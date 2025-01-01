Друк на вимогу (POD) означає, що ваші продукти виготовляються лише після того, як хтось розмістить замовлення. Синхронізація продуктів між Printful та Hostinger Website Builder робить цей процес безпроблемним.

Коли клієнт замовляє продукт, Printful друкує та відправляє його, заощаджуючи ваші кошти на запасах, комісіях за транзакції та логістиці. Цей процес між Hostinger та Printful повністю автоматизований, а це означає, що вам не потрібно й пальцем ворухнути.