Lancio online: piani e servizi convenienti
Marketing via e-mail
Assistenza 24/7
Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
Annulla in qualsiasi momento
Quanti abbonati hai?
0
50k
0% DI SCONTO
Mensile
Fino a 500 abbonati unici al mese
5,99 € /mese
Per 1 mese. Si rinnova a 5,99 €/mese.
Invia 3 500 email al mese
Ricevi 5 messaggi AI gratuiti al mese
Nessun logo Reach nelle tue email
Imposta l'automazione dell'email di benvenuto
Popolare
67% DI SCONTO
Annuale
Fino a 500 abbonati unici al mese
1,99 € /mese
Per 12 mesi. Si rinnova a 1,99 €/mese.
Invia 3 500 email al mese
Ricevi 5 messaggi AI gratuiti al mese
Nessun logo Reach nelle tue email
Imposta l'automazione dell'email di benvenuto
Incluso in ogni piano
Sincronizza automaticamente gli abbonati del tuo website builder
Email marketing completo, dal contenuto al design
Monitora le analisi e i risultati delle campagne email
Goditi il supporto 24/7
Il prezzo indicato è la tariffa mensile, escluse le tasse applicabili.
Progetta con l'AI
Crea email professionali e ottimizzate per i dispositivi mobile, senza bisogno di competenze tecniche
Sempre in linea con il brand
Applica e salva le impostazioni di stile per personalizzare ogni template
Ottimizza e cresci
Tieni traccia dei risultati delle prestazioni per portare le tue campagne a nuovi livelli
Con Hostinger Reach, posso creare, commercializzare e far crescere il mio sito, tutto in un unico posto. Non servono strumenti aggiuntivi, funziona e basta.
Raggiungere il tuo pubblico è appena diventato più facile
Crea email ad alto tasso di conversione e amplia la tua portata, senza sforzo.
L'AI si occupa del lavoro difficile
Scrivi prompt, invia e fai crescere la tua attività con email progettate per raggiungere i tuoi obiettivi.
Il modo semplice e veloce per creare layout, contenuti e immagini di qualità.
Aumenta i tuoi abbonati
Sincronizza automaticamente gli abbonati al sito web se utilizzi già i moduli del website builder di Hostinger.
Sincronizza i tuoi contatti utilizzando un plugin di WordPress.
Invia ed espandi con sicurezza
Tieni traccia di aperture, click e prestazioni in tempo reale: scopri subito cosa funziona.
Prendi decisioni più consapevoli grazie a informazioni chiare e semplici sulla campagna.
FAQ sul servizio di email marketing Hostinger Reach
Trova le risposte alle domande più frequenti sui nostri servizi di email marketing e sulle campagne email in generale.