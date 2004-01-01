Talep üzerine baskı web sitesi

Bir mağaza oluşturun ve özel ürünler satmaya başlayın

Envanter ve nakliye lojistiğini atlayın. Ürün işletmenizi tek bir panelden tasarlayın, satın ve yönetin.

30 gün para iade garantili
Talep üzerine baskı web sitesi

Özel ürün mağazanızı Hostinger ile neden başlatmalısınız?

Dakikalar içinde lansman

Dakikalar içinde lansman

Hostinger AI Builder ve Printful entegrasyonuyla dakikalar içinde tamamen markalı bir mağaza oluşturun.

Sıfır ön maliyet

Sıfır ön maliyet

Sadece satış yaptığınızda ödeme yapın ve kârın %100'ünü alın. İşlem ücreti almıyoruz.

Tişörtlerden posterlere kadar her şeyi satın

Tişörtlerden posterlere kadar her şeyi satın

Güvenebileceğiniz, her biri kendi içinde kalite kontrolü bulunan yüzlerce birinci sınıf üründen birini seçin.

Eller serbest yerine getirme

Eller serbest yerine getirme

Printful, tüm siparişleri dünya çapında basar, paketler ve gönderir. Artık bir kutuya dokunmanıza veya pahalı bir envantere sahip olmanıza gerek yok.

3 kolay adımda baskı talebi mağazanızı oluşturun

Sitenizi oluşturun ve Printful'a bağlanın

Sitenizi oluşturun ve Printful'a bağlanın

Web sitenizi AI Builder ile oluşturun veya tasarımcı tarafından hazırlanmış bir e-ticaret şablonu seçin; kodlamaya gerek yok.
2. Ürünlerinizi yaratın

2. Ürünlerinizi yaratın

Sanat eserinizi yükleyin ve tişörtler, kupalar ve telefon kılıfları dahil 400'den fazla premium ürün arasından seçim yapın. Ayrıntıları özelleştirin, fiyatınızı belirleyin ve satışa başlayın. Önce denemek ister misiniz? Bir numune sipariş edin.
3. Satışa başlayın

3. Satışa başlayın

Printful, her satış yaptığınızda baskı ve kargolama işlemlerini mağazanız adına üstlenir. Stok yok, kargo derdi yok ve ek ücret yok.
Sitenizi oluşturun ve Printful'a bağlanın

Sizin için mükemmel web sitesi oluşturma planını bulun

Fikrinizi 30 günlük para iade garantisiyle risksiz bir şekilde çevrimiçi ortama aktarın.
E-ticaret
600 ürün satışı
Hizmet planlayıp satın
100+ ödeme yöntemi
%0 işlem ücreti
Talep üzerine baskı
Envanter yönetimi
Ürün incelemeleri
Kargo kuralları belirleme
Önerilen ürünler
Business Website Builder
₺  389,99%69 İNDİRİM
₺  119,99 /ay
48 aylık dönem için

+ ay ücretsiz

Ödeme Şartları

Tüm bunların tadını çıkarın. Üstelik hiçbir ekstra ücret ödemeden.

Ücretsiz alan adı (₺399,99 değeri)
7/24 müşteri desteği
Ücretsiz e-posta hizmeti (50'ye kadar e-posta adresi)
30 günlük para iade garantisi

Çevrimiçi başarınız burada başlıyor

Yapay zeka ile çevrimiçi satışa daha hızlı başlayın

Sizin için ağır işleri yapan yapay zeka araçlarıyla markanızı dakikalar içinde oluşturun. Anında yüksek dönüşüm sağlayan bir çevrimiçi mağaza oluşturun, akıllı SEO önerileriyle optimize edin ve işletmenizi yansıtan benzersiz bir logo oluşturun; tüm bunları parmağınızı bile kıpırdatmadan yapın.
Yapay zeka ile yaratın
Yapay zeka ile çevrimiçi satışa daha hızlı başlayın

Yerleşik pazarlama ve SEO ile fark yaratın

Google Ads ve Meta Pixel gibi pazarlama entegrasyonlarıyla mağazanızın doğru müşterilere ulaştığından emin olun. Dahili SEO araçlarımız, en önemli yerde görünmenize yardımcı olacak.
Yerleşik pazarlama ve SEO ile fark yaratın

E-posta kampanyalarını zahmetsizce oluşturun

Hostinger Reach ile hepsi bir arada e-posta kampanyaları oluşturabilir, abonelerinizi mağazanızla ilgili güncel bilgilerden haberdar edebilirsiniz.

E-posta kampanyalarını zahmetsizce oluşturun

Hemen başla

İnşa etmeye başlayın, satmaya başlayın

Talep üzerine baskı SSS

Baskı talebiyle ilgili en sık sorulan soruların yanıtlarını bulun.

Talep üzerine baskı nedir?

Hangisi daha iyi: Dropshipping mi yoksa talep üzerine baskı mı?

Talep üzerine baskı hala karlı mı?

En iyi baskı talep üzerine web sitesi hangisidir?

Talep üzerine baskı işi nasıl başlatılır?

Talep üzerine baskı için lisansa ihtiyacınız var mı?

Talep üzerine baskı için envantere mi ihtiyacınız var?

POD ürünlerini göndermem gerekiyor mu?