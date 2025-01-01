Lance online: planos e serviços acessíveis
Até 500 subscritores únicos por mês
5,99 € /mês
Durante 1 mês. Renovado por 5,99 €/mês.
Envie 3 500 emails por mês
Receba 5 mensagens de IA mensais gratuitas
Sem logo do Reach nos emails
Configurar a automatização de e-mail de boas-vindas
67% de desconto
Anual
Até 500 subscritores únicos por mês
1,99 € /mês
Durante 12 meses. Renovado por 1,99 €/mês.
Envie 3 500 emails por mês
Receba 5 mensagens de IA mensais gratuitas
Sem logo do Reach nos emails
Configurar a automatização de e-mail de boas-vindas
Incluído em todos os planos
Sincronize os subscritores do Criador de Sites de forma automática
Marketing por email completo, do conteúdo ao design
Acompanhe as análises e os resultados das campanhas por email
Receba apoio 24/7
O preço indicado corresponde à taxa mensal, sem impostos.
Crie com IA
Crie emails profissionais e otimizados para dispositivos móveis — sem precisar de competências técnicas
Sempre fiel à marca
Aplique e guarde as suas definições de estilo para personalizar os modelos
Otimize e cresça
Acompanhe os resultados de desempenho para levar as suas campanhas a novos patamares
Com o Hostinger Reach, posso criar, vender e crescer — tudo num só lugar. Sem necessidade de outras ferramentas, é algo que simplesmente funciona.
Agora é mais fácil chegar ao seu público
Crie emails de alta conversão e aumente o seu alcance com facilidade.
A IA faz o trabalho pesado
Promova, envie e cresça com emails criados para atingir os seus objetivos.
A forma fácil e rápida de criar o melhor layout, conteúdo e efeitos visuais.
Aumente as subscrições
Sincronize automaticamente os subscritores do site se já utilizar os formulários do Criador de Sites Hostinger.
Sincronize os seus contactos com um plugin do WordPress.
Envie e cresça com confiança
Acompanhe as aberturas, os cliques e o desempenho em tempo real — saiba o que funciona na hora.
Tome decisões mais inteligentes com dados de campanha claros e fáceis de ler.
FAQ sobre o marketing por email do Hostinger Reach
Encontre respostas a perguntas comuns sobre as nossas ferramentas de marketing por email e campanhas de email em geral.