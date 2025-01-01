Webové stránky s tiskem na vyžádání

Proč spustit vlastní obchod s produkty na míru s Hostingerem

Spuštění během několika minut

Vytvořte si plně značkový obchod s merchandise během několika minut s integrací Hostinger AI Builder a Printful.

Nulové počáteční náklady

Plaťte pouze v případě prodeje a ponechte si 100 % zisku. Neúčtujeme žádné transakční poplatky.

Prodávejte cokoli od triček po plakáty

Vyberte si ze stovek prémiových produktů, z nichž každý má vestavěnou kontrolu kvality, které můžete důvěřovat.

Plnění bez použití rukou

Printful tiskne, balí a odesílá každou objednávku po celém světě. Nikdy se nemusíte dotýkat krabice ani skladovat drahé zboží.

Vytvořte si vlastní prodejnu tisku na vyžádání ve 3 snadných krocích

Vytvořte si web a propojte se s Printful

Vytvořte si webové stránky pomocí AI Builderu nebo si vyberte šablonu elektronického obchodu od designéra – není potřeba žádné kódování.
2. Vytvořte si své produkty

Nahrajte svá umělecká díla a vyberte si z více než 400 prémiových produktů, včetně triček, hrnků a pouzder na telefon. Upravte si detaily, nastavte cenu a začněte prodávat. Chcete si to nejdřív vyzkoušet? Objednejte si vzorek.
3. Začněte prodávat

Printful se postará o tisk a dopravu pokaždé, když uskutečníte prodej, a to vše jménem vašeho obchodu. Žádné skladové zásoby, žádné starosti s dopravou a žádné další poplatky.
Vytvořte si web a propojte se s Printful

Začněte prodávat online rychleji s umělou inteligencí

Vybudujte si značku během několika minut s nástroji umělé inteligence, které za vás udělají těžkou práci. Okamžitě vygenerujte vysoce konverzní internetový obchod, optimalizujte ho pomocí chytrých SEO návrhů a vytvořte jedinečné logo, které odráží vaše podnikání, to vše bez hnutí prstu.
Získejte pozornost díky integrovanému marketingu a SEO

Zajistěte, aby váš obchod oslovil ty správné zákazníky pomocí marketingových integrací, včetně Google Ads a Meta Pixel. Naše vestavěné SEO nástroje vám pomohou ukázat se tam, kde na tom záleží.
Vytvářejte e-mailové kampaně bez námahy

S Hostinger Reach můžete vytvářet komplexní e-mailové kampaně a udržovat své odběratele v obraze o vašem obchodě.

