Ohita varastointi ja toimituslogistiikka. Suunnittele, myy ja pyöritä oheistuoteliiketoimintaasi yhdestä hallintapaneelista.

Miksi perustaa räätälöity tuotekauppa Hostingerin kautta

Käynnistä minuuteissa

Luo täysin brändätty oheistuotekauppa minuuteissa Hostinger AI Builderin ja Printfulin integraation avulla.

Ei alkukustannuksia

Maksat vain myydessäsi ja pidät 100 % voitosta. Emme veloita transaktiokuluja.

Myy mitä tahansa t-paidoista julisteisiin

Valitse sadoista ensiluokkaisista tuotteista, joista jokaisella on sisäänrakennettu laadunvalvonta, johon voit luottaa.

Handsfree-toimitus

Printful tulostaa, pakkaa ja lähettää jokaisen tilauksen maailmanlaajuisesti. Sinun ei koskaan tarvitse koskea laatikkoon tai pitää hallussasi kallista varastoa.

Luo oma tulostuspalvelusi kolmessa helpossa vaiheessa

Luo sivustosi ja yhdistä Printful

Rakenna verkkosivustosi AI Builderilla tai valitse suunnittelijan tekemä verkkokauppamalli – koodausta ei tarvita.
2. Luo tuotteesi

Lataa taideteoksesi ja valitse yli 400 premium-tuotteen joukosta, mukaan lukien t-paitoja, mukeja ja puhelinkuoria. Mukauta yksityiskohtia, aseta hinta ja aloita myynti. Haluatko testata sitä ensin? Tilaa näyte.
3. Aloita myynti

Printful huolehtii tulostuksesta ja toimituksesta aina, kun teet ostoksia, kaikki kauppasi nimissä. Ei varastoa, ei toimitusongelmia eikä lisämaksuja.
Löydä itsellesi täydellinen verkkosivustojen rakennustyökalu

Toteuta ideasi verkossa riskittömästi 30 päivän rahat takaisin -takuun avulla.
Menestyksesi verkossa alkaa tästä

Aloita verkkomyynti nopeammin tekoälyn avulla

Rakenna brändisi minuuteissa tekoälytyökaluilla, jotka tekevät raskaan työn puolestasi. Luo välittömästi korkeasti konvertoiva verkkokauppa, optimoi se älykkäillä hakukoneoptimointiehdotuksilla ja luo ainutlaatuinen logo, joka heijastaa yritystäsi – kaikki tämä sormeakaan nostamatta.
Aloita verkkomyynti nopeammin tekoälyn avulla

Herää huomio sisäänrakennetulla markkinoinnilla ja hakukoneoptimoinnilla

Varmista, että kauppasi tavoittaa oikeat asiakkaat markkinointiintegraatioilla, kuten Google Adsilla ja Meta Pixelillä. Sisäänrakennetut hakukoneoptimointityökalumme auttavat sinua näkymään siellä, missä sillä on merkitystä.
Luo sähköpostikampanjoita vaivattomasti

Hostinger Reachin avulla voit rakentaa kokonaisvaltaisia sähköpostikampanjoita ja pitää tilaajasi ajan tasalla verkkokauppasi kuulumisista.

Tulosta tarvittaessa - usein kysytyt kysymykset

Löydä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin painetusta tilauksesta.

