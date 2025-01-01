Надійні послуги за доступною ціною

Підтримка 24/7

30-денна гарантія повернення грошей

Скасування в будь-який час

Скільки у вас підписників?

0
50k
ЗНИЖКА 0%

На місяць

До 500 унікальних підписників на місяць

249,00  ₴ /міс.
На 1 міс. Вартість продовження – 249,00 ₴/міс.
Вихідних листів на місяць: 3 500
Отримайте 5 безплатних повідомлень ШІ на міс.
Без лого Reach у листах
Налаштуйте автоматизацію вітальних електронних листів
Найпопулярніший
ЗНИЖКА 64%

На рік

До 500 унікальних підписників на місяць

89,00  ₴ /міс.
На 12 міс. Вартість продовження – 89,00 ₴/міс.
Вихідних листів на місяць: 3 500
Отримайте 5 безплатних повідомлень ШІ на міс.
Без лого Reach у листах
Налаштуйте автоматизацію вітальних електронних листів
Безплатно

Безплатно

До 100 унікальних підписників на місяць

0,00  ₴ /міс.
Вартість продовження – 49,00 ₴/міс.
Гарантія повернення грошей 30 днів
Вихідних листів на місяць: 200
Отримайте 5 безплатних повідомлень ШІ на міс.
Немає автоматизації вітальних електронних листів

Входить у кожен тариф

Автоматично синхронізуйте підписників з конструктора сайтів
Все в одному місці – від контенту до дизайну
Відстежуйте ефективність email-кампаній
Онлайн-підтримка 24/7

Вказана сума – це ціна за місяць без урахування податків.

Створіть дизайн за допомогою ШІ

Створюйте професійні листи, адаптовані для мобільних пристроїв – технічні навички не потрібні

Фірмовий дизайн

Збережіть налаштування стилю, щоб адаптувати кожен шаблон

Оптимізуйте бізнес

Відстежуйте ефективність, щоб вивести кампанії на новий рівень

Leonardo Amoyr

З Hostinger Reach я можу створити, просувати та розвивати проєкт – усе в одному місці. Додаткові інструменти не потрібні.

Leonardo Amoyr

Підприємець і контент-мейкер

Залучити аудиторію стало ще простіше

Створіть висококонверсійні листи та розширте аудиторію без зайвих зусиль.
Розвивайте бізнес за допомогою листів, розроблених для досягнення ваших цілей.

Залиште важку роботу для ШІ

Простий та швидкий спосіб створити найкращі макет, контент і візуальні елементи.
Автоматично синхронізуйте підписників сайту, якщо ви вже використовуєте форми конструктора сайтів Hostinger.

Збільште кількість підписників

Синхронізуйте контакти за допомогою плагіна WordPress.
Відстежуйте відкриття, кліки та ефективність у режимі реального часу.

Надсилайте кампанії та розвивайтеся

Приймайте зважені рішення завдяки зрозумілій і простій аналітиці кампаній.
Reach

Перейдіть на новий рівень email-маркетингу

Часті запитання про email-маркетинг з Hostinger Reach

Перегляньте відповіді на поширені запитання про наші інструменти email-маркетингу та кампанії.

Що таке email-маркетинг?

Що таке Hostinger Reach?

Чим Hostinger Reach відрізняється від інших додатків для email-маркетингу?

Скільки коштує використання Hostinger Reach?

Що потрібно зробити, щоб надіслати email-розсилку за допомогою Hostinger Reach?

Чи можна використовувати Hostinger Reach для створення крапельної кампанії?

Як створити список розсилки листів для кампаній?

Як Reach забезпечує дотримання вимог та ефективність надсилання листів?

Чи можна інтегрувати сторонні сервіси з Hostinger Reach?