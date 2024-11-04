শুধুমাত্র ৳179.00 থেকে শুরু করে

আপনার ওয়েবসাইট। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লাইভ।

কোডিং বা ডিজাইনের দক্ষতা নেই? সমস্যা নেই। দোকান থেকে শুরু করে পোর্টফোলিও, শক্তিশালী AI টুল দিয়ে আপনার সাইট দ্রুত তৈরি করুন।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
আপনার ওয়েবসাইট। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লাইভ।
১ কোয়া+
আমাদের সাথে তৈরি ওয়েবসাইটগুলি
৪ লক্ষ+
ব্যবহারকারীরা হোস্টিংগারকে বিশ্বাস করেন
১৫০+
পরিবেশিত দেশগুলি
২০+
বছরের অভিজ্ঞতা
১ কোয়া+
আমাদের সাথে তৈরি ওয়েবসাইটগুলি
৪ লক্ষ+
ব্যবহারকারীরা হোস্টিংগারকে বিশ্বাস করেন
১৫০+
পরিবেশিত দেশগুলি
২০+
বছরের অভিজ্ঞতা
আপনার নিখুঁত পরিকল্পনাটি বেছে নিন

আপনার নিখুঁত পরিকল্পনাটি বেছে নিন

আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে মেলে এমন পরিকল্পনাটি বেছে নিন। সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে হোস্টিং, একটি ডোমেন এবং ব্যবসায়িক ইমেল, যাতে আপনি অনলাইনে আসতে পারেন এবং উন্নতি শুরু করতে পারেন।

আপনার এআই বিল্ডার বেছে নিন

আপনার এআই বিল্ডার বেছে নিন

কোডিং ছাড়াই আপনার ওয়েবসাইট তৈরি করুন। একটি তৈরি লেআউট দিয়ে শুরু করুন, আপনার ধারণা বর্ণনা করুন, অথবা AI কে আপনার জন্য এটি তৈরি করতে দিন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে চালু করুন

কয়েক মিনিটের মধ্যে চালু করুন

এক ক্লিকেই লাইভে যান - গতি, SEO এবং AEO পারফরম্যান্সের জন্য সম্পূর্ণরূপে অপ্টিমাইজ করা। অন্তর্নির্মিত বিশ্লেষণ এবং স্মার্ট অপ্টিমাইজেশন সরঞ্জামগুলির সাহায্যে আপনার বৃদ্ধি ট্র্যাক করুন।

নির্মাণ, চালু এবং বৃদ্ধির পরিকল্পনা - আপনার ইচ্ছামতো

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

যেকোনো সময় বাতিল করুন

২৪/৭ সাপোর্ট

80% ছাড়
Premium + এআই
ক্রিয়েটর, ফ্রিল্যান্সার ও ছোট ব্র্যান্ড যারা তাদের সাইট অনলাইনে আনতে চাইছেন।
৳  179.00 /মাস

+3 মাসিক বিনামূল্যে

টি ওয়েবসাইট
বিনামূল্যে কাস্টম ডোমেইন
প্রতিটি সাইটের জন্য 2 বিনামূল্যে মেইলবক্স
৳8,592.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳42,672.00)। ৳619.00/মাস-এ নবায়ন হবে।

প্ল্যানের হাইলাইটস

আমাদের যেকোনো সাইট বিল্ডার্সের সাহায্যে কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি সাইট তৈরি করুন
কনটেন্ট, ইমেজ এবং আরও অনেক কিছুর জন্য এআই টুলস ব্যবহার করে সময় বাঁচান
ডোমেইন-ভিত্তিক বিজনেস ইমেইল পান
দ্রুত ও নিরাপদ ওয়েব হোস্টিং উপভোগ করুন
SEO টুল ব্যবহার করে অনুসন্ধানের ফলাফলে দেখান
আপনার সাইটের অসংখ্য ট্র্যাফিক হ্যান্ডেল করুন
লাইভ অ্যানালিটিক্সের মাধ্যমে সাইটের পারফরম্যান্স ট্র্যাক করুন
সবচেয়ে জনপ্রিয়
75% ছাড়
Business + এআই
বিল্ট-ইন ইকমার্সের মাধ্যমে অনলাইনে গ্রো করতে এবং সেল আনতে চাওয়া বিজনেসসমূহ।
৳  279.00 /মাস

