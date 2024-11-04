Από 1,95 €

Δημιουργήστε ιστοσελίδες με AI, online σε δευτερόλεπτα

Δεν έχετε δεξιότητες προγραμματισμού ή σχεδιασμού; Κανένα πρόβλημα. Από καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου μέχρι portfolio, δημιουργήστε γρήγορα την ιστοσελίδα σας με την δύναμη του AI.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Δημιουργήστε ιστοσελίδες με AI, online σε δευτερόλεπτα
10+ εκατομμύρια
ιστοσελίδες που δημιουργήθηκαν μαζί μας
4+ εκατομμύρια
χρήστες εμπιστεύονται την Hostinger
150+
χώρες που εξυπηρετούνται
20+
χρόνια εμπειρίας
Επιλέξτε το ιδανικό πακέτο για εσάς

Επιλέξτε το ιδανικό πακέτο για εσάς

Επιλέξτε το πρόγραμμα που ταιριάζει στις φιλοδοξίες σας. Όλα τα προγράμματα περιλαμβάνουν hosting, ένα domain και επαγγελματικό email, ώστε να μπορέσετε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο και να αρχίσετε να αναπτύσσεστε.

Επιλέξτε τον AI builder σας

Επιλέξτε τον AI builder σας

Δημιουργήστε την ιστοσελίδα σας χωρίς κώδικα. Ξεκινήστε με μια έτοιμη διάταξη, περιγράψτε την ιδέα σας ή αφήστε το AI να τη δημιουργήσει για εσάς.

Εκκίνηση σε λίγα λεπτά

Εκκίνηση σε λίγα λεπτά

Δημοσιεύστε με ένα κλικ – πλήρως βελτιστοποιημένο για ταχύτητα, SEO και απόδοση AEO. Παρακολουθήστε την ανάπτυξή σας με ενσωματωμένα αναλυτικά στοιχεία και έξυπνα εργαλεία βελτιστοποίησης.

Όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε, να ξεκινήσετε και να αναπτυχθείτε

Υποστήριξη πελατών 24/7

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών

Ακύρωση οποιαδήποτε στιγμή

Δημιουργήστε με την ταχύτητα του AI και την ευκολία του drag-and-drop

Ξεκινήστε με 170+ προσαρμόσιμα πρότυπα και αφήστε το AI να καθοδηγήσει το σχέδιό σας.

Εύκολη επεξεργασία drag-and-drop με έξυπνες προτάσεις AI
Περιγράφετε και Το AI δημιουργεί καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου, portfolio και σελίδες link-in-bio σε λίγα λεπτά
Το AI βοηθάει στη βελτίωση των διατάξεων, των χρωμάτων και του περιεχομένου της σελίδας
Ιδανικό για δημιουργούς που επιθυμούν οπτικό έλεγχο με την υποστήριξη του AI
Δημιουργήστε με την ταχύτητα του AI και την ευκολία του drag-and-drop

Δώστε ζωή στην ιστοσελίδα σας

Απλώς περιγράψτε την ιδέα σας και το Horizons ζωντανεύει τα λόγια σας χρησιμοποιώντας vibe coding.

Απεριόριστα πρότυπα για ατελείωτες σχεδιαστικές δυνατότητες
Προσθέστε CRM, φόρμες κρατήσεων, αυτοματοποιήσεις και άλλα μέσω προτροπών
Το Horizons χειρίζεται το κείμενο, τη διάταξη και την ανάπτυξη - εσείς καθοδηγείτε το όραμα
Ιδανικό για δημιουργούς που επιθυμούν απόλυτη δημιουργική ελευθερία
Δώστε ζωή στην ιστοσελίδα σας
techradar
cybernews
hostadvice
cnet
forbes
PCMAG.com

Περιλαμβάνεται σε κάθε πακέτο

Γρήγορο και αξιόπιστο hosting

Η ιστοσελίδα σας λειτουργεί σε ισχυρό, υψηλής απόδοσης hosting με ένα παγκόσμιο CDN — κατασκευασμένο για ταχύτητα, σταθερότητα και ανάπτυξη.

Δωρεάν domain & SSL

Αποκτήστε παρουσία online άμεσα με το δικό σας domain και το πιστοποιητικό SSL που περιλαμβάνονται – δεν απαιτείται επιπλέον ρύθμιση.

SEO & GEO

Τα SEO εργαλεία μας και τα εργαλεία εντοπισμού τοποθεσίας βοηθούν την ιστοσελίδα σας να εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης και στις απαντήσεις που δημιουργούνται από AI σε όλο τον κόσμο.

Πάντα ενεργή ασφάλεια

Η προηγμένη άμυνα DDoS και η παρακολούθηση για κακόβουλο λογισμικό διατηρούν την ιστοσελίδα σας ασφαλή και με ομαλή απόδοση.

