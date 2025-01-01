Trang web in theo yêu cầu
Tạo cửa hàng và bắt đầu bán các sản phẩm tùy chỉnh
Bỏ qua khâu kiểm kê và hậu cần vận chuyển. Thiết kế, bán và vận hành doanh nghiệp bán hàng của bạn chỉ từ một bảng điều khiển duy nhất.
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Tại sao nên ra mắt cửa hàng sản phẩm tùy chỉnh của bạn với Hostinger
Khởi chạy trong vài phút
Tạo một cửa hàng bán sản phẩm mang thương hiệu đầy đủ chỉ trong vài phút với tích hợp Hostinger AI Builder và Printful.
Không có chi phí trả trước
Chỉ thanh toán khi bạn bán được hàng và giữ lại 100% lợi nhuận. Chúng tôi không tính phí giao dịch.
Bán mọi thứ từ áo phông đến áp phích
Lựa chọn từ hàng trăm sản phẩm cao cấp, mỗi sản phẩm đều có quy trình kiểm soát chất lượng đáng tin cậy.
Thực hiện rảnh tay
Printful in, đóng gói và vận chuyển mọi đơn hàng trên toàn thế giới. Bạn không bao giờ phải chạm vào hộp đựng hay giữ hàng tồn kho đắt tiền.
Tạo cửa hàng in theo yêu cầu của bạn chỉ với 3 bước đơn giản
Xây dựng trang web của bạn và kết nối Printful
Xây dựng trang web của bạn bằng AI Builder hoặc chọn mẫu thương mại điện tử do nhà thiết kế tạo ra – không cần lập trình.
2. Tạo sản phẩm của bạn
Tải tác phẩm nghệ thuật của bạn lên và chọn từ hơn 400 sản phẩm cao cấp, bao gồm áo phông, cốc và ốp lưng điện thoại. Tùy chỉnh chi tiết, đặt giá và bắt đầu bán. Bạn muốn dùng thử trước? Hãy đặt hàng mẫu.
3. Bắt đầu bán
Printful sẽ lo việc in ấn và vận chuyển mỗi khi bạn bán hàng, tất cả đều do cửa hàng của bạn quản lý. Không cần tồn kho, không cần vận chuyển, và không phụ phí.
Tìm gói xây dựng trang web hoàn hảo cho bạn
Đưa ý tưởng của bạn lên mạng mà không có rủi ro với cam kết hoàn tiền trong vòng 30 ngày.
Thương mại điện tử
Bán lên đến 600 sản phẩm
Lên lịch và bán dịch vụ
100+ phương thức thanh toán
0% Phí giao dịch
In theo yêu cầu
Quản lý hàng tồn kho
Đánh giá sản phẩm
Thiết lập quy tắc vận chuyển
Sản phẩm được đề xuất
Business Website Builder
211.900 VNĐGIẢM 67%
69.900 VNĐ /th
Với kỳ hạn 48 tháng
+ tháng miễn phí
Điều khoản thanh toán
Tận hưởng tất cả những điều này mà không mất thêm chi phí.
Tên miền miễn phí (226.900 VNĐ giá trị)
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Dịch vụ email miễn phí (Tối đa 50 địa chỉ email)
Đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày
Thành công trực tuyến của bạn bắt đầu từ đây
Bắt đầu bán hàng trực tuyến nhanh hơn với AI
Xây dựng thương hiệu của bạn chỉ trong vài phút với các công cụ AI giúp bạn thực hiện những công việc nặng nhọc. Tạo ngay một cửa hàng trực tuyến có tỷ lệ chuyển đổi cao, tối ưu hóa nó với các đề xuất SEO thông minh và tạo ra một logo độc đáo phản ánh doanh nghiệp của bạn, tất cả mà không cần phải động tay động chân.
Được chú ý với tiếp thị tích hợp và SEO
Đảm bảo cửa hàng của bạn tiếp cận đúng khách hàng tiềm năng bằng các tích hợp tiếp thị như Google Ads và Meta Pixel. Các công cụ SEO tích hợp của chúng tôi sẽ giúp bạn xuất hiện ở những nơi quan trọng.
Câu hỏi thường gặp về in theo yêu cầu
