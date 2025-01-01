Dropshipping cho phép bạn bán sản phẩm trực tuyến mà không cần lưu kho. Khi ai đó đặt hàng tại cửa hàng của bạn, đơn hàng sẽ tự động được gửi đến nhà cung cấp bên thứ ba, người sẽ giao sản phẩm trực tiếp đến khách hàng.

In theo yêu cầu là một hình thức dropshipping, vì nó không yêu cầu người bán phải lưu kho – nhà cung cấp sẽ đảm nhiệm việc vận chuyển và hậu cần.

In theo yêu cầu là lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ ai muốn bán sản phẩm tùy chỉnh và xây dựng thương hiệu độc đáo. Bạn không cần lo lắng về hàng tồn kho hay chi phí trả trước. Hình thức này lý tưởng cho những người có sức ảnh hưởng, nghệ sĩ và các công ty muốn bán sản phẩm lưu niệm hoặc sản phẩm tùy chỉnh trực tuyến.