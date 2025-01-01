Zacznij działać online: Korzystne cenowo plany i usługi
Marketing e-mailowy
Wsparcie 24/7
30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy
Anuluj w dowolnym momencie
Ilu masz subskrybentów?
0
50k
0% ZNIŻKI
Miesięczny
Do 500 unikalnych subskrybentów miesięcznie
22,99 zł /mies.
Na 1 miesiąc. Odnawia się za 22,99 zł/mies..
Wysyłaj do 3 500 e-maili miesięcznie
Otrzymuj 5 bezpłatnych wiadomości AI miesięcznie
Usuń podpis Reach z wiadomości e-mail
Skonfiguruj automatyzację wiadomości e-mail powitalnych
Najpopularniejszy
65% ZNIŻKI
Roczny
Do 500 unikalnych subskrybentów miesięcznie
7,99 zł /mies.
Na 12 mies. Odnawia się za 7,99 zł/mies.
Wysyłaj do 3 500 e-maili miesięcznie
Otrzymuj 5 bezpłatnych wiadomości AI miesięcznie
Usuń podpis Reach z wiadomości e-mail
Skonfiguruj automatyzację wiadomości e-mail powitalnych
W każdym planie
Automatyczna synchronizacja subskrybentów Kreatora stron
Kompleksowy email marketing – od treści po design
Śledź analizy i wyniki kampanii e-mailowych
Obsługa klienta 24/7
Podana cena to miesięczna stawka, nie uwzględniając obowiązujących podatków.
Projektowanie z wykorzystaniem AI
Twórz profesjonalne, przyjazne dla urządzeń mobilnych wiadomości e-mail — nie są wymagane żadne umiejętności techniczne
Zawsze zgodne z marką
Zastosuj i zapisz ustawienia stylu, aby dostosować każdy szablon
Zoptymalizuj działania i rozwijaj swój biznes
Śledź wyniki skuteczności, aby przenieść swoje kampanie na nowy poziom
Hostinger Reach daje mi wszystko, czego potrzebuję, by tworzyć, promować i rozwijać — w jednym miejscu. Bez kombinowania, po prostu działa.
Skuteczne dotarcie do odbiorców nigdy nie było tak proste
Twórz skuteczne e-maile i zwiększaj zasięg swoich odbiorców bez wysiłku.
AI wykonuje ciężką pracę za Ciebie
Twórz, wysyłaj i rozwijaj się dzięki e-mailom zaprojektowanym z myślą o Twoich celach.
Łatwy i szybki sposób na tworzenie najlepszych układów, treści i materiałów wizualnych.
Zwiększ liczbę swoich subskrybentów
Automatycznie synchronizuj subskrybentów strony, jeśli już korzystasz z formularzy Kreatora stron Hostinger.
Synchronizuj swoje kontakty za pomocą wtyczki WordPress.
Wysyłaj i skaluj z pewnością
Śledź otwarcia, kliknięcia i wydajność w czasie rzeczywistym — od razu dowiedz się, co działa.
Podejmuj mądrzejsze decyzje dzięki przejrzystym i łatwym do odczytania informacjom na temat kampanii.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące marketingu e-mail Hostinger Reach
Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszych narzędzi do marketingu e-mail i kampanii e-mail ogólnie.