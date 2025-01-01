Spausdinimas pagal pareikalavimą svetainėje

Sukurkite parduotuvę ir pradėkite pardavinėti pagal užsakymą pagamintus produktus

Nereikia rūpintis atsargomis ir siuntimo logistika. Kurkite, parduokite ir valdykite savo prekių verslą vienoje valdymo panelėje.

30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Spausdinimas pagal pareikalavimą svetainėje

Kodėl verta atidaryti savo produktų parduotuvę su „Hostinger“?

Paleidimas per kelias minutes

Paleidimas per kelias minutes

Sukurkite visiškai firminę prekių parduotuvę per kelias minutes su „Hostinger AI Builder“ ir „Printful“ integracija.

Nuliniai išankstiniai mokesčiai

Nuliniai išankstiniai mokesčiai

Mokėkite tik tada, kai atliekate pardavimą, ir pasilikite 100 % pelno. Mes netaikome jokių operacijų mokesčių.

Parduokite bet ką – nuo marškinėlių iki plakatų

Parduokite bet ką – nuo marškinėlių iki plakatų

Rinkitės iš šimtų aukščiausios kokybės produktų, kurių kiekvienas turi integruotą kokybės kontrolę, kuria galite pasitikėti.

Laisvų rankų įrangos įdiegimas

Laisvų rankų įrangos įdiegimas

„Printful“ spausdina, supakuoja ir išsiunčia kiekvieną užsakymą visame pasaulyje. Jums niekada nereikės liesti dėžės ar laikyti brangių prekių.

Sukurkite savo spausdinimo pagal pareikalavimą parduotuvę 3 paprastais žingsniais

Sukurkite savo svetainę ir prisijunkite prie „Printful“

Sukurkite savo svetainę ir prisijunkite prie „Printful“

Sukurkite savo svetainę naudodami „AI Builder“ arba pasirinkite dizainerio sukurtą el. prekybos šabloną – programavimo nereikia.
2. Sukurkite savo produktus

2. Sukurkite savo produktus

Įkelkite savo meno kūrinį ir rinkitės iš daugiau nei 400 aukščiausios kokybės produktų, įskaitant marškinėlius, puodelius ir telefonų dėklus. Tinkinkite detales, nustatykite kainą ir pradėkite pardavinėti. Norite pirmiausia išbandyti? Užsisakykite pavyzdį.
3. Pradėkite pardavinėti

3. Pradėkite pardavinėti

„Printful“ pasirūpina spausdinimu ir pristatymu kiekvieną kartą, kai atliekate pardavimą, ir visa tai jūsų parduotuvės vardu. Jokių atsargų, jokių siuntimo rūpesčių ir jokių papildomų mokesčių.
Sukurkite savo svetainę ir prisijunkite prie „Printful“

Raskite sau tobulą svetainių kūrimo planą

Įgyvendinkite savo idėją internete be rizikos su 30 dienų pinigų grąžinimo garantija.
E. prekyba
Patalpink iki 600 produktų
Planuok ir parduok paslaugas
100+ mokėjimo būdų
0 % komisinių mokesčių
Užsakomoji spauda
Likučių valdymas
Produktų atsiliepimai
Pristatymo taisyklių nustatymas
Rekomenduojami produktai
Business svetainių kūrimas
14,99  €73 % NUOLAIDA
3,99  € /mėn
48 mėn. terminui

+ mėn. nemokamai

Mokėjimo sąlygos

Mėgaukitės visa tai. Be jokių papildomų išlaidų.

Nemokamas domenas (9,99 € vertė)
Klientų aptarnavimas visą parą
Nemokama el. pašto paslauga (iki 50 el. pašto adresų)
30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Jūsų sėkmė internete prasideda čia

Pradėkite prekiauti internetu greičiau su dirbtiniu intelektu

Sukurkite savo prekės ženklą per kelias minutes su dirbtinio intelekto įrankiais, kurie atlieka sunkų darbą už jus. Akimirksniu sukurkite didelio konversijos rodiklio internetinę parduotuvę, optimizuokite ją naudodami išmanius SEO pasiūlymus ir sukurkite unikalų logotipą, atspindintį jūsų verslą, nepajudindami nė piršto.
Kurkite su dirbtiniu intelektu
Pradėkite prekiauti internetu greičiau su dirbtiniu intelektu

Būkite pastebėti naudodami integruotą rinkodarą ir SEO

Užtikrinkite, kad jūsų parduotuvė pasiektų tinkamus klientus, pasitelkdami rinkodaros integracijas, įskaitant „Google Ads“ ir „Meta Pixel“. Mūsų integruoti SEO įrankiai padės jums būti matomiems ten, kur to reikia.
Būkite pastebėti naudodami integruotą rinkodarą ir SEO

Nesunkiai kurkite el. pašto kampanijas

Su „Hostinger Reach“ galite kurti visa apimančias el. pašto kampanijas, informuodami savo prenumeratorius apie jūsų parduotuvę.

Nesunkiai kurkite el. pašto kampanijas

Pradėti dabar

Pradėkite statyti, pradėkite pardavinėti

Spausdinimas pagal pareikalavimą: DUK

Raskite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie spausdinimą pagal pareikalavimą.

Kas yra spausdinimas pagal pareikalavimą?

Kas geriau: tiesioginis siuntimas ar spausdinimas pagal pareikalavimą?

Ar spausdinimas pagal pareikalavimą vis dar pelningas?

Kokia yra geriausia spausdinimo pagal pareikalavimą svetainė?

Kaip pradėti spausdinimo pagal pareikalavimą verslą?

Ar jums reikia licencijos spausdinimui pagal pareikalavimą?

Ar jums reikia atsargų spausdinimui pagal pareikalavimą?

Ar man reikia siųsti POD produktus?