+3 মাসিক বিনামূল্যে

50টি ওয়েবসাইট
বিনামূল্যে কাস্টম ডোমেইন
প্রতিটি সাইটের জন্য 5 বিনামূল্যে মেইলবক্স
৳13,392.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳52,752.00)। ৳889.00/মাস-এ নবায়ন হবে।

Premium-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:

আপনার নিজস্ব অনলাইন স্টোর থেকে বিক্রি শুরু করুন
০% লেনদেন ফি-এর সাথে আত্মবিশ্বাসের সাথে বিক্রি করুন
১০০+ নিরাপদ পেমেন্ট পদ্ধতি অফার করুন
এআই ইমেইল মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে আপনার বিজনেস গ্রো করুন
আপনার টিমের সাথে সীমাহীন অ্যাক্সেস শেয়ারিং
বিনামূল্যে CDN ব্যবহার করে সর্বাধিক সাইটের গতি উপভোগ করুন
যেকোনো ডেটা হারানো এড়াতে দৈনিক এবং অন-ডিমান্ড ব্যাকআপ
67% ছাড়
ক্লাউড স্টার্টআপ + এআই
একাধিক সাইট ও অধিক ট্র্যাফিক ম্যানেজ করতে চাওয়া এজেন্সি ও বড় ব্র্যান্ডসমূহ।
৳  759.00 /মাস

+3 মাসিক বিনামূল্যে

100টি ওয়েবসাইট
বিনামূল্যে কাস্টম ডোমেইন
প্রতিটি সাইটের জন্য 10 বিনামূল্যে মেইলবক্স
৳36,432.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳111,792.00)। ৳2,189.00/মাস-এ নবায়ন হবে।

Business-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ২৪/৭ কাস্টমার সাপোর্ট পান
ক্লাউড হোস্টিং - আপনার ওয়েবসাইটের জন্য ২০ গুণ বেশি শক্তি
পাওয়ার বুস্টের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্র্যাফিক হ্যান্ডেল করুন
একটি ডেডিকেটেড আইপি ঠিকানার মাধ্যমে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ এবং স্থিতিশীলতা পান
80% ছাড়
Premium + এআই
ক্রিয়েটর, ফ্রিল্যান্সার ও ছোট ব্র্যান্ড যারা তাদের সাইট অনলাইনে আনতে চাইছেন।
৳  179.00 /মাস

+3 মাসিক বিনামূল্যে

টি ওয়েবসাইট
বিনামূল্যে কাস্টম ডোমেইন
প্রতিটি সাইটের জন্য 2 বিনামূল্যে মেইলবক্স
৳8,592.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳42,672.00)। ৳619.00/মাস-এ নবায়ন হবে।

প্ল্যানের হাইলাইটস

আমাদের যেকোনো সাইট বিল্ডার্সের সাহায্যে কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি সাইট তৈরি করুন
কনটেন্ট, ইমেজ এবং আরও অনেক কিছুর জন্য এআই টুলস ব্যবহার করে সময় বাঁচান
ডোমেইন-ভিত্তিক বিজনেস ইমেইল পান
দ্রুত ও নিরাপদ ওয়েব হোস্টিং উপভোগ করুন
SEO টুল ব্যবহার করে অনুসন্ধানের ফলাফলে দেখান
আপনার সাইটের অসংখ্য ট্র্যাফিক হ্যান্ডেল করুন
লাইভ অ্যানালিটিক্সের মাধ্যমে সাইটের পারফরম্যান্স ট্র্যাক করুন
সবচেয়ে জনপ্রিয়
75% ছাড়
Business + এআই
বিল্ট-ইন ইকমার্সের মাধ্যমে অনলাইনে গ্রো করতে এবং সেল আনতে চাওয়া বিজনেসসমূহ।
৳  279.00 /মাস

