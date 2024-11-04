Erstellen Sie Websites mit KI – in Sekunden live
Mit KI-Geschwindigkeit und Drag-and-Drop-Leichtigkeit erstellen
Starten Sie mit über 170 anpassbaren Vorlagen und lassen Sie sich beim Design von der KI führen.
Ihre Website per Eingabeaufforderung zum Leben erwecken
Beschreiben Sie einfach Ihre Idee und Horizons erweckt Ihre Worte mithilfe von Vibe-Coding zum Leben.
In jedem Plan enthalten
Schnelles, zuverlässiges Hosting
Ihre Website läuft auf leistungsstarkem Hosting mit globalem CDN – entwickelt für Speed, Stabilität und Wachstum.
Kostenlose Domain und SSL
Gehen Sie sofort online – inklusive eigener Domain und SSL-Zertifikat, ganz ohne zusätzliche Einrichtung.
SEO und GEO
Dank SEO- und standortbezogenen Tools erscheint Ihre Website weltweit in Suchergebnissen und KI-Antworten.
Ständige Sicherheit
Mit erweitertem DDoS-Schutz und Malware-Überwachung bleibt Ihre Website sicher und läuft reibungslos.
Integrationen
Analyse-, Marketing-, Login- und Zahlungstools sind bereits integriert – alles funktioniert nahtlos zusammen.
Automatische Backups
Ihre Website wird automatisch gesichert – stellen Sie frühere Versionen mit 1 Klick wieder her.
Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.
Ich kann gar nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner „Irgendwann“-Liste stand, BIS ihr die Horizons-KI entwickelt habt. Ich habe keine Ahnung davon, wie man Web-Apps programmiert. Von Null gestartet und schon ist es da. Mein Traumprojekt, um anderen zu helfen, ist LIVE. Juhu!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.
Der KI Website-Baukasten macht die Website-Erstellung kinderleicht und schnell. Die Layouts sehen sofort professionell aus und er spart mir im Vergleich zum Erstellen einer komplett neuen Website enorm viel Zeit.
Hervorragender Website-Baukasten mit erstklassigen Anpassungsmöglichkeiten und insgesamt einem wunderbaren Service. Würde ich allen empfehlen, die Websites flexibel und von überall aus erstellen möchten.
Ich liebe Hostinger! Perfekt für Unternehmer. Ich habe fast 5 Websites erstellt, und sie sehen fantastisch aus. Ich bin unglaublich zufrieden. Diese Seiten wurden alle 100 % mit dem Hostinger Baukasten erstellt.
Hostinger ist seinen Preis wert. Der KI Website-Baukasten ist leicht zu bedienen und wird durch den schnellen 24/7-Chat-Support unterstützt, der bei Fragen zu Befehlen oder Funktionen hilft.
Ich habe meine Website in weniger als 10 Minuten erstellt, einfach mit dem KI Website-Baukasten – eine wunderschöne, individuelle Website, preiswert und benutzerfreundlich. Zweifellos die BESTE Entscheidung überhaupt.
Hostinger KI Website-Baukasten war meine Rettung – er hat mir jahrelangen Frust bei der Suche nach Webentwicklern abgenommen.