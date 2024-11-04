Από 1,95 €
Δημιουργήστε ιστοσελίδες με AI, online σε δευτερόλεπτα
Δεν έχετε δεξιότητες προγραμματισμού ή σχεδιασμού; Κανένα πρόβλημα. Από καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου μέχρι portfolio, δημιουργήστε γρήγορα την ιστοσελίδα σας με την δύναμη του AI.
Όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε, να ξεκινήσετε και να αναπτυχθείτε
Υποστήριξη πελατών 24/7
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών
Ακύρωση οποιαδήποτε στιγμή
Δημιουργήστε με την ταχύτητα του AI και την ευκολία του drag-and-drop
Ξεκινήστε με 170+ προσαρμόσιμα πρότυπα και αφήστε το AI να καθοδηγήσει το σχέδιό σας.
Δώστε ζωή στην ιστοσελίδα σας
Απλώς περιγράψτε την ιδέα σας και το Horizons ζωντανεύει τα λόγια σας χρησιμοποιώντας vibe coding.
Περιλαμβάνεται σε κάθε πακέτο
Γρήγορο και αξιόπιστο hosting
Η ιστοσελίδα σας λειτουργεί σε ισχυρό, υψηλής απόδοσης hosting με ένα παγκόσμιο CDN — κατασκευασμένο για ταχύτητα, σταθερότητα και ανάπτυξη.
Δωρεάν domain & SSL
Αποκτήστε παρουσία online άμεσα με το δικό σας domain και το πιστοποιητικό SSL που περιλαμβάνονται – δεν απαιτείται επιπλέον ρύθμιση.
SEO & GEO
Τα SEO εργαλεία μας και τα εργαλεία εντοπισμού τοποθεσίας βοηθούν την ιστοσελίδα σας να εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης και στις απαντήσεις που δημιουργούνται από AI σε όλο τον κόσμο.
Πάντα ενεργή ασφάλεια
Η προηγμένη άμυνα DDoS και η παρακολούθηση για κακόβουλο λογισμικό διατηρούν την ιστοσελίδα σας ασφαλή και με ομαλή απόδοση.
Ενσωματώσεις
Τα εργαλεία ανάλυσης, μάρκετινγκ, σύνδεσης και πληρωμών είναι ήδη ενσωματωμένα — όλα λειτουργούν εύκολα μαζί.
Αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας
Η ιστοσελίδα σας δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας — επαναφέρετε προηγούμενες εκδόσεις ανά πάσα στιγμή με ένα μόνο κλικ.
Ξεκινήστε την επόμενη ιδέα σας μέσα σε λίγα λεπτά
Μην βασίζεστε μόνο στα λόγια μας
Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger κατάφερε να δημιουργήσει το Horizons... Είναι απίστευτο πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει το front-end και το back-end.
Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο καιρό περίμενε αυτό το έργο στη λίστα μου για κάποια μέρα ΜΕΧΡΙ να φτιάξετε το AI του Horizons. Δεν ξέρω τίποτα περί προγραμματισμού web εφαρμογών. Κυριολεκτικά έχω μηδέν γνώσεις. Πλέον, το έργο των ονείρων μου για να βοηθήσω τους συναδέλφους μου είναι ΖΩΝΤΑΝΟ. Απίστευτο ε;
Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το blog μου στην web εφαρμογή μου – κατευθείαν είπα «Ουάου!»
Είναι σαν να έχεις έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείς να φανταστείς.
Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.
Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν είναι όπως ένα τυπικό εργαλείο δημιουργίας ιστοσελίδων - είναι κάτι περισσότερο.
Ο AI website builder κάνει τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας εξαιρετικά απλή και γρήγορη. Οι διατάξεις φαίνονται επαγγελματικές αμέσως και μου εξοικονομεί τόσο πολύ χρόνο σε σύγκριση με την εκκίνηση από το μηδέν.
Εξαιρετικός website builder και εμπειρία προσαρμογής πάνω από το μέσο όρο, καθώς και θαυμάσια εξυπηρέτηση συνολικά. Θα το συνιστούσα σε όλους όσους χρειάζεται να δημιουργήσουν ιστοσελίδες εν κινήσει.
Μου αρέσει πολύ η Hostinger! Ιδανική για επιχειρηματίες. Έχω φτιάξει σχεδόν 5 ιστοσελίδες και φαίνονται απίστευτες. Είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένος/η. Αυτές είναι μερικές από τις ιστοσελίδες που έχουν δημιουργηθεί 100% με το Hostinger Builder.
Η Hostinger δικαιολογεί την τιμή, ο AI website builder είναι εύχρηστος και υποστηρίζεται από άμεση υποστήριξη μέσω chat 24/7 για την επίλυση δυσκολιών ή για να γνωρίσετε τις εντολές και τις λειτουργίες.
Δημιούργησα την ιστοσελίδα μου σε λιγότερο από 10 λεπτά επιλέγοντας το website builder με AI. Μία όμορφη, προσαρμοσμένη ιστοσελίδα, φιλική προς το budget μου και εύκολη στη χρήση. Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ απόφαση που πήρα, χωρίς καμία αμφιβολία.
Η χρήση του AI website builder της Hostinger ήταν μια εμπειρία που μου έσωσε τη ζωή και αφαίρεσε χρόνια απογοήτευσης ψάχνοντας για website developers.