Olvídate del inventario y la logística de envío. Diseña, vende y gestiona tu negocio de merchandising desde un único panel.

¿Por qué lanzar tu tienda de productos personalizada con Hostinger?

Lanzamiento en minutos

Crea una tienda de productos con tu marca completa en minutos con Hostinger AI Builder y la integración de Printful.

Cero costos iniciales

Paga solo cuando realices una venta y conservas el 100 % de las ganancias. No cobramos comisiones por transacción.

Vende cualquier cosa, desde camisetas hasta carteles.

Elija entre cientos de productos premium, cada uno con control de calidad incorporado en el que puede confiar.

Cumplimiento con manos libres

Printful imprime, empaqueta y envía todos tus pedidos a todo el mundo. Nunca tendrás que manipular una caja ni almacenar un inventario costoso.

Crea tu tienda de impresión bajo demanda en 3 sencillos pasos

Crea tu sitio y conecta Printful

Cree su sitio web con AI Builder o elija una plantilla de comercio electrónico diseñada por un diseñador: no necesita codificación.
2. Crea tus productos

Sube tu diseño y elige entre más de 400 productos premium, como camisetas, tazas y fundas para móvil. Personaliza los detalles, establece el precio y empieza a vender. ¿Quieres probarlo primero? Pide una muestra.
3. Empieza a vender

Printful se encarga de la impresión y el envío cada vez que realizas una venta, todo a nombre de tu tienda. Sin inventario, sin complicaciones de envío y sin cargos adicionales.
Ecommerce
Vendé hasta 600 artículos
Vendé servicios y organizá turnos
+100 medios de pago
Comisión por venta: 0 %
Impresión a pedido
Gestión de stock
Reseñas de productos
Configuración de reglas de envíos
Sugerencias de productos
Business
AR$  19.399AHORRÁ UN 72%
AR$  5.399 /mes
Dominio gratuito (valor AR$ 16.499)
Atención al cliente 24/7
Servicio de correo electrónico gratuito (hasta 50 direcciones de correo electrónico)
Comience a vender en línea más rápido con IA

Construye tu marca en minutos con herramientas de IA que hacen el trabajo pesado por ti. Genera al instante una tienda online de alta conversión, optimízala con sugerencias SEO inteligentes y crea un logotipo único que refleje tu negocio, todo sin mover un dedo.
Hazte notar con marketing y SEO integrados

Asegúrate de que tu tienda llegue a los clientes adecuados con integraciones de marketing como Google Ads y Meta Pixel. Nuestras herramientas SEO integradas te ayudarán a destacar donde realmente importa.
Cree campañas de correo electrónico sin esfuerzo

Con Hostinger Reach, puedes crear campañas de correo electrónico todo en uno, manteniendo a tus suscriptores actualizados con tu tienda.

Preguntas frecuentes sobre impresión bajo demanda

Encuentre respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la impresión bajo demanda.

¿Qué es la impresión bajo demanda?

¿Qué es mejor: Dropshipping o impresión bajo demanda?

¿Sigue siendo rentable la impresión bajo demanda?

¿Cuál es el mejor sitio web de impresión bajo demanda?

¿Cómo iniciar un negocio de impresión bajo demanda?

¿Necesita una licencia para imprimir bajo demanda?

¿Necesita inventario para impresión bajo demanda?

¿Necesito enviar productos POD?