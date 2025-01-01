Greitas startas internete už prieinamą kainą

El. pašto rinkodara

Mėnesinis

Iki 500 unikalių prenumeratorių per mėnesį

5,99  € /mėn.
1 mėn. Pratęsiama 5,99 €/mėn..
Išsiųsk 3 500 el. laiškų per mėnesį
Gauk 5 nemokamas mėnesines DI žinutes
Jokio Reach logotipo tavo el. laiškuose
Nustatykite pasveikinimo el. laiškų automatizavimą
67 % PIGIAU

Metinis

Iki 500 unikalių prenumeratorių per mėnesį

1,99  € /mėn.
12 mėn. laikotarpiui. Pratęsiama metams už 1,99 €/mėn..
Išsiųsk 3 500 el. laiškų per mėnesį
Gauk 5 nemokamas mėnesines DI žinutes
Jokio Reach logotipo tavo el. laiškuose
Nustatykite pasveikinimo el. laiškų automatizavimą
Nemokamas

Nemokamas

Iki 100 unikalių prenumeratorių per mėnesį

0,00  € /mėn.
Pratęsiama už 0,99 €/mėn..
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Išsiųsk 200 el. laiškų per mėnesį
Gauk 5 nemokamas mėnesines DI žinutes
Nėra automatizuotų sveikinimo el. laiškų

Įtraukta į kiekvieną planą

Automatiškai sinchronizuok prenumeratorius iš svetainių kūrimo įrankio
Visapusiška el. pašto rinkodara – nuo turinio iki dizaino
Sek el. pašto kampanijų duomenis ir rezultatus
Pasinaudok 24/7 pagalba

Kurk dizainą su DI

Profesionalūs ir mobiliesiems pritaikyti laiškai – nereikės jokių techninių įgūdžių

Visuomet tavo stiliaus

Pritaikyk ir išsaugok savo stiliaus nustatymus nepriekaištingiems šablonams

Optimizuok ir augink savo verslą

Sek efektyvumą ir pakelk savo kampanijas į naujas aukštumas

Leonardo Amoyr

Su Hostinger Reach galiu kurti, reklamuoti ir auginti savo verslą – viskas vienoje vietoje. Nereikia jokių papildomų įrankių, viskas tiesiog veikia.

Leonardo Amoyr

Antrepreneris ir turinio kūrėjas

Dabar pasiekti auditoriją dar paprasčiau

Kurk efektyvius el. laiškus ir lengvai augink savo auditoriją.
Klausk DI, siųsk ir auk su el. laiškais, pritaikytais tavo tikslams.

DI atlieka sunkiausią darbą

Klausk DI, siųsk ir auk su el. laiškais, pritaikytais tavo tikslams.
Lengvas ir greitas būtas kurti profesionalius šablonus, turinį ir vizualus.
Automatiškai sinchronizuok svetainės prenumeratorius, jei jau naudoji Hostinger svetainių kūrimo įrankio formas.

Plėsk prenumeratorių ratą

Automatiškai sinchronizuok svetainės prenumeratorius, jei jau naudoji Hostinger svetainių kūrimo įrankio formas.
Sinchronizuok kontaktus naudodamas WordPress įskiepį.
Stebėk paspaudimus, atidarymus ir kampanijos efektyvumą realiu laiku – iškart pamatyk, kas veikia.

Siųsk ir auk užtikrintai

Stebėk paspaudimus, atidarymus ir kampanijos efektyvumą realiu laiku – iškart pamatyk, kas veikia.
Priimk išmintingesnius sprendimus naudodamas aiškias, lengvai suprantamas kampanijos įžvalgas.
Reach

Ženk į naują el. pašto rinkodaros erą

