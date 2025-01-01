Drukāšana pēc pieprasījuma tīmekļa vietnē
Izveidojiet veikalu un sāciet pārdot pielāgotus produktus
Izlaidiet inventāra un piegādes loģistiku. Izveidojiet, pārdodiet un vadiet savu preču biznesu no viena informācijas paneļa.
Kāpēc atvērt savu pielāgoto produktu veikalu, izmantojot Hostinger
Palaišana dažu minūšu laikā
Izveidojiet pilnībā zīmola preču veikalu dažu minūšu laikā, izmantojot Hostinger AI Builder un Printful integrāciju.
Nulle sākotnējo izmaksu
Maksājiet tikai tad, kad veicat pārdošanu, un paturiet 100% peļņas. Mēs neiekasējam darījumu komisijas maksu.
Pārdodiet jebko, sākot no T-krekliem līdz plakātiem
Izvēlieties no simtiem augstākās kvalitātes produktu, katram no kuriem ir iebūvēta kvalitātes kontrole, kurai varat uzticēties.
Brīvroku izpilde
Printful apdrukā, iepako un piegādā katru pasūtījumu visā pasaulē. Jums nekad nebūs jāaiztiek kaste vai jāglabā dārgas preces.
Izveidojiet savu drukas pēc pieprasījuma veikalu 3 vienkāršos soļos
Izveidojiet savu vietni un izveidojiet savienojumu ar Printful
Izveidojiet savu vietni ar AI Builder vai izvēlieties dizainera veidotu e-komercijas veidni — kodēšana nav nepieciešama.
2. Izveidojiet savus produktus
Augšupielādējiet savu mākslas darbu un izvēlieties no vairāk nekā 400 augstākās kvalitātes produktiem, tostarp T-krekliem, krūzēm un tālruņu maciņiem. Pielāgojiet detaļas, nosakiet cenu un sāciet pārdošanu. Vai vēlaties to vispirms izmēģināt? Pasūtiet paraugu.
3. Sāciet pārdošanu
Printful rūpējas par drukāšanu un piegādi katru reizi, kad veicat pirkumu, un tas viss jūsu veikala vārdā. Nav nekādas inventāra, nav problēmu ar piegādi un nav papildu maksas.
Atrodiet sev piemērotāko vietņu veidotāja plānu
E-komercija
Pārdod līdz 600 produktiem
Plāno un pārdod pakalpojumus
100+ maksājumu veidi
0% darījumu maksas
Apdruka pēc pieprasījuma
Krājumu pārvaldība
Produktu atsauksmes
Piegādes noteikumu iestatīšana
Ieteiktie produkti
Business mājaslapu konstruktors
14,99 €IETAUPI 75%
3,79 € /mēn.
Iegādājoties 48 mēnešu plānu
+ mēneši BEZ MAKSAS
Maksājumu noteikumi
Jūsu panākumi tiešsaistē sākas šeit
Sāciet ātrāk pārdot tiešsaistē ar mākslīgo intelektu
Izveidojiet savu zīmolu dažu minūšu laikā ar mākslīgā intelekta rīkiem, kas paveiks smago darbu jūsu vietā. Uzreiz izveidojiet tiešsaistes veikalu ar augstu konversijas rādītāju, optimizējiet to ar viediem SEO ieteikumiem un izveidojiet unikālu logotipu, kas atspoguļo jūsu uzņēmumu, nepakustinot ne pirksta.
Iegūstiet uzmanību ar iebūvēto mārketingu un SEO
Pārliecinieties, ka jūsu veikals sasniedz īstos klientus, izmantojot mārketinga integrācijas, tostarp Google Ads un Meta Pixel. Mūsu iebūvētie SEO rīki palīdzēs jums parādīties tur, kur tas ir nepieciešams.
Drukāšana pēc pieprasījuma: bieži uzdotie jautājumi
