A Hostinger Reach é feita para ser simples, ágil e eficaz – sem exigir experiência em design ou marketing. Diferente da maioria das ferramentas de e-mail, a essência da Reach é seu criador de modelos com inteligência artificial. Seja para um lançamento de produto, uma promoção ou uma newsletter, ela gera instantaneamente um e-mail profissional e otimizado para celular. Ela não só escreve o conteúdo para você; ela também sugere o layout ideal para sua mensagem e guarda suas configurações de estilo para que você nunca comece do zero.

Cada modelo é personalizável, para que seus e-mails espelhem a aparência, a essência e a voz da sua marca. E como os modelos são desenvolvidos com as melhores práticas comprovadas, eles são otimizados para leitura, acessibilidade e engajamento do leitor.

A Reach é totalmente integrada ao restante do pacote de produtos da Hostinger. Você pode configurar um domínio profissional e um endereço de e-mail comercial para enviar e-mails do seu próprio endereço de marca, construindo confiança com seu público e melhorando a entregabilidade de e-mails.