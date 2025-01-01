Gå online: Billige pakker og funktioner
E-mailmarkedsføring
Døgnsupport
30 dages garanteret returret
Annuller når som helst
Hvor mange abonnenter har du?
0
50k
0% RABAT
Månedlig
Op til 500 unikke abonnenter om måneden
39,99 kr /md.
I 1 måned. Fornyes ved 39,99 kr/md.
Send 3 500 e-mails om måneden
Få 5 gratis AI-beskeder om måneden
Intet Reach-logo i dine e-mails
Opsæt automatisering af velkomstmails
Mest populære
65% RABAT
Årlig
Op til 500 unikke abonnenter om måneden
13,99 kr /md.
I 12 måneder. Fornyes ved 13,99 kr/md.
Send 3 500 e-mails om måneden
Få 5 gratis AI-beskeder om måneden
Intet Reach-logo i dine e-mails
Opsæt automatisering af velkomstmails
Inkluderet i hver pakke
Synkroniser dine Hjemmesidebygger-abonnenter automatisk
E-mailmarkedsføring samlet ét sted – fra indhold til design
Følg analyser og resultater af e-mailkampagner
Nyd godt af døgnsupport
Den viste pris er den månedlige sats uden eventuelle afgifter.
Design med AI
Lav professionelle, mobilvenlige e-mails - ingen tekniske færdigheder er nødvendige
Altid on-brand
Anvend og gem dine stilindstillinger for at skræddersy hver skabelon
Optimer og vækst
Følg resultaterne for at løfte dine kampagner til nye højder
Med Hostinger Reach kan jeg opbygge, markedsføre og vokse - alt sammen på ét sted. Der er ikke brug for ekstra værktøjer, det virker bare.
Det er lige blevet nemmere at nå ud til dit publikum
Lav e-mails med høj konverteringsrate, og udvid din rækkevidde uden besvær.
AI gør det hårde arbejde
Prompt, send og vækst med e-mails, der er designet til at opfylde dine mål.
Den nemme og hurtige måde at skabe best practice-layout, -indhold og -billeder på.
Få flere abonnenter
Synkroniser automatisk hjemmesideabonnenter, hvis du allerede bruger Hostinger Hjemmesidebygger-forms.
Synkroniser dine kontakter ved hjælp af et WordPress-plugin.
Send og skaler med med selvtillid
Track åbninger, klik og performance i realtid – se hvad der virker med det samme.
Træf bedre beslutninger med tydelig og forståelig kampagneindsigt.
Hostinger Reach e-mailmarkedsføring – ofte stillede spørgsmål
Find svar på ofte stillede spørgsmål om vores e-mailmarketingværktøjer og e-mailkampagner generelt.