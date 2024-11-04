Fra kr 23,99

Lag nettsider med AI, live på sekunder

Ingen kodings- eller designferdigheter? Ikke noe problem. Bygg nettsiden din raskt med kraften fra AI, fra netthandel til porteføljer.

30-dagers pengene-tilbake-garanti
10 mill.+
nettsider skapt med oss
4 mill.+
brukere stoler på Hostinger
150+
land som betjenes
20+
års erfaring
Velg din perfekte plan

Velg planen som passer dine ambisjoner. Alle planer inkluderer hosting, domene og bedrifts-e-post, slik at du kan komme deg på nett og begynne å vokse.

Velg din AI-bygger

Lag nettsiden din uten koding. Start med et ferdiglaget oppsett, beskriv ideen din, eller la AI bygge det for deg.

Lansering på få minutter

Gå live med ett klikk – fullstendig optimalisert for hastighet, SEO og AEO-ytelse. Spor veksten din med innebygde analyser og smarte optimaliseringsverktøy.

Alt du trenger for å bygge, lansere og vokse

24/7 support

30-dagers pengene-tilbake garanti

Avbryt nårsomhelst

Bygg med AI-hastighet og enkel dra-og-slipp-funksjonalitet

Start med 170+ tilpassbare maler og la AI veilede designet ditt.

Enkel dra-og-slipp-redigering med smarte AI-forslag
Du beskriver og AI bygger nettbutikker, porteføljer og lenke-i-bio-sider på få minutter
AI hjelper med å forbedre oppsett, farger og innhold på siden
Ideelt for skapere som ønsker visuell kontroll støttet av AI-intelligens
Gi liv til nettsiden din

Bare beskriv ideen din, så gir Horizons liv til ordene dine ved hjelp av vibe-koding.

Ubegrensede maler for uendelige designmuligheter
Legg til CRM, bestillingsskjemaer, automatiseringer og mer via ledetekster
Horizons håndterer tekst, layout og utvikling – du styrer visjonen
Perfekt for skapere som ønsker full kreativ frihet
Inkludert i hver plan

Rask og pålitelig hosting

Nettsiden din kjører på kraftig hosting med høy ytelse og et globalt CDN – bygget for hastighet, stabilitet og vekst.

Gratis domene og SSL

Kom deg på nett umiddelbart med ditt eget domene og SSL-sertifikat inkludert – ingen ekstra oppsett nødvendig.

SEO og GEO

Våre SEO- og stedsbevisste verktøy hjelper nettsiden din med å vises i søkeresultater og AI-genererte svar over hele verden.

Sikkerhet som alltid er på

Avansert DDoS-forsvar og overvåking av skadelig programvare holder nettstedet ditt sikkert og fungerer problemfritt.

Integrasjoner

Analyse-, markedsførings-, innloggings- og betalingsverktøy er allerede integrert – alt fungerer sømløst sammen.

Automatiske sikkerhetskopier

Nettstedet ditt sikkerhetskopieres automatisk – gjenopprett tidligere versjoner når som helst med bare ett klikk.

Lanser din neste idé på få minutter

Velg en ferdiglaget melding for å komme raskt i gang. Tilpass den deretter for å gjøre den til din egen.
Portfolio
Portfolio

Ikke bare ta oss på ordet

Vi er stolte av å støtte skapere og bedrifter over hele verden. Her er hva noen av dem hadde å si.
mark diantonio
@mark diantonio

Jeg lurer på hvordan Hostinger klarte å få til Horizons... Det er vanvittig hvor raskt det lar hvem som helst sette opp både front- og bakenforliggende systemer.

Martin Dubovic
@Martinko

Kan ikke si hvor lenge dette prosjektet har ventet på en dag-listen min FØR dere lagde Horizons AI. Jeg kan ingenting om koding av webapper. 0, og der er det. Drømmeprosjektet mitt for å hjelpe andre er LIVE. Juhu!

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons er virkelig banebrytende sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et underdomene for bloggen min i webappen min – jeg tenkte: «Wow!»

Ivana Mikleuš
Digital spesialist

Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Jeg prøvde Hostinger Horizons, og det er banebrytende! Denne AI-appbyggeren uten kode lager stilige nettsider og apper på få minutter – designer, koder og skriver for deg. Verdt et forsøk.

Albert Bermejo
Innholdsskaper

Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.

techmano
@nice_gamin60974

Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger Horizons. Det er ulikt en typisk nettsidebygger – det er mer.

Jereme Howard
19.september 2025

Nettsidebyggeren med AI gjør det superenkelt og raskt å lage et nettsted. Oppsettene ser profesjonelle ut med en gang, og det sparer meg mye tid sammenlignet med å starte helt fra bunnen av.

Daniel Karu
26.april 2025

Flott nettsidebygger og tilpasningsopplevelse over all forventning, og fantastisk service generelt. Vil anbefale til alle som trenger å bygge nettsider på farten.

Vallita Costantini M.M.O.
24.februar 2025

Jeg elsker Hostinger! Perfekt for gründere. Jeg har laget nesten 5 nettsider, og de ser utrolige ut. Jeg er ekstremt fornøyd med det. Dette er noen av nettsidene som er laget av 100% Hostinger byggeren.

Devashish Jain
9.desember 2024

Hostinger rettferdiggjør prisen. Nettsidebyggeren med AI er enkel å bruke, og støttes av rask chat-støtte 24/7 for å løse problemer eller for å bli kjent med kommandoene og funksjonene.

Starr Matthews
5.juli 2025

Jeg lagde nettsiden min på under 10 minutter ved å velge nettstedbyggeren med AI. En vakker, tilpasset nettside, budsjettvennlig og enkel å bruke. Den BESTE avgjørelsen jeg tok, «uten tvil».

Elewechi
4.november 2024

Det har vært en livreddende opplevelse å bruke Hostinger AI-nettsidebygger og fjernet frustrerende år med leting etter nettstedutviklere.

Klar til å gjøre drømmen din til virkelighet?

Prøv risikofritt. 30-dagers pengene-tilbake-garanti.

