구축하세요.

30일 내 환불 보장
1000만개
호스팅어로 만든 웹사이트
400만명
많은 사용자에게 신뢰받는 호스팅어
150개
이상의 국가에서 서비스
20년
이상의 경험
나에게 맞는 상품 선택하기

목표에 맞는 상품을 선택하세요. 모든 상품에는 호스팅, 도메인, 비즈니스 이메일이 포함되어 있어 온라인 사업을 시작하고 성장을 시작할 수 있습니다.

AI 빌더를 선택하세요

코딩 없이 웹사이트를 만들어 보세요. 미리 만들어진 레이아웃으로 시작하거나, 아이디어를 자세히 설명하거나, AI가 대신 만들어 드립니다.

몇 분 안에 출시하세요

클릭 한 번으로 속도, SEO 및 AEO 성능에 완벽하게 최적화된 사이트를 시작하세요. 자체 분석 및 스마트 최적화 도구로 성장을 추적하세요.

제작, 출시 및 성장에 필요한 모든 것

연중무휴 24시간 지원

30일 내 환불 보장

언제든지 취소 가능

AI 속도와 드래그 앤 드롭의 편리함으로 구축하세요

170개 이상의 사용자 정의 가능한 템플릿으로 시작하고 AI가 디자인을 안내하게 하세요.

스마트 AI 제안을 통한 간편한 드래그 앤 드롭 편집
설명만 하면AI가 몇 분 안에 이커머스 매장, 포트폴리오 및 링크-인-바이오 페이지를 구축합니다.
AI는 레이아웃, 색상 및 페이지 콘텐츠를 개선하는 데 도움이 됩니다.
AI 인텔리전스로 지원되는 시각적 제어를 원하는 크리에이터에게 이상적입니다.
사이트에 활력을 불어넣으세요

아이디어를 설명하기만 하면 Horizons가 분위기 코딩을 통해 그 아이디어에 생명을 불어넣어 드립니다.

무한한 디자인 가능성을 위한 무제한 템플릿
프롬프트를 통해 CRM, 예약 양식, 자동화 등을 추가합니다.
Horizons는 복사, 레이아웃 및 개발을 처리하고 귀하는 비전을 안내합니다.
완전한 창의적 자유를 원하는 창작자에게 적합합니다.
모든 상품에 포함됨

빠르고 안정적인 호스팅

귀하의 웹사이트는 속도, 안정성, 성장을 위해 구축된 글로벌 CDN을 갖춘 강력하고 고성능 호스팅에서 실행됩니다.

무료 도메인 및 SSL

별도의 설정 없이 자체 도메인과 SSL 인증서가 포함되어 즉시 온라인에 접속할 수 있습니다.

SEO 및 GEO

당사의 SEO 및 위치 인식 도구는 귀하의 사이트가 전 세계 검색 결과와 AI가 생성한 응답에 표시되는 데 도움이 됩니다.

항상 켜져 있는 보안

고급 DDoS 방어 및 맬웨어 모니터링을 통해 웹사이트의 보안을 유지하고 원활하게 작동합니다.

통합

분석, 마케팅, 로그인, 결제 도구가 이미 통합되어 있어 모든 것이 원활하게 작동합니다.

자동 백업

귀하의 사이트는 자동으로 백업됩니다. 단 한 번의 클릭으로 언제든지 이전 버전을 복원할 수 있습니다.

몇 분 안에 다음 아이디어를 출시하세요

바로 사용할 수 있는 프롬프트를 선택하여 빠르게 시작하세요. 그런 다음 사용자 정의하여 나만의 프롬프트를 만드세요.
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio

다른 분들의 경험을 들어보세요

저희는 전 세계 크리에이터와 기업을 지원하게 되어 자랑스럽습니다. 그들의 이야기를 들어보세요.
mark diantonio
mark diantonio
@mark diantonio

Hostinger가 Horizons를 어떻게 성공적으로 구현했는지 궁금하네요... 프런트엔드와 백엔드를 누구나 얼마나 빨리 배포할 수 있는지 정말 놀랍습니다.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Horizons AI를 만들어주시기 전까지 이 프로젝트가 제 '해야 할 것' 목록에 얼마나 오랫동안 있었는지 말로 다 할 수 없네요. 웹 앱 코딩에 대해 아무것도 모르는데 말이죠. 근데 눈 깜짝할 순간에 완성됐네요. 동료들을 돕고 싶다는 제 꿈의 프로젝트가 드디어 시작됐네요. 와!

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons는 다른 모든 것과 비교했을 때 정말 획기적인 서비스입니다. 웹앱에서 블로그 하위 도메인을 설정하는 게 너무 쉬워서 "와!" 하고 감탄했습니다.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
디지털 전문가

상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger Horizons를 사용해 봤는데 정말 획기적인 제품이었어요! 코딩 없이도 AI 앱 빌더를 사용하면 몇 분 만에 멋진 웹사이트와 앱을 만들 수 있어요. 디자인, 코딩, 글쓰기까지 모두 자동으로 처리해 주니 한번 써 볼 만합니다.

Albert Bermejo
Albert Bermejo
콘텐츠 제작자

상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Hostinger Horizons를 사용하면 꽤 괜찮은 웹사이트를 만들 수 있습니다. 일반적인 웹사이트 빌더와는 달리, 그 이상의 기능을 제공합니다.

Jereme Howard
Jereme Howard
2025년 9월 19일

AI 웹사이트 빌더 덕분에 사이트 제작이 정말 간편하고 빨라졌어요. 레이아웃이 바로 전문적인 느낌이 들고, 처음부터 새로 만드는 것보다 훨씬 시간을 절약할 수 있어요.

Daniel Karu
Daniel Karu
2025년 4월 26일

훌륭한 웹사이트 빌더와 맞춤 설정 경험, 그리고 전반적으로 훌륭한 서비스였습니다. 이동 중에도 웹사이트를 제작해야 하는 모든 분께 추천합니다.

Vallita Costantini M.M.O.
Vallita Costantini M.M.O.
2025년 2월 24일

Hostinger 정말 좋아요! 사업가에게 딱 맞는 사이트예요. 웹사이트를 거의 5개나 만들었는데 정말 멋져요. 정말 만족스러워요. Hostinger Builder로 100% 제작한 웹사이트도 있었어요.

Devashish Jain
Devashish Jain
2024년 12월 9일

Hostinger는 가격을 정당화하고, AI 웹사이트 빌더는 사용하기 쉽고, 어려움을 해결하거나 명령어와 기능을 알려면 24시간 연중무휴 채팅 지원을 받습니다.

Starr Matthews
Starr Matthews
2025년 7월 5일

AI 기반 웹사이트 빌더를 선택해서 10분도 안 걸려 웹사이트를 만들었습니다. 아름다운 맞춤형 웹사이트에 예산도 넉넉하고 사용하기도 쉬웠습니다. 제가 내린 최고의 선택이었어요. "두말할 것 없죠"

Elewechi
Elewechi
2024년 11월 4일

Hostinger AI 웹사이트 빌더를 사용한 것으로 많은 시간을 절약할 수 있었고, 웹사이트 개발자를 찾느라 몇 년간 짜증을 내던 일도 사라졌습니다.

꿈의 아이디어를 현실로 만들 준비가 되셨나요?

부담 없이 체험해 보세요. 30일 환불 보장.

