E-mailmarkedsføring

E-mailmarkedsføring

Døgnsupport

30 dages garanteret returret

Annuller når som helst

Månedlig

Op til 500 unikke abonnenter om måneden

39,99  kr /md.
I 1 måned. Fornyes ved 39,99 kr/md.
Send 3 500 e-mails om måneden
5 gratis AI-beskeder om måneden
Intet Reach-logo i dine e-mails
Opsæt automatisering af velkomstmails
Årlig

Op til 500 unikke abonnenter om måneden

13,99  kr /md.
I 12 måneder. Fornyes ved 13,99 kr/md.
Send 3 500 e-mails om måneden
5 gratis AI-beskeder om måneden
Intet Reach-logo i dine e-mails
Opsæt automatisering af velkomstmails
Free

Op til 100 unikke abonnenter om måneden

0,00  kr /md.
Fornyes ved 6,99 kr/md.
30 Dages garanteret returret
Send 200 e-mails om måneden
5 gratis AI-beskeder om måneden
Ingen automatisering af velkomstmails

Synkroniser dine Hjemmesidebygger-abonnenter automatisk
E-mailmarkedsføring samlet ét sted – fra indhold til design
Følg analyser og resultater af e-mailkampagner
Nyd godt af døgnsupport

Lav professionelle, mobilvenlige e-mails - ingen tekniske færdigheder er nødvendige

Anvend og gem dine stilindstillinger for at skræddersy hver skabelon

Følg resultaterne for at løfte dine kampagner til nye højder

Leonardo Amoyr

Med Hostinger Reach kan jeg opbygge, markedsføre og vokse - alt sammen på ét sted. Der er ikke brug for ekstra værktøjer, det virker bare.

Leonardo Amoyr

Iværksætter og indholdsskaber

Det er lige blevet nemmere at nå ud til dit publikum

Lav e-mails med høj konverteringsrate, og udvid din rækkevidde uden besvær.
Prompt, send og vækst med e-mails, der er designet til at opfylde dine mål.

Prompt, send og vækst med e-mails, der er designet til at opfylde dine mål.
Den nemme og hurtige måde at skabe best practice-layout, -indhold og -billeder på.
Synkroniser automatisk hjemmesideabonnenter, hvis du allerede bruger Hostinger Hjemmesidebygger-forms.

Synkroniser automatisk hjemmesideabonnenter, hvis du allerede bruger Hostinger Hjemmesidebygger-forms.
Synkroniser dine kontakter ved hjælp af et WordPress-plugin.
Track åbninger, klik og performance i realtid – se hvad der virker med det samme.

Track åbninger, klik og performance i realtid – se hvad der virker med det samme.
Træf bedre beslutninger med tydelig og forståelig kampagneindsigt.
Hostinger Reach e-mailmarkedsføring – ofte stillede spørgsmål

Find svar på ofte stillede spørgsmål om vores e-mailmarketingværktøjer og e-mailkampagner generelt.

Hvad er e-mailmarkedsføring?

Hvad er Hostinger Reachs e-mailmarketingtjeneste?

Hvordan adskiller Hostinger Reach sig fra andre apps til e-mailmarkedsføring?

Hvor meget koster det at bruge Hostinger Reach?

Hvad er de trin, jeg skal tage for at sende en e-mailkampagne med Hostinger Reach?

Kan Hostinger Reach bruges til at oprette en drip-kampagne?

Hvordan opbygger jeg en e-mailliste til mine kampagner?

Hvordan sikrer Reach compliance og leveringsevne?

Er det muligt at integrere tredjepartstjenester med Hostinger Reach?