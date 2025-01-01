黑色星期五：免费获得额外赠期

利用AI建站，秒上线

不懂编程或设计？没问题。从电商网站到作品集，借助AI的力量，快速搭建您的网站。

选择符合预期的套餐。所有套餐均包含主机、域名和企业邮箱，助您轻松上线并快速发展。

无代码建站。从现成的布局着手，描述您的想法，或者让AI为您构建。

一键上线——全面优化速度、SEO 和 AEO 性能。利用内置分析和智能优化工具追踪您的增长情况。

从 170 多个可自定义模板选择，让 AI 为您提供设计指导。

只需描述，AI就能在几分钟内构建电商网站、作品集和个人简介链接页面。
用AI为你优化布局、颜色和页面内容。
只需描述你的灵感，Horizons 就能通过氛围编码将你的文字变成现实。

无限模板，无限设计可能
通过指令添加客户关系管理、预订表单、自动化流程等功能
Horizons负责文案、版面设计和开发——您负责构想。
包含在所有套餐中

快速可靠的主机

您的网站运行在功能强大、性能卓越的主机上，并配备全球 CDN——专为速度、稳定性和拓展而打造。

免费域名和SSL证书

用您自己的域名和 SSL 证书立即上线——无需额外设置。

SEO 和 GEO

我们的 SEO 和位置感知工具可帮助您的网站出现在世界各地的搜索结果和 AI 生成的回复中。

全天候安全保障

先进的DDoS防御和恶意软件监控功能可确保您的网站安全流畅运行。

集成

分析、营销、登录和支付工具已经集成——所有功能无缝协作。

自动备份

您的网站已自动备份——单击即可随时恢复以前的版本。

在几分钟内启动您的下一个灵感

选择一个即用提示，快速上手。然后进行定制，添加你自己的风格。
听听大家的评价吧

我们很荣幸能够为世界各地的创作者和企业提供服务。以下是部分创作者和企业的评价。
@mark diantonio

我很好奇 Hostinger 是如何实现 Horizons 的... 它允许任何人如此快速地部署前端和后端，简直太疯狂了。

@Martinko

直到你们开发出Horizons AI，我都不知道这个项目在我的“未来规划”里搁置了多久。我一点也不懂Web应用程序的编码。从完全不存在到它的腾空出现。为了帮助我的伙伴们，我创建了梦想中的项目，它已经上线了。耶！

@web3wikis

相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——让我觉得非常惊喜

数字专家

好像拥有一位顶级软件开发人员，随时创造可以想象到的任何东西。

@EHillPapercraft

我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用创建工具可以在几分钟内制作出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由它代替你完成。值得一试。

内容创作者

好像拥有一位顶级软件开发人员，随时创造可以想象到的任何东西。

@nice_gamin60974

你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些很棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。

Jereme Howard
Jereme Howard
2025年9月19日

这款AI建站助手让建站变得超级简单快捷。布局一上手就非常专业，相比从零开始搭建网站，节省了我大量时间。

Daniel Karu
Daniel Karu
2025年4月26日

网站搭建和定制体验都非常棒，整体服务也很出色。强烈推荐给所有需要随时随地建站的人。

Vallita Costantini M.M.O.
Vallita Costantini M.M.O.
2025年2月24日

我太喜欢 Hostinger 了！它简直是创业者的理想之选。我用它搭建了近 5 个网站，效果惊艳。我对它非常满意。以下展示的都是完全使用 Hostinger 建站工具搭建出的网站。

Devashish Jain
Devashish Jain
2024年12月9日

Hostinger 的价格物有所值，AI 建站助手易于使用，并提供24小时全天聊天支持，随时解决难题或协助我了解命令和功能。

Starr Matthews
Starr Matthews
2025年7月5日

我选择使用带有AI的建站助手工具，不到10分钟就创建了自己的网站。一个美观的定制网站，价格实惠，而且很好用。这绝对是我做过的最棒的决定！

Elewechi
Elewechi
2024年11月4日

使用 Hostinger AI 建站助手是一次救命的体验，为我消除了多年来寻找网站开发人员的挫败感。

无风险试用。30 天退款保证。

