Web stranica za ispis na zahtjev

Izradite trgovinu i počnite prodavati prilagođene proizvode

Preskočite logistiku zaliha i dostave. Dizajnirajte, prodajte i vodite svoje poslovanje s robom s jedne nadzorne ploče.

30-dnevno jamstvo povrata novca
Zašto pokrenuti vlastitu trgovinu prilagođenih proizvoda s Hostingerom

Pokreni za nekoliko minuta

Izradite potpuno brendiranu trgovinu robe za nekoliko minuta uz Hostinger AI Builder i integraciju s Printfulom.

Nula početnih troškova

Plaćate samo kada ostvarite prodaju i zadržite 100% profita. Ne naplaćujemo transakcijske naknade.

Prodajte sve, od majica do postera

Birajte između stotina vrhunskih proizvoda, svaki s ugrađenom kontrolom kvalitete kojoj možete vjerovati.

Ispunjavanje bez upotrebe ruku

Printful ispisuje, pakira i šalje svaku narudžbu diljem svijeta. Nikada ne morate dirati kutiju ili držati skupe zalihe.

Izradite svoju trgovinu za printanje na zahtjev u 3 jednostavna koraka

Izradite svoju stranicu i povežite se s Printfulom

Izradite svoju web stranicu pomoću AI Buildera ili odaberite dizajnerski predložak za e-trgovinu – nije potrebno kodiranje.
2. Izradite svoje proizvode

Prenesite svoja umjetnička djela i birajte između više od 400 premium proizvoda, uključujući majice, šalice i maskice za telefone. Prilagodite detalje, postavite cijenu i počnite prodavati. Želite li prvo isprobati? Naručite uzorak.
3. Počnite prodavati

Printful se brine za tisak i dostavu svaki put kada obavite prodaju, sve u ime vaše trgovine. Nema zaliha, nema problema s dostavom i nema dodatnih troškova.
Pronađite savršen plan za izradu web stranica za vas

Realizirajte svoju ideju online bez rizika uz 30-dnevno jamstvo povrata novca.
e-trgovina
Prodajte do 600 proizvoda
Zakažite i prodajte usluge
Više od 100 načina plaćanja
0 % transakcijskih provizija
Ispis na zahtjev
Upravljanje inventarom
Recenzije proizvoda
Postavljanje pravila dostave
Predloženi proizvodi
Business alat za izradu stranica
3,79  € /mj
3,79  € /mj
Za 48 mj.

+ mjeseca BESPLATNO

Uvjeti plaćanja

Uživajte u svemu ovome. Bez dodatnih troškova.

Besplatna domena (vrijednost 9,99 €)
Korisnička podrška 24/7
Besplatna usluga e-pošte (do 50 adresa e-pošte)
30-dnevno jamstvo povrata novca

Vaš online uspjeh počinje ovdje

Počnite brže prodavati online uz pomoć umjetne inteligencije

Izgradite svoj brend za nekoliko minuta uz AI alate koji obavljaju teški posao za vas. Trenutačno generirajte visoko konvertirajuću online trgovinu, optimizirajte je pametnim SEO prijedlozima i stvorite jedinstveni logotip koji odražava vaše poslovanje, sve bez mrdnje prstom.
Stvarajte s umjetnom inteligencijom
Budite zapaženi uz ugrađeni marketing i SEO

Pobrinite se da vaša trgovina dosegne prave kupce marketinškim integracijama, uključujući Google Ads i Meta Pixel. Naši ugrađeni SEO alati pomoći će vam da se pojavite tamo gdje je važno.
Bez napora kreirajte e-mail kampanje

S Hostinger Reachom možete izraditi sveobuhvatne e-mail kampanje, održavajući svoje pretplatnike u tijeku s vašom trgovinom.

Počnite graditi, počnite prodavati

Često postavljana pitanja o ispisu na zahtjev

Pronađite odgovore na najčešće postavljana pitanja o tisku na zahtjev.

