Hostinger Reach er bygget for enkelhet, hastighet og resultater - ingen design- eller markedsføringserfaring er nødvendig. I motsetning til de fleste e-postverktøy er kjernen i Reach den AI-drevne malskaperen. Enten det gjelder en produktlansering, et spesialtilbud eller en nyhetsbrevsoppdatering, lager den umiddelbart en profesjonell og mobilvennlig e-post. Den skriver ikke bare innholdet for deg; den foreslår også den beste layouten for budskapet ditt og lagrer stilinnstillingene dine, slik at du aldri trenger å starte fra bunnen av.

Alle maler kan tilpasses, slik at e-postene dine gjenspeiler varemerkets utseende, følelse og stemme. Og fordi malene er bygget ved hjelp av velprøvd beste praksis, er de optimalisert for lesbarhet, tilgjengelighet og leserengasjement.

Reach er tett integrert med resten av Hostinger-produktsuiten. Du kan sette opp et profesjonelt domene og en profesjonell e-postadresse for å sende e-post fra din egen merkevareadresse, bygge tillit hos publikum og forbedre e-postleveransen.