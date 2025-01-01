Hostinger Reach sudah dirancang agar praktis, cepat, dan hasilnya maksimal, meski tanpa skill desain atau pengalaman marketing. Bedanya, Reach punya pembuat template berbasis AI yang bisa langsung membuat email profesional dan mobile-friendly untuk produk baru, promo spesial, atau newsletter. AI-nya tidak hanya menulis konten, tapi juga menyarankan layout terbaik dan menyimpan gaya brand Anda, jadi Anda tidak perlu mulai dari nol.



Setiap template bisa diubah agar lebih sesuai dengan identitas brand, plus sudah dioptimalkan untuk mudah dibaca dan lebih menarik bagi audiens.

Reach juga terhubung langsung dengan produk Hostinger lainnya, jadi Anda bisa mengirim email dari alamat domain bisnis untuk meningkatkan kepercayaan sekaligus memastikan email lebih mudah masuk ke inbox pelanggan.