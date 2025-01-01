Ξεκινήστε online: Προσιτά πακέτα και υπηρεσίες
Μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Υποστήριξη πελατών 24/7
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών
Ακύρωση οποιαδήποτε στιγμή
Πόσους συνδρομητές έχετε;
0
50k
0% ΕΚΠΤΩΣΗ
Μηνιαία
Έως 500 μοναδικοί συνδρομητές ανά μήνα
5,99 € /μήνα
Για 1 μήνα. Ανανεώνεται με 5,99 €/μήνα.
Αποστολή 3 500 emails ανά μήνα
Λάβετε 5 δωρεάν μηνιαία μηνύματα AI
Δεν υπάρχει λογότυπο Reach στα email σας
Ρύθμιση αυτοματοποίησης email καλωσορίσματος
Δημοφιλέστερο
67% ΕΚΠΤΩΣΗ
Ετήσια
Έως 500 μοναδικοί συνδρομητές ανά μήνα
1,99 € /μήνα
Για 12 μήνες. Ανανεώνεται με 1,99 €/μήνα.
Αποστολή 3 500 emails ανά μήνα
Λάβετε 5 δωρεάν μηνιαία μηνύματα AI
Δεν υπάρχει λογότυπο Reach στα email σας
Ρύθμιση αυτοματοποίησης email καλωσορίσματος
Περιλαμβάνεται σε κάθε πακέτο
Συγχρονίστε αυτόματα τους συνδρομητές σας στο Website Builder
Ολοκληρωμένο email marketing από το περιεχόμενο έως το design
Παρακολουθήστε τα αναλυτικά στοιχεία και τα αποτελέσματα της καμπάνιας email
Απολαύστε υποστήριξη 24/7
Η τιμή που εμφανίζεται είναι η μηνιαία τιμή χωρίς τυχόν ισχύοντες φόρους.
Σχεδιάστε με AI
Δημιουργήστε επαγγελματικά, φιλικά προς τα κινητά email - δεν απαιτούνται τεχνικές δεξιότητες
Πάντα on-brand
Εφαρμόστε και αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις στυλ για να προσαρμόσετε κάθε πρότυπο
Βελτιστοποίηση και ανάπτυξη
Παρακολουθήστε τα αποτελέσματα των επιδόσεων για να φτάσετε τις καμπάνιες σας σε νέα ύψη
Με το Hostinger Reach, μπορώ να δημιουργήσω, να προωθήσω και να αναπτύξω — όλα σε ένα μέρος. Δεν χρειάζονται επιπλέον εργαλεία, λειτουργεί πολύ εύκολα.
Η προσέγγιση του κοινού σας μόλις έγινε ευκολότερη
Δημιουργήστε email υψηλής μετατροπής και επεκτείνετε την εμβέλειά σας, χωρίς κόπο.
Το AI κάνει τη σκληρή δουλειά
Δώστε προτροπές, στείλτε και αναπτυχθείτε με email που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη των στόχων σας.
Ο εύκολος και γρήγορος τρόπος για τη δημιουργία βέλτιστων πρακτικών διάταξης, περιεχομένου και οπτικού υλικού.
Αυξήστε τους συνδρομητές σας
Συγχρονίστε αυτόματα τους συνδρομητές της ιστοσελίδας, αν χρησιμοποιείτε ήδη τα Forms του Website Builder της Hostinger.
Συγχρονίστε τις επαφές σας χρησιμοποιώντας ένα πρόσθετο WordPress.
Αποστολή και κλιμάκωση με αυτοπεποίθηση
Παρακολουθήστε τα ανοίγματα, τα κλικ και τις επιδόσεις σε πραγματικό χρόνο - μάθετε τι λειτουργεί άμεσα.
Λάβετε πιο έξυπνες αποφάσεις με σαφείς, ευανάγνωστες πληροφορίες σχετικά με τις καμπάνιες.
Συχνές ερωτήσεις για το Hostinger Reach email marketing
Βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα εργαλεία email marketing και τις καμπάνιες μέσω email γενικά.