Od 49,99 Kč
Vytvořte si web s AI a spusťte ho za pár vteřin
Neumíte kódovat ani navrhovat? Nevadí. Vytvořte si svůj web rychle díky výkonné AI – od e-shopů po portfolia.
Vše, co potřebujete k vytvoření, spuštění a rozvoji
Nepřetržitá podpora
30denní záruka vrácení peněz
Službu lze zrušit kdykoli
Tvorba
Spuštění
Přístup k prémiovým AI nástrojům, mezi které patří:
Růst
Nástroje umělé inteligence
Tvořte snadno a rychle s AI a funkcí drag-and-drop
Začněte s jednou z více než 170 přizpůsobitelných šablon a nechte se při tvorbě designu vést umělou inteligencí.
Od nápadu k webu pomocí promptů
Stačí popsat svůj nápad a Horizons promění vaše slova ve skutečnost – a vystihne přitom přesně váš styl.
Součástí každého balíčku
Rychlý a spolehlivý hosting
Váš web poběží na výkonném hostingu s globální CDN – navrženo pro rychlost, stabilitu a budoucí rozvoj.
Bezplatná doména a SSL
Buďte online okamžitě. Získáte vlastní doménu i SSL certifikát v ceně – bez nutnosti dalšího nastavování.
SEO a GEO
Naše SEO nástroje a nástroje pro lokalizaci pomáhají vašemu webu zobrazit se ve výsledcích vyhledávání a v odpovědích generovaných AI po celém světě.
Nepřetržité zabezpečení
Pokročilá ochrana proti DDoS a monitorování malwaru se postarají o zabezpečení a plynulý chod vašeho webu.
Integrace
Analytické, marketingové, přihlašovací a platební nástroje jsou již integrované – vše je dokonale propojené.
Automatické zálohy
Váš web se automaticky zálohuje – předchozí verze můžete kdykoli obnovit jediným kliknutím.
Spusťte svůj další nápad za pár minut
Přesvědčte se sami
Pořád mi vrtá hlavou, jak se Hostingeru povedlo vytvořit něco takového, jako je Horizons... Je neuvěřitelné, jak rychle s ním kdokoliv dokáže implementovat frontend i backend.
Nedokážu ani popsat, jak dlouho jsem tenhle projekt odkládal na „někdy příště“ – až do chvíle, než jste přišli s Horizons AI. O kódování webových aplikací nevím absolutně nic. A teď je to tady. Můj vysněný projekt, který má pomáhat ostatním, je ONLINE. Paráda!
Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!
Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.
Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.
Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.
Díky AI nástroji pro tvorbu webu je vytváření stránek neuvěřitelně snadné a rychlé. Rozvržení vypadají okamžitě profesionálně, což mi šetří obrovské množství času. Hlavně v porovnání s tím, kdybych musel začínat úplně od nuly.
Skvělý nástroj pro tvorbu webu, možnosti přizpůsobení velice nadstandardní a služby celkově skvělé. Doporučuji všem, kteří potřebují vytvořit web rychle a snadno.
Zbožňuju Hostinger! Pro podnikatele ideální. Vytvořil jsem už 5 webů a vypadají naprosto úžasně. Jsem maximálně spokojený. Tady je pár ukázek webů, které vznikly jen v nástroji pro tvorbu webu od Hostingeru.
Hostinger se za tu cenu rozhodně vyplatí. AI nástroj pro tvorbu webu se snadno používá a navíc máte k dispozici rychlou nonstop podporu na chatu, která vám pomůže vyřešit jakékoli potíže nebo poradí s funkcemi.
Svůj web jsem vytvořil za necelých 10 minut díky nástroji pro tvorbu webu s AI. Nádherný web na míru, cenově dostupný a snadno se používá. Jednoznačně NEJLEPŠÍ rozhodnutí, jaké jsem udělal.
AI nástroj pro tvorbu webu od Hostingeru je pro mě naprostá záchrana. Ušetřil mi roky frustrujícího shánění webových vývojářů.