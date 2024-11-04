Oferta de Fin de año: llévate meses extra gratis

Desde MX$ 32.99

Oferta de Fin de año: crea con IA y obtén hasta un -80%

Convierte tu idea en un sitio web increíble por menos. No tienes que programar.

Garantía de reembolso de 30 días
Crea webs con IA y publícalas en segundos
+10 millones
sitos web creados con nosotros
+4 millones
usuarios confían en Hostinger
+150
países donde operamos
+20 años
de experiencia en el campo
Elige tu plan perfecto

Elige tu plan perfecto

Elige el plan que mejor se adapte a tus objetivos. Todos los planes incluyen hosting web, email profesional y dominio para publicar tu web y empezar a crecer.

Elige tu creador con IA

Elige tu creador con IA

Crea tu sitio web sin código. Empieza con una plantilla prediseñada, describe tu idea o deja que la IA lo cree por ti.

Publica en minutos

Publica en minutos

Publica tu sitio web con un solo clic, totalmente optimizado para velocidad, SEO y rendimiento de AEO. Sigue tu crecimiento con análisis integrados y herramientas de optimización inteligentes.

No te pierdas la Oferta de Fin de año

Ayuda las 24 horas

30 días de garantía de reembolso

Cancela en cualquier momento

El pago se puede realizar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Crea con la velocidad de la IA y la facilidad de arrastrar y soltar

Empieza con más de 170 plantillas personalizables y deja que la IA guíe tu diseño.

Edición sencilla mediante arrastrar y soltar con sugerencias de IA.
Tú describes el proyecto y la IA crea tiendas de ecommerce, portafolios y páginas con link en la biografía en minutos.
La IA ayuda a perfeccionar los diseños, los colores y el contenido de la página.
Ideal para creadores que buscan control visual con el respaldo de la IA.
Crea con la velocidad de la IA y la facilidad de arrastrar y soltar

Dale vida a tu sitio web

Con solo describir tu idea, Horizons le da vida a tus palabras con programación en modo vibe.

Plantillas ilimitadas para posibilidades de diseño ilimitadas.
Añade CRM, formularios de reserva, automatizaciones y más con simples prompts.
Horizons se encarga del texto, el desarrollo y el desarrollo; tú guías la visión.
Perfecto para creadores que quieren libertad creativa absoluta.
Dale vida a tu sitio web
techradar
cybernews
hostadvice
cnet
forbes
PCMAG.com

Incluido en todos los planes

Hosting rápido y confiable

Tu sitio web se ejecuta en un hosting potente y de alto rendimiento con una CDN global, diseñado para ofrecer velocidad, estabilidad y crecimiento.

Dominio y SSL gratis

Tu web online al instante con tu propio dominio y certificado SSL incluido. No se necesita ninguna configuración extra.

SEO y GEO

Nuestras herramientas de SEO y de geolocalización ayudan a que tu sitio web aparezca en los resultados de búsqueda y en las respuestas generadas por IA en todo el mundo.

Seguridad siempre activa

La defensa avanzada contra DDoS y la monitorización de malware mantienen tu sitio web seguro y funcionando sin problemas.

Integraciones

Las herramientas de análisis, marketing, inicio de sesión y pago ya están integradas, funcionando a la perfección.

Respaldos automáticos

Tu sitio web se respalda automáticamente; restaura versiones anteriores en cualquier momento con un solo clic.

Publica tu próxima idea en minutos

Elige una plantilla predefinida para empezar rápidamente. Luego, personalízala a tu gusto.
Portafolio
Portafolio
Portafolio
Portafolio

No solo lo decimos nosotros

Nos enorgullece apoyar a creadores y empresas de todo el mundo. Estas son las opiniones de algunos de ellos.
mark diantonio
mark diantonio
@mark diantonio

Me pregunto cómo habrán podido desarrollar Hostinger Horizons... Es una locura lo rápido que permite a cualquiera implementar un sitio o app web al completo.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

No puedo imaginar cuánto tiempo llevaba pensando en este proyecto hasta que crearon la IA de Horizons. No sé nada en absoluto de programación de aplicaciones web, pero ahí está: mi proyecto soñado para ayudar a los colegas de trabajo ya está en marcha. ¡Increíble!

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons es toda una innovación en comparación con todo lo demás. Fue facilísimo configurar un subdominio para mi blog en mi app web. ¡Es impresionante!

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Probé Hostinger Horizons y ¡es una revolución! Este creador de apps con IA sin código, crea sitios web y apps impecables en minutos: diseña, programa y escribe por ti. ¡Vale la pena probarlo!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
creador de contenido

Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Puedes crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es diferente a un creador de sitios web típico: es mucho más.

Jereme Howard
Jereme Howard
19 de septiembre de 2025

El creador de sitios web con IA hace que crear un sitio sea muy sencillo y rápido. Los diseños se ven profesionales al instante y me ahorra muchísimo tiempo en comparación con empezar desde cero.

Daniel Karu
Daniel Karu
26 de abril de 2025

Excelente creador de sitios web, con una experiencia de personalización superior a la media y un servicio maravilloso en general. Lo recomiendo a todos los que necesiten crear sitios web rápidamente.

Vallita Costantini M.M.O.
Vallita Costantini M.M.O.
24 de febrero de 2025

¡Me encanta Hostinger! Es perfecto para emprendedores. He creado casi 5 sitios web y se ven increíbles. Estoy muy contento con el resultado. Estos son algunos de los sitios web creados 100% con el Creador de Hostinger.

Devashish Jain
Devashish Jain
9 de diciembre de 2024

Hostinger justifica su precio; su creador de páginas web con IA es fácil de usar y cuenta con un soporte por chat rápido las 24 horas, los 7 días de la semana, para resolver dificultades o conocer los comandos y las funciones.

Starr Matthews
Starr Matthews
5 de julio de 2025

Creé mi web en menos de 10 minutos con el creador de páginas web con IA. Una web personalizada, bonita, económica y fácil de usar. ¡La mejor decisión que tomé, sin duda!

Elewechi
Elewechi
4 de noviembre de 2024

Usar el Creador de páginas web con IA de Hostinger ha sido una experiencia que me ha salvado la vida y me ha ahorrado años frustrantes de búsqueda de desarrolladores web.

¿Deseas convertir tu idea soñada en realidad?

Pruébalo ya, sin riesgos, con garantía de reembolso de 30 días.

¿Deseas convertir tu idea soñada en realidad?