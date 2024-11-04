Od 49,99 Kč

Vytvořte si web s AI a spusťte ho za pár vteřin
10M+
vytvořených webů
4M+
spokojených zákazníků
150+
zemí po celém světě
20+
let zkušeností
Vyberte si optimální balíček

Vyberte si balíček, který odpovídá vašim ambicím. Všechny balíčky obsahují hosting, doménu a firemní e-mail, takže můžete být vmžiku online a začít se rozvíjet.

Vyberte si svůj AI nástroj

Vytvořte si web bez nutnosti kódování. Začněte s hotovým rozvržením, popište svůj nápad, nebo to nechte na AI.

Spuštění za pár minut

Spusťte web jediným kliknutím – plně optimalizováno pro rychlost, SEO a AEO. Sledujte svůj rozvoj s integrovanou analytikou a chytrými optimalizačními nástroji.

Vše, co potřebujete k vytvoření, spuštění a rozvoji

Nepřetržitá podpora

30denní záruka vrácení peněz

Službu lze zrušit kdykoli

Tvořte snadno a rychle s AI a funkcí drag-and-drop

Začněte s jednou z více než 170 přizpůsobitelných šablon a nechte se při tvorbě designu vést umělou inteligencí.

Snadné úpravy pomocí drag-and-drop s chytrými návrhy od AI
Stačí popsat svůj nápad a AI vám za pár minut vytvoří e-shopy, portfolia nebo stránky s odkazy
AI vám pomůže doladit rozvržení, barvy i obsah stránek
Ideální pro tvůrce, kteří chtějí mít vizuální kontrolu s podporou AI
Od nápadu k webu pomocí promptů

Stačí popsat svůj nápad a Horizons promění vaše slova ve skutečnost – a vystihne přitom přesně váš styl.

Neomezený výběr šablon pro nekonečné designové možnosti
Přidávejte CRM, rezervační formuláře, automatizace a mnoho dalšího pomocí promptů
Horizons se postará o texty, rozvržení i vývoj – vy jen udáváte vizi
Ideální pro tvůrce, kteří chtějí naprostou tvůrčí svobodu
Součástí každého balíčku

Rychlý a spolehlivý hosting

Váš web poběží na výkonném hostingu s globální CDN – navrženo pro rychlost, stabilitu a budoucí rozvoj.

Bezplatná doména a SSL

Buďte online okamžitě. Získáte vlastní doménu i SSL certifikát v ceně – bez nutnosti dalšího nastavování.

SEO a GEO

Naše SEO nástroje a nástroje pro lokalizaci pomáhají vašemu webu zobrazit se ve výsledcích vyhledávání a v odpovědích generovaných AI po celém světě.

Nepřetržité zabezpečení

Pokročilá ochrana proti DDoS a monitorování malwaru se postarají o zabezpečení a plynulý chod vašeho webu.

Integrace

Analytické, marketingové, přihlašovací a platební nástroje jsou již integrované – vše je dokonale propojené.

Automatické zálohy

Váš web se automaticky zálohuje – předchozí verze můžete kdykoli obnovit jediným kliknutím.

Spusťte svůj další nápad za pár minut

Začněte výběrem předpřipraveného promptu. Poté si jej přizpůsobte podle sebe.
Přesvědčte se sami

Jsme hrdí na to, že podporujeme tvůrce a firmy po celém světě. Zde jsou ohlasy některých z nich.
@mark diantonio

Pořád mi vrtá hlavou, jak se Hostingeru povedlo vytvořit něco takového, jako je Horizons... Je neuvěřitelné, jak rychle s ním kdokoliv dokáže implementovat frontend i backend.

@Martinko

Nedokážu ani popsat, jak dlouho jsem tenhle projekt odkládal na „někdy příště“ – až do chvíle, než jste přišli s Horizons AI. O kódování webových aplikací nevím absolutně nic. A teď je to tady. Můj vysněný projekt, který má pomáhat ostatním, je ONLINE. Paráda!

@web3wikis

Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!

Digitální specialista

Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.

@EHillPapercraft

Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.

Tvůrce obsahu

Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.

@nice_gamin60974

Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.

19. září 2025

Díky AI nástroji pro tvorbu webu je vytváření stránek neuvěřitelně snadné a rychlé. Rozvržení vypadají okamžitě profesionálně, což mi šetří obrovské množství času. Hlavně v porovnání s tím, kdybych musel začínat úplně od nuly.

26. dubna 2025

Skvělý nástroj pro tvorbu webu, možnosti přizpůsobení velice nadstandardní a služby celkově skvělé. Doporučuji všem, kteří potřebují vytvořit web rychle a snadno.

24. února 2025

Zbožňuju Hostinger! Pro podnikatele ideální. Vytvořil jsem už 5 webů a vypadají naprosto úžasně. Jsem maximálně spokojený. Tady je pár ukázek webů, které vznikly jen v nástroji pro tvorbu webu od Hostingeru.

9. prosince 2024

Hostinger se za tu cenu rozhodně vyplatí. AI nástroj pro tvorbu webu se snadno používá a navíc máte k dispozici rychlou nonstop podporu na chatu, která vám pomůže vyřešit jakékoli potíže nebo poradí s funkcemi.

5. července 2025

Svůj web jsem vytvořil za necelých 10 minut díky nástroji pro tvorbu webu s AI. Nádherný web na míru, cenově dostupný a snadno se používá. Jednoznačně NEJLEPŠÍ rozhodnutí, jaké jsem udělal.

4. listopadu 2024

AI nástroj pro tvorbu webu od Hostingeru je pro mě naprostá záchrana. Ušetřil mi roky frustrujícího shánění webových vývojářů.

Jste připraveni proměnit svůj nápad ve skutečnost?

Vyzkoušejte si to bez rizika. 30denní záruka vrácení peněz.

