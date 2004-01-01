月額¥ 299〜
ビルド
ローンチ
付属の便利なAIツール：
スケールアップ
AIツール
AIでスピード制作、ドラッグ＆ドロップで最終調整
選べるテンプレートを170種類以上ご用意しました。それをベースに、AI機能でさらに自分好みにカスタマイズできます。
プロンプトだけでサイトが完成
アイデアを説明するだけで、Horizonsがバイブコーディング方式で命を吹き込みます。
すべてのプランに含まれる注目の機能
高速で安心のレンタルサーバー
Webサイトは、高速で安定した高性能ホスティングとグローバルCDNで動作。スピードと信頼性を兼ね備え、ビジネスの成長を支える設計となっています。
無料ドメインとSSL
独自ドメインとSSL証明書がプランに含まれているので、個別設定が不要で、すぐにオンラインに公開できます。
SEO＆GEO
当社のSEOと位置情報対応ツールは、Webサイトが世界各地の検索結果やAIの回答に表示させるよう支援します。
常時稼働のセキュリティ対策
高度なDDoS防御とマルウェア監視で、Webサイトを常に安全かつスムーズに保ちます。
統合機能
分析、マーケティング、ログイン、決済などの主要ツールをあらかじめ連携。設定不要で、すべてがシームレスに動作します。
自動バックアップ
サイトが自動的にバックアップされます。ワンクリックでいつでも以前のバージョンを復元できます。
ユーザーに愛され、業界からも支持されるサービス
HostingerがどうやってHorizonsを実現したのか、不思議でなりません。誰でもこんなに速くフロントエンドとバックエンドを展開できるのは本当に驚きです。
ずっとやりたかったプロジェクトが、Horizons AIのおかげでついに形になりました。Webアプリのコーディングはまったくの初心者でしたが、夢だった仲間を助けるプロジェクトを実現できて、本当に感激しています！
Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。
まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。
Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。
Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。
AIサイト作成ツールを使えば、サイト作成がとても簡単でスピーディーです。レイアウトは最初から完成度が高く、ゼロから作るよりもずっと時間を節約できます。
期待以上のサイト作成ツールで、カスタマイズのしやすさも抜群です。全体的なサービスも素晴らしく、手早くサイトを作りたい方すべてにおすすめします。
Hostingerに非常に満足しています。起業家に最適なサービスです。これまでにHostingerのサイトビルダーで5つほどのサイトを作成しましたが、どれも高品質に仕上がりました。
Hostingerは価格以上の価値があります。AIサイト作成ツールは直感的で使いやすく、困ったときや操作に迷ったときも、24時間365日対応のチャットサポートがすぐに対応してくれます。
AIサイトビルダーを使って、10分もかからずに自分のサイトを作ることができました。手頃な価格で、洗練されたデザインのサイトを簡単に作れて、使いやすさも抜群です。心から満足しています。
HostingerのAIサイト作成ツールには本当に助けられました。長年、Web制作を任せられる開発者を探していましたが、その必要がなくなりました。