Od 9,99 zł
Black Friday: twórz z AI, aby uzyskać nawet 80% zniżki
Zmień swój pomysł w zachwycającą stronę internetową za mniejsze pieniądze. Bez kodowania.
Twórz z szybkością AI i łatwością przeciągania i upuszczania
Zacznij od ponad 170 konfigurowalnych szablonów i pozwól AI poprowadzić Twój projekt.
Ożyw swoją stronę
Po prostu opisz swój pomysł, a Horizons ożywi Twoje słowa dzięki vibe coding.
W każdym planie
Szybki i niezawodny hosting
Twoja strona działa na wydajnym hostingu o dużej mocy z globalną siecią CDN — stworzoną z myślą o szybkości, stabilności i rozwoju.
Darmowa domena i SSL
Uzyskaj natychmiastowy dostęp online z własną domeną i dołączonym certyfikatem SSL – bez konieczności dodatkowej konfiguracji.
SEO i GEO
Nasze narzędzia SEO i uwzględniające lokalizację pomagają Twojej stronie pojawiać się w wynikach wyszukiwania i odpowiedziach generowanych przez AI na całym świecie.
Stała ochrona
Zaawansowana ochrona przed atakami DDoS i monitorowanie złośliwego oprogramowania zapewniają bezpieczeństwo Twojej strony i jej sprawne działanie.
Integracje
Narzędzia analityczne, marketingowe, logowania i płatności są już zintegrowane — wszystko działa płynnie.
Automatyczne kopie zapasowe
Kopia zapasowa Twojej strony jest tworzona automatycznie — możesz w każdej chwili przywrócić poprzednie wersje jednym kliknięciem.
Zrealizuj swój kolejny pomysł w kilka minut
Nasz sukces mówi sam za siebie
Nie wiem, jak Hostinger udało się stworzyć Horizons... Niesamowite, jak szybko każdy może wdrożyć front-end i back-end.
Nie wiem, ile ten projekt czekał na mojej liście rzeczy do zrobienia, nie umiem programować i trudno było mi się za to zabrać. Teraz już nie muszę, bo Horizons AI zrobił wszystko za mnie. Mój wymarzony projekt powstał i działa!
Hostinger Horizons nie ma sobie równych wśród innych platform. Konfiguracja subdomeny dla mojego bloga w aplikacji webowej była tak prosta, że aż trudno było uwierzyć.
Czuję się trochę, jakby pracował dla mnie programista i tworzył wszystko, co tylko sobie wymyślę.
Zdecydowanie polecam Hostinger Horizons! Nie trzeba umieć programować, bo wszystko oparte jest na AI, które tworzy eleganckie strony i aplikacje w kilka minut — cały kod, działanie, wygląd i tekst. Na pewno warto dać mu szansę.
Hostinger Horizons pozwala tworzyć naprawdę fajne rzeczy, zdecydowanie więcej niż inne kreatory stron.
Kreator stron AI sprawia, że tworzenie strony jest niezwykle proste i szybkie. Układy od razu wyglądają profesjonalnie, a ja oszczędzam mnóstwo czasu w porównaniu z zaczynaniem od zera.
Świetny kreator stron internetowych i doświadczenie personalizacji na najwyższym poziomie, ogólnie rzecz biorąc, wspaniała obsługa. Polecam wszystkim, którzy potrzebują tworzyć strony internetowe w biegu.
Uwielbiam Hostinger! Idealny dla przedsiębiorców. Stworzyłem prawie 5 stron internetowych i wyglądają niesamowicie. Jestem z niego niezwykle zadowolony. Oto niektóre ze stron stworzonych w 100% w Hostinger.
Hostinger uzasadnia cenę, kreator stron AI jest łatwy w użyciu, a do tego zapewnia całodobową pomoc techniczną na czacie, dzięki której można rozwiązać problemy lub poznać polecenia i funkcje.
Stworzyłem swoją stronę internetową w mniej niż 10 minut, wybierając kreator stron AI. Piękna, spersonalizowana strona internetowa, przystępna cenowo i łatwa w obsłudze. Zdecydowanie NAJLEPSZA decyzja, jaką podjąłem.
Korzystanie z kreatora stron Hostinger AI okazało się ratunkiem i pozwoliło uniknąć lat frustracji spędzonych na poszukiwaniu programistów stron internetowych.