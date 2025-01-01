Ξεκινήστε online: Προσιτά πακέτα και υπηρεσίες

Πόσους συνδρομητές έχετε;

0
50k
0% ΕΚΠΤΩΣΗ

Μηνιαία

Έως 500 μοναδικοί συνδρομητές ανά μήνα

5,99  € /μήνα
Για 1 μήνα. Ανανεώνεται με 5,99 €/μήνα.
Αποστολή 3 500 emails ανά μήνα
Λάβετε 5 δωρεάν μηνιαία μηνύματα AI
Δεν υπάρχει λογότυπο Reach στα email σας
Ρύθμιση αυτοματοποίησης email καλωσορίσματος
Δημοφιλέστερο
67% ΕΚΠΤΩΣΗ

Ετήσια

Έως 500 μοναδικοί συνδρομητές ανά μήνα

1,99  € /μήνα
Για 12 μήνες. Ανανεώνεται με 1,99 €/μήνα.
Αποστολή 3 500 emails ανά μήνα
Λάβετε 5 δωρεάν μηνιαία μηνύματα AI
Δεν υπάρχει λογότυπο Reach στα email σας
Ρύθμιση αυτοματοποίησης email καλωσορίσματος
Δωρεάν

Δωρεάν

Έως 100 μοναδικοί συνδρομητές ανά μήνα

0,00  € /μήνα
Ανανεώνεται με 0,99 €/μήνα.
30 ημέρες εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων
Αποστολή 200 emails ανά μήνα
Λάβετε 5 δωρεάν μηνιαία μηνύματα AI
Δεν υπάρχει αυτοματοποίηση email καλωσορίσματος

Περιλαμβάνεται σε κάθε πακέτο

Συγχρονίστε αυτόματα τους συνδρομητές σας στο Website Builder
Ολοκληρωμένο email marketing από το περιεχόμενο έως το design
Παρακολουθήστε τα αναλυτικά στοιχεία και τα αποτελέσματα της καμπάνιας email
Απολαύστε υποστήριξη 24/7

Η τιμή που εμφανίζεται είναι η μηνιαία τιμή χωρίς τυχόν ισχύοντες φόρους.

Σχεδιάστε με AI

Δημιουργήστε επαγγελματικά, φιλικά προς τα κινητά email - δεν απαιτούνται τεχνικές δεξιότητες

Πάντα on-brand

Εφαρμόστε και αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις στυλ για να προσαρμόσετε κάθε πρότυπο

Βελτιστοποίηση και ανάπτυξη

Παρακολουθήστε τα αποτελέσματα των επιδόσεων για να φτάσετε τις καμπάνιες σας σε νέα ύψη

Leonardo Amoyr

Με το Hostinger Reach, μπορώ να δημιουργήσω, να προωθήσω και να αναπτύξω — όλα σε ένα μέρος. Δεν χρειάζονται επιπλέον εργαλεία, λειτουργεί πολύ εύκολα.

Leonardo Amoyr

Επιχειρηματίας & Δημιουργός Περιεχομένου

Η προσέγγιση του κοινού σας μόλις έγινε ευκολότερη

Δημιουργήστε email υψηλής μετατροπής και επεκτείνετε την εμβέλειά σας, χωρίς κόπο.
Δώστε προτροπές, στείλτε και αναπτυχθείτε με email που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη των στόχων σας.

Το AI κάνει τη σκληρή δουλειά

Ο εύκολος και γρήγορος τρόπος για τη δημιουργία βέλτιστων πρακτικών διάταξης, περιεχομένου και οπτικού υλικού.
Συγχρονίστε αυτόματα τους συνδρομητές της ιστοσελίδας, αν χρησιμοποιείτε ήδη τα Forms του Website Builder της Hostinger.

Αυξήστε τους συνδρομητές σας

Συγχρονίστε τις επαφές σας χρησιμοποιώντας ένα πρόσθετο WordPress.
Παρακολουθήστε τα ανοίγματα, τα κλικ και τις επιδόσεις σε πραγματικό χρόνο - μάθετε τι λειτουργεί άμεσα.

Αποστολή και κλιμάκωση με αυτοπεποίθηση

Λάβετε πιο έξυπνες αποφάσεις με σαφείς, ευανάγνωστες πληροφορίες σχετικά με τις καμπάνιες.
Reach

Μπείτε σε μια νέα εποχή στο email marketing

Συχνές ερωτήσεις για το Hostinger Reach email marketing

Βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα εργαλεία email marketing και τις καμπάνιες μέσω email γενικά.