+3 মাসিক বিনামূল্যে

50টি ওয়েবসাইট
বিনামূল্যে কাস্টম ডোমেইন
প্রতিটি সাইটের জন্য 5 বিনামূল্যে মেইলবক্স
৳13,392.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳52,752.00)। ৳889.00/মাস-এ নবায়ন হবে।

Premium-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:

আপনার নিজস্ব অনলাইন স্টোর থেকে বিক্রি শুরু করুন
০% লেনদেন ফি-এর সাথে আত্মবিশ্বাসের সাথে বিক্রি করুন
১০০+ নিরাপদ পেমেন্ট পদ্ধতি অফার করুন
এআই ইমেইল মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে আপনার বিজনেস গ্রো করুন
আপনার টিমের সাথে সীমাহীন অ্যাক্সেস শেয়ারিং
বিনামূল্যে CDN ব্যবহার করে সর্বাধিক সাইটের গতি উপভোগ করুন
যেকোনো ডেটা হারানো এড়াতে দৈনিক এবং অন-ডিমান্ড ব্যাকআপ
67% ছাড়
ক্লাউড স্টার্টআপ + এআই
একাধিক সাইট ও অধিক ট্র্যাফিক ম্যানেজ করতে চাওয়া এজেন্সি ও বড় ব্র্যান্ডসমূহ।
৳  759.00 /মাস

+3 মাসিক বিনামূল্যে

100টি ওয়েবসাইট
বিনামূল্যে কাস্টম ডোমেইন
প্রতিটি সাইটের জন্য 10 বিনামূল্যে মেইলবক্স
৳36,432.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳111,792.00)। ৳2,189.00/মাস-এ নবায়ন হবে।

Business-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ২৪/৭ কাস্টমার সাপোর্ট পান
ক্লাউড হোস্টিং - আপনার ওয়েবসাইটের জন্য ২০ গুণ বেশি শক্তি
পাওয়ার বুস্টের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্র্যাফিক হ্যান্ডেল করুন
একটি ডেডিকেটেড আইপি ঠিকানার মাধ্যমে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ এবং স্থিতিশীলতা পান
সব প্ল্যানের পেমেন্ট আগেই করতে হয়। মাসিক রেট হলো আপনার প্ল্যানের মোট মূল্য, যা আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে দেখানো হয়।

AI গতি এবং টেনে আনার এবং ছাড়ার সহজতা সহ তৈরি করুন

১৭০+ কাস্টমাইজেবল টেমপ্লেট দিয়ে শুরু করুন এবং AI কে আপনার ডিজাইন পরিচালনা করতে দিন।

স্মার্ট এআই পরামর্শ সহ সহজে টেনে এনে ফেলে দিন সম্পাদনা
তুমি বর্ণনা করো এবং AI মিনিটের মধ্যেই ই-কমার্স স্টোর, পোর্টফোলিও এবং লিঙ্ক-ইন-বায়ো পৃষ্ঠা তৈরি করে
AI লেআউট, রঙ এবং অন-পেজ কন্টেন্ট পরিমার্জন করতে সাহায্য করে
AI বুদ্ধিমত্তা দ্বারা সমর্থিত ভিজ্যুয়াল নিয়ন্ত্রণ চান এমন নির্মাতাদের জন্য আদর্শ
AI গতি এবং টেনে আনার এবং ছাড়ার সহজতা সহ তৈরি করুন

আপনার সাইটকে প্রাণবন্ত করে তুলুন

শুধু আপনার ধারণাটি বর্ণনা করুন, এবং হরাইজনস ভাইব কোডিং ব্যবহার করে আপনার কথাগুলিকে জীবন্ত করে তোলে।

অফুরন্ত ডিজাইন সম্ভাবনার জন্য সীমাহীন টেমপ্লেট
প্রম্পটের মাধ্যমে CRM, বুকিং ফর্ম, অটোমেশন এবং আরও অনেক কিছু যোগ করুন
হরাইজনস কপি, লেআউট এবং ডেভেলপমেন্ট পরিচালনা করে - আপনি দৃষ্টিভঙ্গি পরিচালনা করেন
সম্পূর্ণ সৃজনশীল স্বাধীনতা চান এমন নির্মাতাদের জন্য উপযুক্ত
আপনার সাইটকে প্রাণবন্ত করে তুলুন
techradar
cybernews
hostadvice
cnet
forbes
PCMAG.com

