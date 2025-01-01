Nyomtatás igény szerint weboldal
Hozzon létre egy üzletet és kezdjen el egyedi termékeket értékesíteni
Kerüld el a készletgazdálkodást és a szállítási logisztikát. Tervezd meg, értékesítsd és vezesd árucikk-üzletedet egyetlen irányítópulton.
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Miért érdemes a Hostingerrel elindítani az egyedi termékáruházadat?
Indítás perceken belül
Hozz létre egy teljesen arculatos áruházat percek alatt a Hostinger AI Builder és a Printful integrációjával.
Nulla előzetes költség
Csak akkor fizess, ha eladod, és a nyereség 100%-át megtarthatod. Nem számítunk fel tranzakciós díjat.
Bármit árulhat pólóktól poszterekig
Válasszon több száz prémium termék közül, amelyek mindegyike beépített minőségellenőrzéssel rendelkezik, amelyben megbízhat.
Kéz nélküli teljesítés
A Printful minden megrendelést kinyomtat, becsomagol és kiszállít világszerte. Soha többé nem kell dobozhoz nyúlnod, vagy drága készletet tartanod.
Hozza létre igény szerinti nyomtatási áruházát 3 egyszerű lépésben
Építsd fel weboldalad és csatlakozz a Printfulhoz
Építsd fel weboldaladat az AI Builderrel, vagy válassz egy tervező által készített e-kereskedelmi sablont – kódolás nélkül.
2. Termékek létrehozása
Töltsd fel a grafikádat, és válassz több mint 400 prémium termék közül, beleértve pólókat, bögréket és telefontokokat. Szabd testre a részleteket, állítsd be az árat, és kezdj el árulni. Szeretnéd először kipróbálni? Rendelj mintát.
3. Kezdj el értékesíteni
A Printful gondoskodik a nyomtatásról és a szállításról minden alkalommal, amikor eladást bonyolítasz le, mindezt az üzleted nevében. Nincs készlet, nincs szállítási gond és nincsenek extra díjak.
Találd meg a számodra tökéletes weboldalkészítő csomagot
Valósítsa meg ötletét online kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciával.
Ecommerce
Értékesítsen akár 600 terméket
Időpont-egyeztetés és szolgáltatások értékesítése
100-nál is több fizetési mód
0% tranzakciós díj
Nyomtatás igény szerint
Készletkezelés
Termékértékelések
Szállítási szabályok beállítása
Ajánlott termékek
Business Webhelyszerkesztő
6 049 Ft75% KEDVEZMÉNY
1 529 Ft /hó
48 hónapra szóló
+ hónap INGYEN
Fizetési feltételek
Élvezze mindezt. Plusz költségek nélkül.
Free domain (4 029 Ft value)
24 órás ügyfélszolgálat
Ingyenes e-mail szolgáltatás (akár 50 e-mail címig)
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Az online sikered itt kezdődik
Kezdj el gyorsabban online értékesíteni mesterséges intelligenciával
Építsd fel márkádat percek alatt mesterséges intelligencia alapú eszközökkel, amelyek elvégzik helyetted a nehéz munkát. Azonnal létrehozhatsz egy magas konverziójú online áruházat, optimalizálhatod intelligens SEO javaslatokkal, és egyedi logót hozhatsz létre, amely tükrözi vállalkozásodat, mindezt anélkül, hogy egy ujjal is mozdítanád.
Kelj fel a figyelemre beépített marketinggel és SEO-val
Gondoskodjon róla, hogy üzlete a megfelelő ügyfeleket érje el marketingintegrációkkal, beleértve a Google Ads-et és a Meta Pixelt. Beépített SEO eszközeink segítenek abban, hogy ott jelenjen meg, ahol igazán számít.
Nyomtatás igény szerint – GYIK
Keresse meg a választ az igény szerinti nyomtatással kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.