Webová stránka s tlačou na požiadanie

Prečo spustiť obchod s vlastnými produktmi s Hostingerom

Spustenie o niekoľko minút

Vytvorte si plne značkový obchod s tovarom za pár minút pomocou integrácie Hostinger AI Builder a Printful.

Nulové počiatočné náklady

Plaťte iba vtedy, keď uskutočníte predaj, a ponechajte si 100 % zisku. Neúčtujeme si žiadne transakčné poplatky.

Predávajte čokoľvek od tričiek až po plagáty

Vyberte si zo stoviek prémiových produktov, pričom každý z nich má zabudovanú kontrolu kvality, ktorej môžete dôverovať.

Plnenie bez použitia rúk

Spoločnosť Printful tlačí, balí a odosiela každú objednávku do celého sveta. Nikdy sa nemusíte dotýkať krabice ani držať drahé zásoby.

Vytvorte si svoj obchod s tlačou na požiadanie v 3 jednoduchých krokoch

Vytvorte si svoju stránku a pripojte sa k Printful

Vytvorte si webovú stránku pomocou AI Builderu alebo si vyberte šablónu elektronického obchodu vytvorenú dizajnérom – nie je potrebné žiadne kódovanie.
2. Vytvorte si svoje produkty

Nahrajte svoje umelecké dielo a vyberte si z viac ako 400 prémiových produktov vrátane tričiek, hrnčekov a puzdier na telefóny. Prispôsobte si detaily, nastavte cenu a začnite predávať. Chcete si to najprv vyskúšať? Objednajte si vzorku.
3. Začnite predávať

Printful sa postará o tlač a dopravu pri každom nákupe, a to všetko v mene vášho obchodu. Žiadne skladové zásoby, žiadne starosti s dopravou a žiadne ďalšie poplatky.
Nájdite si perfektný plán na tvorbu webových stránok pre vás

Získajte svoj nápad online bez rizika s 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí.
Ecommerce
Predaj až do 600 produktov
Plánovať a predávať služby
Viac ako 100 platobných metód
Transakčné poplatky 0 %
Tlač na požiadanie
Riadenie zásob
Recenzie produktov
Nastavenie pravidiel prepravy
Odporúčané produkty
Nástroj na tvorbu webových stránok Business
14,99  €UŠETRITE 75%
3,79  € /mes.
Na 48 mesiacov

+ mesiace zdarma

Platobné podmienky

Užite si toto všetko. Bez dodatočných nákladov.

Bezplatná doména (hodnota 9,99 €)
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Bezplatná e-mailová služba (až 50 e-mailových adries)
30-dňová záruka vrátenia peňazí

Váš online úspech začína tu

Začnite predávať online rýchlejšie s umelou inteligenciou

Vybudujte si svoju značku za pár minút pomocou nástrojov umelej inteligencie, ktoré za vás urobia ťažkú prácu. Okamžite vygenerujte vysoko konvertujúci internetový obchod, optimalizujte ho pomocou inteligentných SEO návrhov a vytvorte jedinečné logo, ktoré odráža vaše podnikanie, a to všetko bez toho, aby ste museli pohnúť prstom.
Tvorte s umelou inteligenciou
Zviditeľnite sa vďaka vstavanému marketingu a SEO

Zaistite, aby váš obchod oslovil správnych zákazníkov pomocou marketingových integrácií vrátane Google Ads a Meta Pixel. Naše vstavané SEO nástroje vám pomôžu ukázať sa tam, kde na tom záleží.
Vytvárajte e-mailové kampane bez námahy

S Hostinger Reach môžete vytvárať komplexné e-mailové kampane, vďaka ktorým budú vaši odberatelia informovaní o dianí vo vašom obchode.

Často kladené otázky týkajúce sa tlače na požiadanie

Nájdite odpovede na najčastejšie otázky o tlači na požiadanie.

Čo je tlač na požiadanie?

Čo je lepšie: Dropshipping alebo tlač na požiadanie?

Je tlač na požiadanie stále zisková?

Aká je najlepšia webová stránka na tlač na požiadanie?

Ako začať s tlačou na požiadanie?

Potrebujete licenciu na tlač na požiadanie?

Potrebujete zásoby na tlač na požiadanie?

Musím posielať POD produkty?