প্রতিটি পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত

দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য হোস্টিং

আপনার ওয়েবসাইটটি একটি বিশ্বব্যাপী CDN সহ শক্তিশালী, উচ্চ-কার্যক্ষমতাসম্পন্ন হোস্টিং-এর উপর চলে — যা গতি, স্থিতিশীলতা এবং বৃদ্ধির জন্য তৈরি।

বিনামূল্যে ডোমেইন এবং SSL

আপনার নিজস্ব ডোমেন এবং SSL সার্টিফিকেট সহ তাৎক্ষণিকভাবে অনলাইনে যান — কোনও অতিরিক্ত সেটআপের প্রয়োজন নেই।

এসইও এবং জিও

আমাদের SEO এবং অবস্থান-সচেতন সরঞ্জামগুলি আপনার সাইটকে বিশ্বজুড়ে অনুসন্ধান ফলাফল এবং AI-উত্পাদিত প্রতিক্রিয়াগুলিতে উপস্থিত হতে সহায়তা করে।

সর্বদা-সক্রিয় নিরাপত্তা

উন্নত DDoS প্রতিরক্ষা এবং ম্যালওয়্যার পর্যবেক্ষণ আপনার ওয়েবসাইটকে সুরক্ষিত এবং সুচারুভাবে কাজ করে।

ইন্টিগ্রেশন

অ্যানালিটিক্স, মার্কেটিং, লগইন এবং পেমেন্ট টুলগুলি ইতিমধ্যেই একত্রিত - সবকিছুই নির্বিঘ্নে একসাথে কাজ করে।

স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপ

আপনার সাইটের ব্যাকআপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া হয়েছে — শুধুমাত্র একটি ক্লিকের মাধ্যমে যেকোনো সময় পূর্ববর্তী সংস্করণগুলি পুনরুদ্ধার করুন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনার পরবর্তী ধারণা চালু করুন

দ্রুত শুরু করার জন্য একটি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত প্রম্পট বেছে নিন। তারপর এটিকে নিজের মতো করে কাস্টমাইজ করুন।
All portfolio templates
All portfolio templates
All portfolio templates
All portfolio templates

Don’t just take our word for it

We’re proud to support creators and businesses worldwide. Here’s what some of them had to say.
mark diantonio
mark diantonio
@mark diantonio

ভাইব কোডিং ডেভেলপমেন্টকে ৪৫% কমিয়ে দেয়, হোস্টিংগার হরাইজনসের মতো টুলগুলি সপ্তাহের পরিবর্তে কয়েক ঘন্টার মধ্যে প্রাকৃতিক ভাষাকে কার্যকরী প্রোটোটাইপে পরিণত করে। সফ্টওয়্যার তৈরিতে প্রবেশের বাধা নাটকীয়ভাবে কম।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

সম্প্রতি আমার নতুন @Hostinger Horizons AI অ্যাপ বিল্ডার টুলটি পরীক্ষা করার সুযোগ হয়েছে এবং আমি অবশ্যই বলতে চাই যে আমি মুগ্ধ হয়েছি। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

মিলিয়ন ডলারের অ্যাপ তৈরির জন্য হোস্টিংগার হরাইজনস হতে পারে সবচেয়ে কার্যকর ভাইব কোড টুল।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
ডিজিটাল বিশেষজ্ঞ

হোস্টিংগার হরাইজনস হল এমভিপি তৈরি করার এবং সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করার আগে ধারণাগুলি পরীক্ষা করার একটি নতুন এবং উদ্ভাবনী উপায়।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

হোস্টিংগারের HORIZONS AI ব্যবহার করে আপনার ওয়েবসাইট এবং গ্রাহকদের জন্য যা চান তা তৈরি করা কতটা সহজ তা আপনি বিশ্বাস করবেন না! অসাধারণ - নিজেই দেখুন!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
কন্টেন্ট নির্মাতা

