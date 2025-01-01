Trang web in theo yêu cầu

Tại sao nên ra mắt cửa hàng sản phẩm tùy chỉnh của bạn với Hostinger

Tạo một cửa hàng bán sản phẩm mang thương hiệu đầy đủ chỉ trong vài phút với tích hợp Hostinger AI Builder và Printful.

Chỉ thanh toán khi bạn bán được hàng và giữ lại 100% lợi nhuận. Chúng tôi không tính phí giao dịch.

Lựa chọn từ hàng trăm sản phẩm cao cấp, mỗi sản phẩm đều có quy trình kiểm soát chất lượng đáng tin cậy.

Printful in, đóng gói và vận chuyển mọi đơn hàng trên toàn thế giới. Bạn không bao giờ phải chạm vào hộp đựng hay giữ hàng tồn kho đắt tiền.

Tạo cửa hàng in theo yêu cầu của bạn chỉ với 3 bước đơn giản

Xây dựng trang web của bạn bằng AI Builder hoặc chọn mẫu thương mại điện tử do nhà thiết kế tạo ra – không cần lập trình.
Tải tác phẩm nghệ thuật của bạn lên và chọn từ hơn 400 sản phẩm cao cấp, bao gồm áo phông, cốc và ốp lưng điện thoại. Tùy chỉnh chi tiết, đặt giá và bắt đầu bán. Bạn muốn dùng thử trước? Hãy đặt hàng mẫu.
Printful sẽ lo việc in ấn và vận chuyển mỗi khi bạn bán hàng, tất cả đều do cửa hàng của bạn quản lý. Không cần tồn kho, không cần vận chuyển, và không phụ phí.
Tìm gói xây dựng trang web hoàn hảo cho bạn

Đưa ý tưởng của bạn lên mạng mà không có rủi ro với cam kết hoàn tiền trong vòng 30 ngày.
Bắt đầu bán hàng trực tuyến nhanh hơn với AI

Xây dựng thương hiệu của bạn chỉ trong vài phút với các công cụ AI giúp bạn thực hiện những công việc nặng nhọc. Tạo ngay một cửa hàng trực tuyến có tỷ lệ chuyển đổi cao, tối ưu hóa nó với các đề xuất SEO thông minh và tạo ra một logo độc đáo phản ánh doanh nghiệp của bạn, tất cả mà không cần phải động tay động chân.
Được chú ý với tiếp thị tích hợp và SEO

Đảm bảo cửa hàng của bạn tiếp cận đúng khách hàng tiềm năng bằng các tích hợp tiếp thị như Google Ads và Meta Pixel. Các công cụ SEO tích hợp của chúng tôi sẽ giúp bạn xuất hiện ở những nơi quan trọng.
Tạo chiến dịch email dễ dàng

Với Hostinger Reach, bạn có thể xây dựng các chiến dịch email trọn gói, giúp người đăng ký luôn cập nhật thông tin về cửa hàng của bạn.

Bắt đầu xây dựng, bắt đầu bán

Câu hỏi thường gặp về in theo yêu cầu

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về in theo yêu cầu.

In theo yêu cầu là gì?

Cái nào tốt hơn: Dropshipping hay in theo yêu cầu?

In theo yêu cầu có còn mang lại lợi nhuận không?

Trang web in theo yêu cầu nào là tốt nhất?

Làm thế nào để bắt đầu kinh doanh in theo yêu cầu?

Bạn có cần giấy phép để in theo yêu cầu không?

Bạn có cần hàng tồn kho để in theo yêu cầu không?

Tôi có cần phải vận chuyển sản phẩm POD không?