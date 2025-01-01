Site web de imprimare la cerere
Creează un magazin și începe să vinzi produse personalizate
Sari peste stocuri și logistica de expediere. Proiectează, vinde și gestionează-ți afacerea cu produse dintr-un singur tablou de bord.
De ce să-ți lansezi magazinul de produse personalizate cu Hostinger
Lansare în câteva minute
Creează un magazin de produse complet personalizat în câteva minute cu ajutorul integrării Hostinger AI Builder și Printful.
Zero costuri inițiale
Plătește doar atunci când faci o vânzare și păstrează 100% din profit. Nu percepem comisioane de tranzacție.
Vinde orice, de la tricouri la postere
Alegeți dintre sute de produse premium, fiecare cu control al calității încorporat în care puteți avea încredere.
Îndeplinire fără a folosi mâinile
Printful imprimă, ambalează și expediază fiecare comandă în întreaga lume. Nu trebuie niciodată să atingi o cutie sau să deții stocuri scumpe.
Creează-ți magazinul de print-uri la cerere în 3 pași simpli
Construiește-ți site-ul și conectează-te cu Printful
Construiește-ți site-ul web cu AI Builder sau alege un șablon de comerț electronic creat de un designer – nu este nevoie de codare.
2. Creați-vă produsele
Încarcă-ți lucrările de artă și alege dintre peste 400 de produse premium, inclusiv tricouri, căni și huse de telefon. Personalizează detaliile, setează prețul și începe să vinzi. Vrei să testezi mai întâi? Comandă o mostră.
3. Începeți să vindeți
Printful se ocupă de imprimare și livrare de fiecare dată când faci o vânzare, totul în numele magazinului tău. Fără stocuri, fără probleme de livrare și fără taxe suplimentare.
Succesul tău online începe aici
Începe să vinzi online mai rapid cu ajutorul inteligenței artificiale
Construiește-ți brandul în câteva minute cu instrumente de inteligență artificială care fac munca grea pentru tine. Generează instantaneu un magazin online cu rată mare de conversie, optimizează-l cu sugestii SEO inteligente și creează un logo unic care să reflecte afacerea ta, totul fără a mișca un deget.
Fă-te remarcat cu marketing și SEO integrate
Asigură-te că magazinul tău ajunge la clienții potriviți cu integrări de marketing, inclusiv Google Ads și Meta Pixel. Instrumentele noastre SEO încorporate te vor ajuta să apari acolo unde contează.
Întrebări frecvente despre imprimare la cerere
Găsiți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre imprimarea la cerere.