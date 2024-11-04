Fra kr 23,99
Lag nettsider med AI, live på sekunder
Ingen kodings- eller designferdigheter? Ikke noe problem. Bygg nettsiden din raskt med kraften fra AI, fra netthandel til porteføljer.
Alt du trenger for å bygge, lansere og vokse
24/7 support
30-dagers pengene-tilbake garanti
Avbryt nårsomhelst
AI-verktøy
Bygg med AI-hastighet og enkel dra-og-slipp-funksjonalitet
Start med 170+ tilpassbare maler og la AI veilede designet ditt.
Gi liv til nettsiden din
Bare beskriv ideen din, så gir Horizons liv til ordene dine ved hjelp av vibe-koding.
Inkludert i hver plan
Rask og pålitelig hosting
Nettsiden din kjører på kraftig hosting med høy ytelse og et globalt CDN – bygget for hastighet, stabilitet og vekst.
Gratis domene og SSL
Kom deg på nett umiddelbart med ditt eget domene og SSL-sertifikat inkludert – ingen ekstra oppsett nødvendig.
SEO og GEO
Våre SEO- og stedsbevisste verktøy hjelper nettsiden din med å vises i søkeresultater og AI-genererte svar over hele verden.
Sikkerhet som alltid er på
Avansert DDoS-forsvar og overvåking av skadelig programvare holder nettstedet ditt sikkert og fungerer problemfritt.
Integrasjoner
Analyse-, markedsførings-, innloggings- og betalingsverktøy er allerede integrert – alt fungerer sømløst sammen.
Automatiske sikkerhetskopier
Nettstedet ditt sikkerhetskopieres automatisk – gjenopprett tidligere versjoner når som helst med bare ett klikk.
Lanser din neste idé på få minutter
Ikke bare ta oss på ordet
Jeg lurer på hvordan Hostinger klarte å få til Horizons... Det er vanvittig hvor raskt det lar hvem som helst sette opp både front- og bakenforliggende systemer.
Kan ikke si hvor lenge dette prosjektet har ventet på en dag-listen min FØR dere lagde Horizons AI. Jeg kan ingenting om koding av webapper. 0, og der er det. Drømmeprosjektet mitt for å hjelpe andre er LIVE. Juhu!
Hostinger Horizons er virkelig banebrytende sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et underdomene for bloggen min i webappen min – jeg tenkte: «Wow!»
Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.
Jeg prøvde Hostinger Horizons, og det er banebrytende! Denne AI-appbyggeren uten kode lager stilige nettsider og apper på få minutter – designer, koder og skriver for deg. Verdt et forsøk.
Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.
Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger Horizons. Det er ulikt en typisk nettsidebygger – det er mer.
Nettsidebyggeren med AI gjør det superenkelt og raskt å lage et nettsted. Oppsettene ser profesjonelle ut med en gang, og det sparer meg mye tid sammenlignet med å starte helt fra bunnen av.
Flott nettsidebygger og tilpasningsopplevelse over all forventning, og fantastisk service generelt. Vil anbefale til alle som trenger å bygge nettsider på farten.
Jeg elsker Hostinger! Perfekt for gründere. Jeg har laget nesten 5 nettsider, og de ser utrolige ut. Jeg er ekstremt fornøyd med det. Dette er noen av nettsidene som er laget av 100% Hostinger byggeren.
Hostinger rettferdiggjør prisen. Nettsidebyggeren med AI er enkel å bruke, og støttes av rask chat-støtte 24/7 for å løse problemer eller for å bli kjent med kommandoene og funksjonene.
Jeg lagde nettsiden min på under 10 minutter ved å velge nettstedbyggeren med AI. En vakker, tilpasset nettside, budsjettvennlig og enkel å bruke. Den BESTE avgjørelsen jeg tok, «uten tvil».
Det har vært en livreddende opplevelse å bruke Hostinger AI-nettsidebygger og fjernet frustrerende år med leting etter nettstedutviklere.