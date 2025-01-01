Веб-сайт друку на вимогу
Створіть магазин та почніть продавати товари на замовлення
Забудьте про складські запаси та логістику доставки. Створюйте, продавайте та керуйте своїм бізнесом з єдиної панелі керування.
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Чому варто запускати магазин товарів на замовлення з Hostinger
Запуск за лічені хвилини
Створіть повністю брендований магазин товарів за лічені хвилини за допомогою Hostinger AI Builder та інтеграції Printful.
Нульові початкові витрати
Платіть лише тоді, коли здійснюєте продаж, і забирайте 100% прибутку. Ми не стягуємо комісію за транзакції.
Продавайте все, що завгодно: від футболок до плакатів
Оберіть із сотень преміальних продуктів, кожен із яких має вбудований контроль якості, якому ви можете довіряти.
Виконання замовлення без використання рук
Printful друкує, пакує та відправляє кожне замовлення по всьому світу. Вам ніколи не доведеться брати коробку чи зберігати дорогий товар.
Створіть свій магазин друку на замовлення за 3 простих кроки
Створіть свій сайт та підключіться до Printful
Створіть свій вебсайт за допомогою AI Builder або оберіть дизайнерський шаблон електронної комерції – кодування не потрібне.
2. Створіть свої продукти
Завантажте свої ілюстрації та оберіть з понад 400 преміальних товарів, включаючи футболки, кухлі та чохли для телефонів. Налаштуйте деталі, встановіть ціну та почніть продавати. Хочете спочатку протестувати? Замовте зразок.
3. Почніть продавати
Printful бере на себе друк та доставку кожного разу, коли ви здійснюєте продаж, і все це від імені вашого магазину. Жодних проблем зі складом, без клопоту з доставкою та без додаткових зборів.
Знайдіть ідеальний план конструктора веб-сайтів для вас
Реалізуйте свою ідею онлайн без ризику з 30-денною гарантією повернення грошей.
eCommerce
Розмістіть до 600 товарів
Управління та продаж послуг
100+ способів оплати
0% комісії за транзакцію
Друк на замовлення
Управління товарами
Відгуки про товари
Налаштування правил доставки
Рекомендовані товари
Business Website Builder
349,00 ₴ЗНИЖКА 66%
119,00 ₴ /міс.
При підписці на 48 міс.
+ міс. безплатно
Умови оплати
Насолоджуйтесь усім цим. Без додаткової плати.
Безкоштовний домен (вартість 379,00 ₴)
Цілодобова підтримка клієнтів
Безкоштовний сервіс електронної пошти (до 50 адрес електронної пошти)
30-денна гарантія повернення грошей
Ваш онлайн-успіх починається тут
Почніть продавати онлайн швидше за допомогою штучного інтелекту
Створіть свій бренд за лічені хвилини за допомогою інструментів штучного інтелекту, які виконають важку роботу за вас. Миттєво створіть висококонверсійний інтернет-магазин, оптимізуйте його за допомогою розумних SEO-пропозицій та створіть унікальний логотип, який відображає ваш бізнес, і все це без жодних зусиль.
Приверніть увагу завдяки вбудованому маркетингу та SEO
Переконайтеся, що ваш магазин охоплює потрібних клієнтів за допомогою маркетингових інтеграцій, включаючи Google Ads та Meta Pixel. Наші вбудовані SEO-інструменти допоможуть вам відображатися там, де це важливо.
Друк на вимогу – поширені запитання
Знайдіть відповіді на найчастіші запитання про друк на замовлення.