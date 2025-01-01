Druk na żądanie (POD) oznacza, że Twoje produkty są wytwarzane dopiero po złożeniu zamówienia. Synchronizacja produktów między Printful a Kreatorem Stron Hostinger sprawia, że jest to bezproblemowe.

Gdy klient zamówi produkt, Printful go wydrukuje i wyśle, oszczędzając Ci pieniądze na zapasach, opłatach transakcyjnych i logistyce. Ten proces między Hostinger a Printful jest w pełni zautomatyzowany, co oznacza, że nie musisz nic robić.