Quantos assinantes você tem?
0
50k
0% OFF
Mensal
Até 500 assinantes únicos por mês
R$ 32,99 /mês
Por 1 mês. Renovação por R$ 32,99/mês.
Envie 3 500 e-mails por mês
Receba 5 mensagens de IA mensais gratuitas
Sem o logo da Reach nos seus e-mails
Configurar automação de e-mail de boas-vindas
67% OFF
Anual
Até 500 assinantes únicos por mês
R$ 10,99 /mês
Por 12 meses. O plano é renovado por R$ 10,99/mês.
Envie 3 500 e-mails por mês
Receba 5 mensagens de IA mensais gratuitas
Sem o logo da Reach nos seus e-mails
Configurar automação de e-mail de boas-vindas
Incluso em todos os planos
Sincronize automaticamente os inscritos do Criador de Sites
E-mail marketing completo, do conteúdo ao design
Acompanhe análises e resultados da campanha de e-mail
Suporte 24h
O preço exibido é o valor mensal sem os impostos.
Design com IA
Crie e-mails profissionais e otimizados para dispositivos móveis — sem necessidade de habilidades técnicas
Sempre fiel à sua marca
Defina e salve suas preferências de estilo para ajustar cada modelo
Otimize e expanda
Monitore os resultados de desempenho para elevar suas campanhas a um novo nível
Com a Hostinger Reach, posso criar, comercializar e expandir — tudo em um só lugar. Sem necessidade de ferramentas extras, simplesmente funciona.
Alcançar seu público ficou mais fácil
Crie e-mails de alta conversão e expanda seu alcance, sem dificuldade.
A IA faz o trabalho pesado
Crie, envie e expanda com e-mails feitos para alcançar suas metas.
A maneira fácil e rápida de criar o melhor layout, conteúdo e recursos visuais.
Conquiste mais inscritos
Sincronize assinantes do site automaticamente se você já usa os Formulários do Criador de Sites da Hostinger.
Sincronize seus contatos usando um plugin do WordPress.
Envie e cresça com confiança
Monitore aberturas, cliques e desempenho em tempo real — descubra o que funciona na hora.
Tome decisões mais assertivas com informações de campanha úteis e fáceis de entender.
Perguntas frequentes (FAQ) sobre a ferramenta de e-mail marketing Hostinger Reach
Encontre respostas para perguntas frequentes sobre nossa ferramenta de e-mail marketing e campanhas de e-mail em geral.