Ενσωματώσεις

Τα εργαλεία ανάλυσης, μάρκετινγκ, σύνδεσης και πληρωμών είναι ήδη ενσωματωμένα — όλα λειτουργούν εύκολα μαζί.

Αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας

Η ιστοσελίδα σας δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας — επαναφέρετε προηγούμενες εκδόσεις ανά πάσα στιγμή με ένα μόνο κλικ.

Ξεκινήστε την επόμενη ιδέα σας μέσα σε λίγα λεπτά

Επιλέξτε μια έτοιμη προς χρήση προτροπή για να ξεκινήσετε γρήγορα. Στη συνέχεια, προσαρμόστε την ώστε να την κάνετε δική σας.
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio

Μην βασίζεστε μόνο στα λόγια μας

Είμαστε περήφανοι που υποστηρίζουμε δημιουργούς και επιχειρήσεις παγκοσμίως. Δείτε τι είπαν μερικοί από αυτούς.
mark diantonio
mark diantonio
@mark diantonio

Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger κατάφερε να δημιουργήσει το Horizons... Είναι απίστευτο πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει το front-end και το back-end.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο καιρό περίμενε αυτό το έργο στη λίστα μου για κάποια μέρα ΜΕΧΡΙ να φτιάξετε το AI του Horizons. Δεν ξέρω τίποτα περί προγραμματισμού web εφαρμογών. Κυριολεκτικά έχω μηδέν γνώσεις. Πλέον, το έργο των ονείρων μου για να βοηθήσω τους συναδέλφους μου είναι ΖΩΝΤΑΝΟ. Απίστευτο ε;

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το blog μου στην web εφαρμογή μου – κατευθείαν είπα «Ουάου!»

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Ψηφιακός Ειδικός

Είναι σαν να έχεις έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείς να φανταστείς.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Δημιουργός περιεχομένου

Είναι σαν να έχεις έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείς να φανταστείς.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν είναι όπως ένα τυπικό εργαλείο δημιουργίας ιστοσελίδων - είναι κάτι περισσότερο.

Jereme Howard
Jereme Howard
19 Σεπτεμβρίου 2025

Ο AI website builder κάνει τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας εξαιρετικά απλή και γρήγορη. Οι διατάξεις φαίνονται επαγγελματικές αμέσως και μου εξοικονομεί τόσο πολύ χρόνο σε σύγκριση με την εκκίνηση από το μηδέν.

Daniel Karu
Daniel Karu
26 Απριλίου 2025

Εξαιρετικός website builder και εμπειρία προσαρμογής πάνω από το μέσο όρο, καθώς και θαυμάσια εξυπηρέτηση συνολικά. Θα το συνιστούσα σε όλους όσους χρειάζεται να δημιουργήσουν ιστοσελίδες εν κινήσει.

Vallita Costantini M.M.O.
Vallita Costantini M.M.O.
24 Φεβρουαρίου 2025

Μου αρέσει πολύ η Hostinger! Ιδανική για επιχειρηματίες. Έχω φτιάξει σχεδόν 5 ιστοσελίδες και φαίνονται απίστευτες. Είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένος/η. Αυτές είναι μερικές από τις ιστοσελίδες που έχουν δημιουργηθεί 100% με το Hostinger Builder.

Devashish Jain
Devashish Jain
9 Δεκεμβρίου 2024

Η Hostinger δικαιολογεί την τιμή, ο AI website builder είναι εύχρηστος και υποστηρίζεται από άμεση υποστήριξη μέσω chat 24/7 για την επίλυση δυσκολιών ή για να γνωρίσετε τις εντολές και τις λειτουργίες.

Starr Matthews
Starr Matthews
5 Ιουλίου 2025

Δημιούργησα την ιστοσελίδα μου σε λιγότερο από 10 λεπτά επιλέγοντας το website builder με AI. Μία όμορφη, προσαρμοσμένη ιστοσελίδα, φιλική προς το budget μου και εύκολη στη χρήση. Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ απόφαση που πήρα, χωρίς καμία αμφιβολία.

Elewechi
Elewechi
4 Νοεμβρίου 2024

Η χρήση του AI website builder της Hostinger ήταν μια εμπειρία που μου έσωσε τη ζωή και αφαίρεσε χρόνια απογοήτευσης ψάχνοντας για website developers.

Είστε έτοιμοι να μετατρέψετε την ιδέα των ονείρων σας σε πραγματικότητα;

Δοκιμάστε χωρίς κίνδυνο. Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών.

Είστε έτοιμοι να μετατρέψετε την ιδέα των ονείρων σας σε πραγματικότητα;