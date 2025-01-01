Ιστότοπος εκτύπωσης κατ' απαίτηση
Δημιουργήστε ένα κατάστημα και ξεκινήστε να πουλάτε προσαρμοσμένα προϊόντα
Παραλείψτε την εφοδιαστική αποθέματος και αποστολής. Σχεδιάστε, πουλήστε και λειτουργήστε την επιχείρηση εμπορευμάτων σας από έναν μόνο πίνακα ελέγχου.
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Γιατί να ξεκινήσετε το δικό σας κατάστημα προσαρμοσμένων προϊόντων με την Hostinger
Εκκίνηση σε λίγα λεπτά
Δημιουργήστε ένα πλήρως επώνυμο merchant store σε λίγα λεπτά με την ενσωμάτωση του Hostinger AI Builder και του Printful.
Μηδενικά αρχικά έξοδα
Πληρώστε μόνο όταν πραγματοποιείτε μια πώληση και κρατήστε το 100% των κερδών. Δεν χρεώνουμε τέλη συναλλαγής.
Πουλήστε οτιδήποτε, από μπλουζάκια μέχρι αφίσες
Επιλέξτε από εκατοντάδες προϊόντα υψηλής ποιότητας, το καθένα με ενσωματωμένο έλεγχο ποιότητας στον οποίο μπορείτε να εμπιστευτείτε.
Εκπλήρωση χωρίς χέρια
Εκτυπώσεις, συσκευασίες και αποστολές κάθε παραγγελίας παγκοσμίως. Δεν χρειάζεται ποτέ να αγγίξετε κουτί ή να έχετε ακριβό απόθεμα.
Δημιουργήστε το δικό σας κατάστημα εκτυπώσεων κατ' απαίτηση σε 3 εύκολα βήματα
Δημιουργήστε τον ιστότοπό σας και συνδεθείτε Printful
Δημιουργήστε τον ιστότοπό σας με το AI Builder ή επιλέξτε ένα πρότυπο ηλεκτρονικού εμπορίου κατασκευασμένο από σχεδιαστές – δεν απαιτείται κωδικοποίηση.
2. Δημιουργήστε τα προϊόντα σας
Ανεβάστε το έργο τέχνης σας και επιλέξτε από 400+ προϊόντα υψηλής ποιότητας, όπως μπλουζάκια, κούπες και θήκες κινητών. Προσαρμόστε τις λεπτομέρειες, ορίστε την τιμή σας και ξεκινήστε τις πωλήσεις. Θέλετε να το δοκιμάσετε πρώτα; Παραγγείλτε ένα δείγμα.
3. Ξεκινήστε τις πωλήσεις
Η Printful αναλαμβάνει την εκτύπωση και την αποστολή κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια πώληση, όλα στο όνομα του καταστήματός σας. Χωρίς αποθέματα, χωρίς ταλαιπωρία αποστολής και χωρίς επιπλέον χρεώσεις.
Βρείτε το τέλειο πρόγραμμα δημιουργίας ιστοσελίδων για εσάς
Αποκτήστε την ιδέα σας online χωρίς ρίσκο με εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών.
Ecommerce
Πώληση έως και 600 προϊόντων
Προγραμματισμός και πώληση υπηρεσιών
100+ μέθοδοι πληρωμής
0% Προμήθειες συναλλαγών
Εκτύπωση κατά παραγγελία
Διαχείριση αποθέματος
Κριτικές προϊόντων
Ορισμός μεθόδων αποστολής
Προτεινόμενα προϊόντα
Business Website Builder
14,99 €ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ 75%
3,79 € /μήνα
Για περίοδο 48 μηνών
+ μήνες ΔΩΡΕΑΝ
Όροι πληρωμής
Απολαύστε όλα αυτά. Χωρίς επιπλέον κόστος.
Δωρεάν τομέας (τιμή 9,99 €)
24/7 υποστήριξη πελατών
Δωρεάν υπηρεσία email (Έως 50 διευθύνσεις email)
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Η διαδικτυακή σας επιτυχία ξεκινάει εδώ
Ξεκινήστε να πουλάτε online πιο γρήγορα με την Τεχνητή Νοημοσύνη
Χτίστε την επωνυμία σας σε λίγα λεπτά με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που κάνουν τη δύσκολη δουλειά για εσάς. Δημιουργήστε άμεσα ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με υψηλές μετατροπές, βελτιστοποιήστε το με έξυπνες προτάσεις SEO και δημιουργήστε ένα μοναδικό λογότυπο που αντικατοπτρίζει την επιχείρησή σας, όλα αυτά χωρίς να χρειαστεί να κουνήσετε ούτε το δάχτυλό σας.
Τραβήξτε την προσοχή με ενσωματωμένο μάρκετινγκ και SEO
Βεβαιωθείτε ότι το κατάστημά σας προσεγγίζει τους κατάλληλους πελάτες με ενσωματώσεις μάρκετινγκ, όπως το Google Ads και το Meta Pixel. Τα ενσωματωμένα εργαλεία SEO μας θα σας βοηθήσουν να εμφανίζεστε εκεί που μετράει.
Συχνές ερωτήσεις για την εκτύπωση κατ' απαίτηση
Βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με την εκτύπωση κατ' απαίτηση.