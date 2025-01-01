No 1,95 €

Izveido vietnes ar MI, dodies tiešsaistē acumirklī

Nav programmēšanas vai dizaina prasmes? Nekādu problēmu. No interneta veikaliem līdz portfolio – izveido savu vietni ātri ar MI palīdzību.

Izvēlies sev piemērotāko plānu

Izvēlies plānu, kas atbilst tavām ambīcijām. Visos plānos ir iekļauts hostings, domēns un biznesa e-pasts, lai tu varētu sākt daru tiešsaistē un attīstīties.

Izvēlies savu MI konstruktoru

Izveido savu vietni bez programmēšanas. Sāc ar gatavu izkārtojumu, apraksti savu ideju vai ļauj MI to izveidot tavā vietā.

Publicē dažās minūtēs

Dodies tiešsaistē ar vienu klikšķi – pilnībā optimizēts ātrumam un SEO un AEO rezultātiem. Seko līdzi savai izaugsmei ar iebūvēto analītiku un viedajiem optimizācijas rīkiem.

Viss nepieciešamais izveidei, publicēšanai un izaugsmei

Izbaudi MI ātrumu un "velc un nomet" ērtumu

Sāc ar vairāk nekā 170 pielāgojamām sagatavēm un ļauj MI parūpēties par dizainu.

Vienkārša "velc un nomet" rediģēšana un viedi MI ieteikumi
Tu apraksti un MI dažu minūšu laikā izveido e-komercijas veikalus, portfolio un sociālo tīklu saišu lapas
MI palīdz pilnveidot izkārtojumus, krāsas un lapas saturu
Ideāli piemērots radošiem cilvēkiem, kuri vēlas kontroli pār vizuālajiem elementiem, ko papildina MI
Izveido savu vietni ar uzvednēm

Vienkārši apraksti savu ideju, un Horizons to īstenos, izmantojot MI asistēto programmēšanu.

Neierobežotas sagataves bezgalīgām dizaina iespējām
Pievieno CRM, rezervācijas formas, automatizācijas un citas funkcijas ar uzvednēm
Horizons rūpējas par tekstu, izkārtojumu un izstrādi, bet tu – par vīziju
Lieliski piemērots radošiem cilvēkiem, kuri vēlas pilnīgu radošo brīvību
Iekļauts visos plānos

Ātrs un uzticams hostings

Tavai vietnei būs jaudīgs un resursietilpīgs hostings ar globālu CDN – radīts ātrumam, stabilitātei un izaugsmei.

Bezmaksas domēns un SSL

Nekavējoties dodies tiešsaistē ar komplektā iekļauto domēnu un SSL sertifikātu – papildu iestatīšana nav nepieciešama.

SEO un GEO

Mūsu SEO un atrašanās vietu atpazīstoši rīki palīdz tavai vietnei parādīties meklēšanas rezultātos un MI ģenerētās atbildēs visā pasaulē.

24/7 drošība

Advancēta DDoS aizsardzība un ļaunatūras uzraudzība nodrošina tavas vietnes drošību un nevainojamu darbību.

Integrācijas

Analīzes, mārketinga, pierakstīšanās un maksājumu rīki jau ir integrēti – viss nevainojami darbojas kopā.

Automātiskās dublējumkopijas

Tava vietne tiek automātiski dublēta – atjauno iepriekšējās versijas jebkurā laikā ar tikai vienu klikšķi.

Īsteno savu nākamo ideju dažās minūtēs

Izvēlies gatavu uzvedni ātrai darba sākšanai, pēc tam pielāgo to pēc saviem ieskatiem.
Ko par mums saka lietotāji

Mēs lepojamies, ka varam atbalstīt satura veidotājus un uzņēmumus visā pasaulē. Lūk, ko daži no viņiem saka.
@mark diantonio

Es prātoju, kā Hostinger izdevās izveidot Horizons... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan front, gan backendu.

@Martinko

Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts bija manā vēlmju sarakstā – LĪDZ jūs izveidojāt Horizons MI. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu programmēšanu. Pilnībā neko, un lūk, tā ir gatava. Mans sapņu projekts, kas palīdz citiem, ir pieejams INTERNETĀ. Urrā!

@web3wikis

Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!

Digitālais speciālists

Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.

@EHillPapercraft

Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.

Satura veidotājs

Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.

@nice_gamin60974

Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors — tas ir kas daudz vairāk.

2025. gada 19. septembris

MI mājaslapu konstruktors padara vietnes izveidi ļoti vienkāršu un ātru. Izkārtojumi uzreiz izskatās profesionāli, un tas ietaupa man daudz laika, salīdzinot ar sākšanu no nulles.

2025. gada 26. aprīlis

Lielisks mājaslapu konstruktors un pielāgošanas pieredze, kas ir vidējā, un kopumā brīnišķīgs serviss. Iesaku visiem, kam nepieciešams ātri izveidot vietnes.

2025. gada 24. februāris

Man ļoti patīk Hostinger! Lieliski piemērots uzņēmējiem. Esmu izveidojis gandrīz 5 vietnes, un tās izskatās neticami labi. Esmu ārkārtīgi apmierināts. Šīs ir dažas no vietnēm, ko pilnībā izveidojis mājaslapu konstruktors.

2024. gada 9. decembris

Hostinger attaisno cenu, MI mājaslapu konstruktors ir viegli lietojams, un to papildina ātrs diennakts čata atbalsts, lai atrisinātu problēmas vai iepazītos ar komandām un funkcijām.

2025. gada 5. jūlijs

Es izveidoju savu vietni mazāk nekā 10 minūtēs, izvēloties mājaslapu konstruktoru ar MI. Skaista, pielāgota vietne, budžetam draudzīgs un viegli lietojams risinājums. Bez šaubām LABĀKAIS lēmums, ko pieņēmu.

2024. gada 4. novembris

Hostinger MI mājaslapu konstruktora izmantošana ir īsts glābiņš, un vairs nav jāpiedzīvo sarežģītā mājaslapu izstrādātāju meklēšana.

Gatavībā pārvērst savu sapņu ideju realitātē?

Izmēģini bez riska. 30 dienu naudas atmaksas garantija.

