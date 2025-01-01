Η Εκτύπωση κατ' απαίτηση (POD) σημαίνει ότι τα προϊόντα σας κατασκευάζονται μόνο αφού κάποιος υποβάλει μια παραγγελία. Ο συγχρονισμός προϊόντων μεταξύ του Printful και του Hostinger Website Builder το κάνει αυτό απρόσκοπτο.

Όταν ένας πελάτης παραγγέλνει ένα προϊόν, το Printful το εκτυπώνει και το αποστέλλει, εξοικονομώντας σας χρήματα από το απόθεμα, τις χρεώσεις συναλλαγών και την εφοδιαστική. Αυτή η διαδικασία μεταξύ Hostinger και Printful είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κουνήσετε ούτε το δαχτυλάκι σας.