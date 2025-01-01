Hostinger Reach est conçu pour vous offrir simplicité, rapidité et efficacité. Vous n'avez besoin d'aucune expérience en design ou en marketing. Contrairement à la plupart des outils de messagerie, Reach intègre un créateur de templates optimisé par l'IA. Qu'il s'agisse d'un lancement de produit, d'une offre spéciale ou d'une newsletter, il crée instantanément un email professionnel et adapté aux mobiles. Non seulement il rédige le contenu pour vous, mais il propose également la mise en page la plus pertinente pour votre message, tout en enregistrant vos paramètres de style pour que vous ne repartiez jamais de zéro.

Chaque template est entièrement personnalisable afin que vos emails reflètent l'image, le ton et le style de votre marque. Alignés sur les meilleures pratiques, ils sont optimisés pour la lisibilité, l'accessibilité et l'engagement.

Reach est intégré au reste de la gamme de produits Hostinger. Vous pouvez configurer un nom de domaine professionnel et une adresse email dédiée pour envoyer des emails depuis votre propre adresse de marque, instaurer un climat de confiance avec votre public et améliorer la délivrabilité des emails.