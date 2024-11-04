À partir de CHF 1.89

Créez des sites en quelques secondes avec l'IA

Vous ne savez pas coder ou créer des designs ? Aucun problème ! Notre IA vous aide à créer des boutiques en lignes, des portfolios et bien plus encore en un instant.
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Créez des sites en quelques secondes avec l'IA
+ 10 millions
de sites Hostinger
+ 4 millions
d'utilisateurs font confiance à Hostinger
+ 150
pays desservis
+ 20
ans d'expérience
+ 10 millions
de sites Hostinger
+ 4 millions
d'utilisateurs font confiance à Hostinger
+ 150
pays desservis
+ 20
ans d'expérience
Trouvez le pack parfait

Trouvez le pack parfait

Choisissez l'abonnement qui correspond à vos ambitions. Tous nos plans comprennent l'hébergement, un nom de domaine et une adresse email professionnelle, afin que vous puissiez lancer et développer votre projet.

Choisissez votre créateur IA

Choisissez votre créateur IA

Créez votre site sans coder. Commencez avec un template préconçu ou décrivez votre idée et laissez l'IA la concrétiser pour vous.

Lancez votre idée en quelques minutes

Lancez votre idée en quelques minutes

Publiez un site rapide, optimisé SEO et AEO en un clic. Suivez votre croissance grâce aux analyses intégrées et aux outils d'optimisation intelligente.

Tout ce dont vous avez besoin pour créer, lancer et développer votre projet

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Annulez à tout instant

Support disponible 24 h/24, 7 j/7

-84 %
Premium + IA
Créateurs et créatrices, freelance et petites marques qui souhaitent lancer leur site web.
CHF  1.89 /mois

+3 mois en plus

3 sites web
Nom de domaine personnalisé gratuit
Profitez de 2 boîtes mail gratuites par site web
Obtenez 48 mois pour CHF 90.72 (prix d'origine : CHF 580.32). Renouvellement au prix de CHF 9.29/mois.

Points forts du pack

Créez un site web en quelques minutes avec l'un de nos créateurs de sites internet
Gagnez du temps grâce aux outils IA pour le contenu, les images et plus encore
Obtenez une adresse email professionnelle basée sur votre nom de domaine
Profitez d'un hébergement web rapide et sécurisé
Apparaissez dans les résultats de recherche grâce aux outils SEO
Gérez un trafic illimité sur votre site web
Suivez les performances avec des analyses en direct
Le plus populaire
-84 %
Business + IA
Entreprises qui souhaitent se développer et vendre en ligne avec l'e-commerce intégré.
CHF  2.79 /mois

+3 mois en plus

50 sites web
Nom de domaine personnalisé gratuit
Profitez de 5 boîtes mail gratuites par site web
Obtenez 48 mois pour CHF 133.92 (prix d'origine : CHF 849.12). Renouvellement au prix de CHF 15.79/mois.

Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :

Commencez à vendre avec votre propre boutique en ligne
Vendez en toute sérénité avec 0 % de frais de transaction
Proposer plus de 100 moyens de paiement sécurisés
Développez votre entreprise grâce au marketing par email alimenté par l'IA
Partage d'accès illimité avec votre équipe
Boostez la vitesse de votre site grâce à un CDN gratuit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande pour éviter toute perte de données
-73 %
Cloud Startup + IA
Agences et grandes marques qui souhaitent gérer plusieurs sites web et un trafic important.
CHF  6.49 /mois

+3 mois en plus

100 sites web
Nom de domaine personnalisé gratuit
Profitez de 10 boîtes mail gratuites par site web
Obtenez 48 mois pour CHF 311.52 (prix d'origine : CHF 1'161.12). Renouvellement au prix de CHF 22.29/mois.

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Obtenez un support prioritaire 24 h/24 et 7 j/7
Hébergement cloud avec 20 fois plus de puissance pour vos sites web
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
-84 %
Premium + IA
Créateurs et créatrices, freelance et petites marques qui souhaitent lancer leur site web.
CHF  1.89 /mois

+3 mois en plus

3 sites web
Nom de domaine personnalisé gratuit
Profitez de 2 boîtes mail gratuites par site web
Obtenez 48 mois pour CHF 90.72 (prix d'origine : CHF 580.32). Renouvellement au prix de CHF 9.29/mois.

Points forts du pack

Créez un site web en quelques minutes avec l'un de nos créateurs de sites internet
Gagnez du temps grâce aux outils IA pour le contenu, les images et plus encore
Obtenez une adresse email professionnelle basée sur votre nom de domaine
Profitez d'un hébergement web rapide et sécurisé
Apparaissez dans les résultats de recherche grâce aux outils SEO
Gérez un trafic illimité sur votre site web
Suivez les performances avec des analyses en direct
Le plus populaire
-84 %
Business + IA
Entreprises qui souhaitent se développer et vendre en ligne avec l'e-commerce intégré.
CHF  2.79 /mois

+3 mois en plus

50 sites web
Nom de domaine personnalisé gratuit
Profitez de 5 boîtes mail gratuites par site web
Obtenez 48 mois pour CHF 133.92 (prix d'origine : CHF 849.12). Renouvellement au prix de CHF 15.79/mois.

Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :

Commencez à vendre avec votre propre boutique en ligne
Vendez en toute sérénité avec 0 % de frais de transaction
Proposer plus de 100 moyens de paiement sécurisés
Développez votre entreprise grâce au marketing par email alimenté par l'IA
Partage d'accès illimité avec votre équipe
Boostez la vitesse de votre site grâce à un CDN gratuit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande pour éviter toute perte de données
-73 %
Cloud Startup + IA
Agences et grandes marques qui souhaitent gérer plusieurs sites web et un trafic important.
CHF  6.49 /mois

+3 mois en plus

100 sites web
Nom de domaine personnalisé gratuit
Profitez de 10 boîtes mail gratuites par site web
Obtenez 48 mois pour CHF 311.52 (prix d'origine : CHF 1'161.12). Renouvellement au prix de CHF 22.29/mois.

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Obtenez un support prioritaire 24 h/24 et 7 j/7
Hébergement cloud avec 20 fois plus de puissance pour vos sites web
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Créez avec la vitesse de l'IA et la simplicité du glisser-déposer

Commencez avec plus de 170 templates personnalisables et laissez l'IA guider votre design.

Édition par glisser-déposer simplifiée avec suggestions de l'IA.
Décrivez votre idée et laissez l'IA créer des boutiques en ligne, des portfolios et des liens en bio en quelques minutes.
L'IA vous aide à affiner la mise en page, les couleurs et le contenu des pages.
Idéal pour les créateurs qui souhaitent un contrôle visuel soutenu par l'IA
Créez avec la vitesse de l'IA et la simplicité du glisser-déposer

Créez votre site à l'aide de requêtes

Décrivez simplement votre idée et laissez Horizons lui donner vie grâce au vibe coding.

Des templates illimités pour des possibilités de design infinies.
Ajoutez des fonctionnalités CRM, des formulaires de réservation, des automatisations et bien plus encore grâce aux requêtes.
Horizons s'occupe de la rédaction, de la mise en page et du développement ; vous, vous définissez la vision.
Idéal pour les créateurs qui souhaitent une liberté créative totale.
Créez votre site à l'aide de requêtes
techradar
cybernews
hostadvice
cnet
forbes
PCMAG.com

Inclus dans chaque pack

Hébergement rapide et fiable

Votre site web fonctionne sur un hébergement puissant et performant avec un CDN mondial, conçu pour la vitesse, la stabilité et l'évolution.

Nom de domaine et SSL gratuits

Publiez instantanément votre projet avec votre propre nom de domaine et un certificat SSL inclus. Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire.

SEO et géolocalisation

Nos outils SEO et de géolocalisation aident votre site à apparaître dans les résultats de recherche et les réponses générées par l'IA dans le monde entier.

Sécurité avancée

La protection avancée contre les attaques DDoS et la surveillance des logiciels malveillants garantissent la sécurité et la performance de votre site web.

Intégrations

Profitez de nos outils d'analyse, de marketing, de connexion et de paiement intégrés.

Sauvegardes automatiques

Votre site est automatiquement sauvegardé. Restaurez les versions précédentes à tout moment en un clic.

Donnez vie à votre idée en quelques minutes

Choisissez une requête prête à l'emploi pour commencer rapidement, puis personnalisez-la selon vos besoins.
Tous les templates de portfolios
Tous les templates de portfolios
Tous les templates de portfolios
Tous les templates de portfolios

Ne nous croyez pas sur parole

Nous sommes fiers de soutenir les créateurs et les entreprises du monde entier. Voici les avis de certains d'entre eux.
mark diantonio
mark diantonio
@mark diantonio

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Je ne saurais même pas dire depuis combien de temps ce projet traînait sur ma to-do list… Et puis vous avez lancé l'IA Horizons. Je n'y connais absolument rien en développement d'applications web. Et pourtant, ça y est, le projet de mes rêves pour aider les autres existe enfin. Je suis ravie !

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

On peut créer des choses vraiment sympas avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un créateur de sites classique, c'est bien plus que ça.

Jereme Howard
Jereme Howard
19 septembre 2025

Le créateur de sites internet IA rend la création super simple et rapide. Les mises en pages sont professionnelles dès le départ, ce qui me fait gagner du temps comparé à tout faire de zéro.

Daniel Karu
Daniel Karu
26 avril 2025

Excellent créateur de sites, avec une expérience de personnalisation au top et un super service globalement. Je le recommande à tous ceux qui veulent créer un site facilement et rapidement.

Vallita Costantini M.M.O.
Vallita Costantini M.M.O.
24 février 2025

J'adore Hostinger ! C'est parfait pour les entrepreneurs. J'ai créé presque 5 sites et ils sont tous incroyables. Je suis super contente des services. Voici quelques sites faits à 100 % avec le créateur de Hostinger.

Devashish Jain
Devashish Jain
9 décembre 2024

Hostinger vaut clairement son prix. Le créateur de sites internet IA, basé sur des requêtes, est facile à utiliser. Le service client est disponible 24 h/24, 7 j/7 par discussion pour résoudre les problèmes ou expliquer les commandes et les fonctionnalités.

Starr Matthews
Starr Matthews
5 juillet 2025

J'ai créé mon site en moins de 10 minutes avec le créateur de sites internet IA. Un site élégant, personnalisé, abordable et facile à utiliser. C'est sans hésiter la MEILLEURE décision que j'ai prise.

Elewechi
Elewechi
4 novembre 2024

Utiliser le créateur de sites internet IA de Hostinger m'a vraiment changé la vie. Fini la recherche de développeurs pendant des années.

Prêt(e) à concrétiser votre idée ?

Essayez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

Prêt(e) à concrétiser votre idée ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.