Hostinger Reach został stworzony z myślą o prostocie, szybkości i efektach – nie potrzebujesz doświadczenia w projektowaniu ani marketingu. W przeciwieństwie do większości narzędzi do e-mail marketingu, sercem Reach jest kreator szablonów oparty na sztucznej inteligencji. Niezależnie od tego, czy planujesz premierę produktu, specjalną ofertę czy aktualizację newslettera, narzędzie błyskawicznie tworzy profesjonalny, responsywny e-mail. Nie tylko generuje treść za Ciebie, ale także proponuje najlepszy układ wiadomości i zapamiętuje Twoje ustawienia stylu, dzięki czemu nigdy nie zaczynasz od zera.

Każdy szablon jest w pełni konfigurowalny, więc Twoje e-maile odzwierciedlają wygląd, styl i charakter Twojej marki. A ponieważ szablony są oparte na sprawdzonych najlepszych praktykach, są zoptymalizowane pod kątem czytelności, dostępności i zaangażowania odbiorców.

Reach jest ściśle zintegrowany z resztą produktów Hostinger. Możesz łatwo skonfigurować profesjonalną domenę i firmowy adres e-mail, aby wysyłać wiadomości z własnego, markowego adresu, budując zaufanie odbiorców i zwiększając skuteczność dostarczania e-maili.