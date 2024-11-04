Alates

AI-ga loodud veebilehte, sekunditega reaalajas

Puudub koodimis- või disainioskus? Pole probleemi. E-poest portfoolioni, loo oma leht kiirelt AI abil.

AI-ga loodud veebilehte, sekunditega reaalajas
Vali oma täiuslik pakett

Vali pakett, mis vastab sinu ambitsioonidele. Kõik paketid sisaldavad majutust, domeeni ja ärimeili, et saaksid veebis tegutseda ja kasvama hakata.

Vali oma AI-põhine koostaja

Loo oma veebileht ilma kodeerimiseta. Alusta valmis kujundusega, kirjelda oma ideed või lase AI-l see sinu eest luua.

Käivita minutitega

Liigu reaalaega ühe klõpsuga – täielikult optimeeritud kiiruse, SEO ja AEO jõudluse jaoks. Jälgi oma kasvu sisseehitatud analüütika ja nutikate optimeerimistööriistade abil.

Kõik, mida vajad koostamiseks, käivitamiseks ja kasvamiseks

Loo AI kiiruse ning lohista ja paiguta lihtsusega

Alusta 170+ kohandatava malliga ja lase AI-l oma disaini juhtida.

Vaevatu lohista ja paiguta redigeerimine nutikate AI soovitustega
Sina kirjeldad ja AI loob e-poed, portfooliod ja link bios lehed minutitega
AI aitab täpsustada paigutusi, värve ja lehe sisu
Ideaalne loojatele, kes soovivad AI toel visuaalset kontrolli
Ärata oma leht ellu

Lihtsalt kirjelda oma ideed ja Horizons äratab su sõnad ellu vibratsioonikodeerimise abil.

Piiramatud mallid lõputute disainivõimaluste jaoks
Lisa CRM, broneerimisvormid, automatiseeringud ja palju muud promptide abil
Horizons tegeleb teksti, küljenduse ja arendusega – sina juhid visiooni
Ideaalne loojatele, kes soovivad täielikku loomingulist vabadust
Igas paketis sisaldub

Kiire ja usaldusväärne veebimajutus

Sinu veebileht töötab võimsal ja suure jõudlusega veebimajutusel globaalse CDN-iga – loodud kiiruse, stabiilsuse ja kasvu tagamiseks.

Tasuta domeen ja SSL

Liigu kohe veebi oma domeeni ja SSl sertifikaadiga — eraldi seadistust pole vaja.

SEO ja GEO

Meie SEO ja asukohateadlikud tööriistad aitavad sinu lehel ilmuda otsingutulemustes ja AI loodud vastustes üle maailma.

Alati sisse lülitatud turvalisus

Täiustatud DDoS-kaitse ja pahavara jälgimine hoiavad veebilehe turvalisena ja sujuvalt toimimas.

Integratsioonid

Analüütika, turunduse, sisselogimise ja maksevahendid on juba integreeritud – kõik töötab sujuvalt koos.

Automaatsed varukoopiad

Sinu lehest tehakse automaatselt varukoopia – saad eelmised versioonid igal ajal taastada vaid ühe klõpsuga.

Käivita järgmine idee minutitega

Ära usu ainult meie sõnu

Meil on hea meel toetada loojaid ja ettevõtteid kogu maailmas. Siin on mõned nende arvamused.
@mark diantonio

Huvitav, kuidas Hostinger Horizonsiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil front ja back endi rakendada.

@Martinko

Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te Horizons AI valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0, ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on REAALAJAS. Vau!

@web3wikis

Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu ajaveebi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne, et hüüdsin: "Vau!"

Digitaalspetsialist

See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.

@EHillPapercraft

Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba AI-põhine rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehte ja -rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.

Sisu looja

See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.

@nice_gamin60974

Hostinger Horizonsiga saab luua päris kenasid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.

19. september 2025

AI-põhine veebilehe koostaja muudab lehe loomise ülilihtsaks ja kiireks. Paigutused näevad kohe professionaalsed välja ja see säästab palju aega võrreldes nullist alustamisega.

26. aprill 2025

Suurepärane veebilehe koostaja ja kohandamise kogemus üle ootuste ning üldiselt suurepärane teenindus. Soovitan kõigile, kes peavad liikvel olles veebilehti looma.

24. veebruar 2025

Ma armastan Hostingeri! Ideaalne ettevõtjatele. Olen teinud peaaegu viis veebilehte ja need näevad uskumatud välja. Olen ülimalt rahul. Need on mõned veebilehed, mille on 100% Hostinger Builder loonud.

9. detsember 2024

Hostinger õigustab hinda, AI-põhist veebilehe koostajat on lihtne kasutada ning seda toetab kiire ööpäevaringne vestlustugi raskuste lahendamiseks või käskude ja funktsioonide tundmaõppimiseks.

5. juuli 2025

Lõin oma veebilehe vähem kui 10 minutiga, valides AI-põhise veebilehe koostaja. Ilus kohandatud veebileht, eelarvesõbralik ja hõlpsasti kasutatav. PARIM otsus, mille tegin, kahtlemata.

4. november 2024

Hostingeri AI-põhise veebilehe koostaja kasutamine on olnud elupäästev kogemus ja eemaldanud aastaid kestnud frustreeriva veebiarendajate otsimise.

