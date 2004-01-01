月額¥ 299〜

ECサイトからポートフォリオまで、AIで誰でも簡単にサイト制作。コーディング不要。

30日間の返金保証付き
1,000万超
制作されたWebサイト数
400万人以上
Hostingerの利用者数
150ヶ国以上
サービス提供国数
20年以上
実績年数
豊富なプランをご用意

目的に合わせて選べる多彩なプラン。すべてにレンタルサーバー、ドメイン登録、ビジネスメールが含まれているので、すぐにオンラインビジネスを展開できます。

AIビルダーで制作

コーディング不要でホームページを制作。既存のレイアウトを活用して自由にカスタマイズするか、AIに任せて自動でサイトを生成できます。

たった数分で公開まで

ワンクリックで世界中に公開！読み込み速度・SEO・AEOまでしっかり最適化。内蔵の分析機能とスマートツールで、サイトの成長を可視化できます。

料金プラン

年中無休のサポート体制

30日間の返金保証

いつでもキャンセル可能

AIでスピード制作、ドラッグ＆ドロップで最終調整

選べるテンプレートを170種類以上ご用意しました。それをベースに、AI機能でさらに自分好みにカスタマイズできます。

スマートAI提案付きの使いやすいドラッグ＆ドロップ編集
言葉で説明するだけでAIが、ECサイトやポートフォリオ、さらにリンクまとめページをわずか数分で構築
AIがレイアウト、配色、ページ上のコンテンツをさらに改善
視覚的な完成度を求めるクリエイターにも最適＋AIインテリジェンスのサポート付き
プロンプトだけでサイトが完成

アイデアを説明するだけで、Horizonsがバイブコーディング方式で命を吹き込みます。

デザインのポテンシャルを引き出すテンプレートを無制限で利用可能
CRM、予約フォーム、自動化などの追加作業もプロンプトを送るだけ！
ビジョンを伝えるだけで、面倒なコピーライティングやレイアウト、開発もHorizonsにお任せ
自由に編集したいクリエイターにもおすすめ
すべてのプランに含まれる注目の機能

高速で安心のレンタルサーバー

Webサイトは、高速で安定した高性能ホスティングとグローバルCDNで動作。スピードと信頼性を兼ね備え、ビジネスの成長を支える設計となっています。

無料ドメインとSSL

独自ドメインとSSL証明書がプランに含まれているので、個別設定が不要で、すぐにオンラインに公開できます。

SEO＆GEO

当社のSEOと位置情報対応ツールは、Webサイトが世界各地の検索結果やAIの回答に表示させるよう支援します。

常時稼働のセキュリティ対策

高度なDDoS防御とマルウェア監視で、Webサイトを常に安全かつスムーズに保ちます。

統合機能

分析、マーケティング、ログイン、決済などの主要ツールをあらかじめ連携。設定不要で、すべてがシームレスに動作します。

自動バックアップ

サイトが自動的にバックアップされます。ワンクリックでいつでも以前のバージョンを復元できます。

活用方法のご紹介

すぐに使えるプロンプトから構築開始。自由にカスタマイズして、自分だけのプロジェクトに仕上げましょう。
ユーザーに愛され、業界からも支持されるサービス

当社では、世界中のクリエイターや企業の皆様を支援できることを誇りに思っています。お客様の声の一部をご紹介いたします。
@mark diantonio

HostingerがどうやってHorizonsを実現したのか、不思議でなりません。誰でもこんなに速くフロントエンドとバックエンドを展開できるのは本当に驚きです。

@Martinko

ずっとやりたかったプロジェクトが、Horizons AIのおかげでついに形になりました。Webアプリのコーディングはまったくの初心者でしたが、夢だった仲間を助けるプロジェクトを実現できて、本当に感激しています！

@web3wikis

Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。

デジタルスペシャリスト

まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。

@EHillPapercraft

Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。

コンテンツクリエイター

まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。

@nice_gamin60974

Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。

2025年9月19日

AIサイト作成ツールを使えば、サイト作成がとても簡単でスピーディーです。レイアウトは最初から完成度が高く、ゼロから作るよりもずっと時間を節約できます。

2025年4月26日

期待以上のサイト作成ツールで、カスタマイズのしやすさも抜群です。全体的なサービスも素晴らしく、手早くサイトを作りたい方すべてにおすすめします。

2025年2月24日

Hostingerに非常に満足しています。起業家に最適なサービスです。これまでにHostingerのサイトビルダーで5つほどのサイトを作成しましたが、どれも高品質に仕上がりました。

2024年12月9日

Hostingerは価格以上の価値があります。AIサイト作成ツールは直感的で使いやすく、困ったときや操作に迷ったときも、24時間365日対応のチャットサポートがすぐに対応してくれます。

2025年7月5日

AIサイトビルダーを使って、10分もかからずに自分のサイトを作ることができました。手頃な価格で、洗練されたデザインのサイトを簡単に作れて、使いやすさも抜群です。心から満足しています。

2024年11月4日

HostingerのAIサイト作成ツールには本当に助けられました。長年、Web制作を任せられる開発者を探していましたが、その必要がなくなりました。

