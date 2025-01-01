Lancez-vous en ligne : plans et services abordables

Marketing par e-mail

Combien d'abonnés avez-vous ?

0
50k
-0 %

Mensuel

Jusqu'à 500 abonnés uniques par mois

5,99  € /mois
Pour 1 mois. Renouvellement au prix de 5,99 €/mois.
Envoyez 3 500 emails par mois
Obtenez 5 messages IA mensuels gratuits
Aucun logo Reach dans vos emails
Configurer l'automatisation des e-mails de bienvenue
-67 %

Annuel

Jusqu'à 500 abonnés uniques par mois

1,99  € /mois
Pour 12 mois. Renouvellement au prix de 1,99 €/mois.
Envoyez 3 500 emails par mois
Obtenez 5 messages IA mensuels gratuits
Aucun logo Reach dans vos emails
Configurer l'automatisation des e-mails de bienvenue
Gratuit

Gratuit

Jusqu'à 100 abonnés uniques par mois

0,00  € /mois
Renouvellement au prix de 0,99 €/mois.
Envoyez 200 emails par mois
Obtenez 5 messages IA mensuels gratuits
Aucune automatisation des e-mails de bienvenue

Inclus dans chaque plan

Synchronisez les abonnés de votre site créé avec le créateur de sites internet
Profitez d'une solution de marketing par email tout-en-un, du contenu au design
Suivez les analyses et les résultats de vos campagnes email
Profitez d'un support 24 h/24 et 7 j/7

Concevez avec l'IA

Créez des emails professionnels et adaptés aux mobiles sans aucune compétence technique.

Adaptés à votre marque

Appliquez et enregistrez vos paramètres de style pour personnaliser chaque template

Optimisez et évoluez

Suivez vos performances pour hisser vos campagnes vers de nouveaux sommets.

Leonardo Amoyr

Avec Hostinger Reach, je peux créer, promouvoir et faire évoluer mes projets depuis un seul et même espace. Aucun outil supplémentaire nécessaire, tout est prêt à l'emploi.

Leonardo Amoyr

Entrepreneur et créateur de contenu

Atteignez votre public sans effort

Créez des emails à fort taux de conversion et faites évoluer votre entreprise en toute simplicité.
Utilisez l'IA pour envoyer des emails, atteindre vos objectifs et développer votre marque.

L'IA travaille pour vous

Utilisez l'IA pour envoyer des emails, atteindre vos objectifs et développer votre marque.
Le moyen le plus simple et le plus rapide de créer des mises en page, des contenus et des visuels alignés sur les meilleures pratiques.
Synchronisez automatiquement les abonnés de votre site si vous utilisez déjà les formulaires du créateur de sites internet de Hostinger.

Augmentez votre nombre d'abonnés

Synchronisez automatiquement les abonnés de votre site si vous utilisez déjà les formulaires du créateur de sites internet de Hostinger.
Synchronisez vos contacts à l'aide d'une extension WordPress.
Suivez les ouvertures, les clics et les performances en temps réel. Sachez ce qui fonctionne instantanément.

Envoyez des campagnes et évoluez en toute confiance

Suivez les ouvertures, les clics et les performances en temps réel. Sachez ce qui fonctionne instantanément.
Prenez des décisions plus avisées grâce à des informations claires et faciles à lire sur vos campagnes.
Reach

Entrez dans une nouvelle ère du marketing par email

FAQ sur le marketing par email avec Hostinger Reach

Trouvez des réponses aux questions fréquemment posées sur nos outils de marketing par email et les campagnes par email en général.

