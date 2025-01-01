Legyen Ön is online: Megfizethető árú csomagok és szolgáltatások
E-mail marketing
Havonta
Akár 500 egyedi feliratkozó havonta
2 169 Ft /hó
1 hónapra. 2 169 Ft/hó áron újul meg.
Küldjön 3 500 e-mailt havonta
5 ingyenes AI-üzenet havonta
Reach logó nélkül az összes e-mailben
Üdvözlő e-mail automatizálás beállítása
Évente
Akár 500 egyedi feliratkozó havonta
729 Ft /hó
12 hónapra. 729 Ft/hó áron újul meg.
Küldjön 3 500 e-mailt havonta
5 ingyenes AI-üzenet havonta
Reach logó nélkül az összes e-mailben
Üdvözlő e-mail automatizálás beállítása
Minden csomag része
Szinkronizálja feliratkozóit automatikusan a Weboldalkészítővel
Teljes körű e-mail marketing, a tartalomtól a dizájnig
E-mail kampányok elemzése és az eredmények nyomon követése
Élvezze a nonstop ügyfélszolgálatot
Tervezzen az AI erejével
Írjon professzionális, mobilbarát e-maileket, technikai tudás nélkül
Igazítson mindent márkájához
Alkalmazza és mentse el stílusbeállításait, hogy minden sablont kedvére módosíthasson
Optimalizálás és növekedés
Kísérje figyelemmel a teljesítményt, és emelje kampányait új magasságokba
A Hostinger Reach segítségével fejleszthetek, értékesíthetek és növekedhetek – és mindezt egy helyen. Nincs szükség extra eszközökre, minden simán működik.
Most könnyebben juthat el közönségéhez
Készítsen magas konverziós arányú e-maileket, és bővítse elérését könnyedén.
Az AI elvégzi a piszkos munkát
Prompt, küldés és növekedés. Mindez a céljainak megfelelő e-mailekkel.
Könnyű és gyors módszer a leghatékonyabb elrendezés, tartalom és vizuális elemek létrehozására.
Növelje feliratkozóinak számát
Ha már a Hostinger Weboldalkészítő űrlapjait használja, automatikusan szinkronizálhatja a webhelyére feliratkozókat.
Szinkronizálja címtárát egy WordPress beépülő modullal.
Magabiztos küldés és növekedés
Kövesse nyomon a megnyitásokat, kattintásokat és teljesítményt valós időben. Így azonnal tudni fogja, mi az, ami működik.
Hozzon okosabb döntéseket a világos, átlátható kampánybetekintések segítségével.
Hostinger Reach e-mail marketing GYIK
Itt megtalálja a válaszokat az e-mail marketing eszközökkel – és általánosságban az e-mail kampányokkal – kapcsolatos gyakran ismételt kérdésekre.