হোস্টিংগার হরাইজনস এমন একটি হাতিয়ার যার সাহায্যে আপনি আপনার মনে আসা ধারণাটি তৈরি করতে পারেন - আপনাকে কেবল এটি ব্যাখ্যা করতে হবে এবং এটি কাজ করে।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons-এর সাথে সবকিছু যেভাবে এগোচ্ছে তা আমার খুব ভালো লাগছে! নতুন AI আপডেটের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করা সত্যিই মজাদার। এটি কেবল আমার জন্যই নয়, আমি আরও অনেকের জন্যই একটি গেম চেঞ্জার হয়ে উঠেছে।

Jereme Howard
Jereme Howard
১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

এআই ওয়েবসাইট নির্মাতা সাইট তৈরি করাকে অত্যন্ত সহজ এবং দ্রুত করে তোলে। লেআউটগুলি তাৎক্ষণিকভাবে পেশাদার দেখায় এবং এটি আমার শুরু থেকে শুরু করার তুলনায় অনেক সময় সাশ্রয় করে।

Daniel Karu
Daniel Karu
২৬ এপ্রিল, ২০২৫

দুর্দান্ত ওয়েবসাইট নির্মাতা এবং কাস্টমাইজেশন অভিজ্ঞতা এবং সামগ্রিকভাবে দুর্দান্ত পরিষেবা। যারা চলতে চলতে ওয়েবসাইট তৈরি করতে চান তাদের সকলকে সুপারিশ করব।

Vallita Costantini M.M.O.
Vallita Costantini M.M.O.
২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫

আমি হোস্টিংগারকে ভালোবাসি! উদ্যোক্তাদের জন্য উপযুক্ত। আমি প্রায় ৫টি ওয়েবসাইট তৈরি করেছি এবং সেগুলো দেখতে অসাধারণ। এতে আমি অত্যন্ত খুশি। এগুলো ১০০% হোস্টিংগার বিল্ডার তৈরি কিছু ওয়েবসাইট।

Devashish Jain
Devashish Jain
৯ ডিসেম্বর, ২০২৪

হোস্টিংগার দামের ন্যায্যতা প্রমাণ করে, এআই ওয়েবসাইট নির্মাতা ব্যবহার করা সহজ, সমস্যা সমাধানের জন্য বা কমান্ড এবং বৈশিষ্ট্যগুলি জানার জন্য 24/7 প্রম্পট চ্যাট সাপোর্ট দ্বারা সমর্থিত।

Starr Matthews
Starr Matthews
৫ জুলাই, ২০২৫

আমি ১০ মিনিটেরও কম সময়ে AI ব্যবহার করে ওয়েবসাইট নির্মাতা নির্বাচন করে আমার ওয়েবসাইট তৈরি করেছি। একটি সুন্দর কাস্টম ওয়েবসাইট, বাজেট-বান্ধব এবং ব্যবহার করা সহজ। আমার নেওয়া সেরা সিদ্ধান্ত, "হাত নাড়িয়ে"।

Elewechi
Elewechi
৪ নভেম্বর, ২০২৪

হোস্টিংগার এআই ওয়েবসাইট নির্মাতা ব্যবহার করা একটি জীবন রক্ষাকারী অভিজ্ঞতা এবং ওয়েবসাইট ডেভেলপারদের খোঁজার বছরের পর বছর ধরে হতাশাজনক অভিজ্ঞতা দূর করেছে।

আপনার স্বপ্নের ধারণাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে প্রস্তুত?

ঝুঁকিবিহীন চেষ্টা করুন। ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি।

আপনার স্বপ্নের ধারণাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে প্রস্তুত?

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

এই ওয়েবসাইটটি এমন কুকি ব্যবহার করে যা সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এবং আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার তথ্য পেতে, সেইসাথে মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজনীয়। এটি গ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকির নীতি-তে বর্ণিত বিজ্ঞাপন টার্গেট করার জন্য, পার্সোনালাইজেশন এবং বিশ্লেষণের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকি সংরক্ষণ করায় সম্মতি দিচ্ছেন।