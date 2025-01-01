Dropshipping-ul vă permite să vindeți produse online fără a deține stocuri. Când cineva plasează o comandă în magazinul dvs., aceasta este trimisă automat către un furnizor terț care livrează produsul direct clientului dvs.

Imprimarea la cerere este o formă de dropshipping, deoarece nu necesită ca vânzătorul să dețină stocuri - furnizorul se ocupă de transport și logistică.

Imprimarea la cerere este perfectă pentru oricine dorește să vândă produse personalizate și să construiască un brand unic. Nu este nevoie să vă faceți griji cu privire la stocuri sau costurile inițiale. Este ideal pentru influenceri, artiști și companii care doresc să vândă produse sau produse personalizate online.