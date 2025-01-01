Az igény szerinti nyomtatás (POD) azt jelenti, hogy a termékeid csak azután készülnek el, hogy valaki leadta a rendelést. A Printful és a Hostinger Website Builder közötti termékszinkronizálás ezt zökkenőmentessé teszi.

Amikor egy ügyfél megrendel egy terméket, a Printful kinyomtatja és kiszállítja azt, így pénzt takaríthatsz meg a készleten, a tranzakciós díjakon és a logisztikán. Ez a folyamat a Hostinger és a Printful között teljesen automatizált, ami azt jelenti, hogy neked egy ujjal sem kell mozdítanod.