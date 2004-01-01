Julkaise verkossa: Edulliset paketit ja palvelut

Sähköpostimarkkinointi

Kuinka monta tilaajaa sinulla on?

0
50k
0 % ALE

Kuukausittainen

Jopa 500 yksilöllistä tilaajaa kuukaudessa

5,99  € /kk
Yhdeksi kuukaudeksi. Uusitaan hintaan 5,99 €/kk.
Lähetä 3 500 sähköpostia kuukaudessa
Saat 5 ilmaista kuukausittaista AI-viestiä
Ei Reach-logoa sähköposteissasi
Ota käyttöön tervetulosähköpostien automaatio
Suosituin
67 % ALE

Vuosittainen

Jopa 500 yksilöllistä tilaajaa kuukaudessa

1,99  € /kk
12 kuukaudeksi. Uusitaan hintaan 1,99 €/kk.
Lähetä 3 500 sähköpostia kuukaudessa
Saat 5 ilmaista kuukausittaista AI-viestiä
Ei Reach-logoa sähköposteissasi
Ota käyttöön tervetulosähköpostien automaatio
Ilmainen

Ilmainen

Jopa 100 yksilöllistä tilaajaa kuukaudessa

0,00  € /kk
Uusitaan hintaan 0,99 €/kk.
30 päivän tyytyväisyystakuu
Lähetä 200 sähköpostia kuukaudessa
Saat 5 ilmaista kuukausittaista AI-viestiä
Ei tervetulosähköpostien automatisointia

Sisältyy jokaiseen pakettiin

Synkronoi kotisivukonetilaajasi automaattisesti
Kaikenkattavaa sähköpostimarkkinointia sisällöstä designiin
Seuraa sähköpostikampanjoiden analytiikkaa ja tuloksia
Tukea vuorokauden ympäri

Esitetty hinta on kuukausihinta, joka ei sisällä mahdollisia veroja.

Suunnittele AI:n avulla

Laadi ammattimaisia ja mobiiliystävällisiä sähköposteja – teknisiä taitoja ei tarvita

Aina brändin mukainen

Käytä tyyliasetuksiasi ja tallenna ne räätälöidäksesi jokainen malli

Optimoi ja kasva

Seuraa tuloksia ja vie kampanjasi uusiin ulottuvuuksiin

Leonardo Amoyr

Hostinger Reachin avulla voin rakentaa, markkinoida ja kasvattaa – kaikki yhdessä paikassa. Lisätyökaluja ei tarvita, se vain toimii.

Leonardo Amoyr

Yrittäjä ja sisällöntuottaja

Yleisön tavoittamisesta tuli juuri helpompaa

Tee kehotteita, lähetä ja kasva sähköposteilla, jotka auttavat saavuttamaan tavoitteesi.

AI tekee raskaat työt

Helppo ja nopea tapa luoda parhaiden käytäntöjen mukaisia ulkoasuja, sisältöä ja visuaalisia elementtejä.
Synkronoi verkkosivuston tilaajat automaattisesti, jos käytät jo Hostingerin kotisivukoneen lomakkeita.

Kasvata tilaajamäärääsi

Synkronoi yhteystietosi WordPress-laajennuksen avulla.
Seuraa avaamisia, klikkauksia ja suorituskykyä reaaliajassa – tiedä heti, mikä toimii.

Lähetä ja skaalaa luottavaisin mielin

Tee fiksumpia päätöksiä selkeiden ja helposti luettavien kampanjatietojen avulla.
Reach

Astu sähköpostimarkkinoinnin uuteen aikakauteen

