Piekļūsti premium MI rīkiem:
Piekļūsti premium MI rīkiem:
Piekļūsti premium MI rīkiem:
MI rīki
Izbaudi MI ātrumu un "velc un nomet" ērtumu
Sāc ar vairāk nekā 170 pielāgojamām sagatavēm un ļauj MI parūpēties par dizainu.
Izveido savu vietni ar uzvednēm
Vienkārši apraksti savu ideju, un Horizons to īstenos, izmantojot MI asistēto programmēšanu.
Iekļauts visos plānos
Ātrs un uzticams hostings
Tavai vietnei būs jaudīgs un resursietilpīgs hostings ar globālu CDN – radīts ātrumam, stabilitātei un izaugsmei.
Bezmaksas domēns un SSL
Nekavējoties dodies tiešsaistē ar komplektā iekļauto domēnu un SSL sertifikātu – papildu iestatīšana nav nepieciešama.
SEO un GEO
Mūsu SEO un atrašanās vietu atpazīstoši rīki palīdz tavai vietnei parādīties meklēšanas rezultātos un MI ģenerētās atbildēs visā pasaulē.
24/7 drošība
Advancēta DDoS aizsardzība un ļaunatūras uzraudzība nodrošina tavas vietnes drošību un nevainojamu darbību.
Integrācijas
Analīzes, mārketinga, pierakstīšanās un maksājumu rīki jau ir integrēti – viss nevainojami darbojas kopā.
Automātiskās dublējumkopijas
Tava vietne tiek automātiski dublēta – atjauno iepriekšējās versijas jebkurā laikā ar tikai vienu klikšķi.
Īsteno savu nākamo ideju dažās minūtēs
Ko par mums saka lietotāji
Es prātoju, kā Hostinger izdevās izveidot Horizons... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan front, gan backendu.
Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts bija manā vēlmju sarakstā – LĪDZ jūs izveidojāt Horizons MI. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu programmēšanu. Pilnībā neko, un lūk, tā ir gatava. Mans sapņu projekts, kas palīdz citiem, ir pieejams INTERNETĀ. Urrā!
Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!
Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.
Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.
Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors — tas ir kas daudz vairāk.
MI mājaslapu konstruktors padara vietnes izveidi ļoti vienkāršu un ātru. Izkārtojumi uzreiz izskatās profesionāli, un tas ietaupa man daudz laika, salīdzinot ar sākšanu no nulles.
Lielisks mājaslapu konstruktors un pielāgošanas pieredze, kas ir vidējā, un kopumā brīnišķīgs serviss. Iesaku visiem, kam nepieciešams ātri izveidot vietnes.
Man ļoti patīk Hostinger! Lieliski piemērots uzņēmējiem. Esmu izveidojis gandrīz 5 vietnes, un tās izskatās neticami labi. Esmu ārkārtīgi apmierināts. Šīs ir dažas no vietnēm, ko pilnībā izveidojis mājaslapu konstruktors.
Hostinger attaisno cenu, MI mājaslapu konstruktors ir viegli lietojams, un to papildina ātrs diennakts čata atbalsts, lai atrisinātu problēmas vai iepazītos ar komandām un funkcijām.
Es izveidoju savu vietni mazāk nekā 10 minūtēs, izvēloties mājaslapu konstruktoru ar MI. Skaista, pielāgota vietne, budžetam draudzīgs un viegli lietojams risinājums. Bez šaubām LABĀKAIS lēmums, ko pieņēmu.
Hostinger MI mājaslapu konstruktora izmantošana ir īsts glābiņš, un vairs nav jāpiedzīvo sarežģītā mājaslapu izstrādātāju meklēšana.