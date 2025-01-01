Ra mắt trực tuyến: Các gói và dịch vụ với giá cả phải chăng
Hàng tháng
Lên tới 500 người đăng ký mới mỗi tháng
156.900 VNĐ /th
Với 1 tháng. Gia hạn với 156.900 VNĐ/th.
Gửi 3 500 email mỗi tháng
Nhận 5 tin nhắn AI miễn phí hàng tháng
Không có logo Reach trong email của bạn
Thiết lập tự động hóa email chào mừng
Phổ biến nhất
GIẢM GIÁ 66%
Hàng năm
Lên tới 500 người đăng ký mới mỗi tháng
52.900 VNĐ /th
Với 12 tháng. Gia hạn với 52.900 VNĐ/th.
Gửi 3 500 email mỗi tháng
Nhận 5 tin nhắn AI miễn phí hàng tháng
Không có logo Reach trong email của bạn
Thiết lập tự động hóa email chào mừng
Bao gồm trong mọi gói
Tự động đồng bộ người đăng ký Website Builder của bạn
Tiếp thị email tất cả trong một từ nội dung đến thiết kế
Theo dõi phân tích và kết quả chiến dịch email
Tận hưởng hỗ trợ 24/7
Giá hiển thị là giá hàng tháng, chưa bao gồm bất kỳ loại thuế nào.
Thiết kế với AI
Soạn thảo email chuyên nghiệp, thân thiện với thiết bị di động — không cần kỹ năng kỹ thuật
Luôn phù hợp thương hiệu
Áp dụng và lưu cài đặt phong cách để tùy chỉnh mọi mẫu
Tối ưu hóa và phát triển
Theo dõi kết quả hiệu suất để đưa chiến dịch lên tầm cao mới
Với Hostinger Reach, tôi có thể xây dựng, tiếp thị và phát triển — tất cả cùng một nơi. Không cần thêm công cụ nào, mọi thứ đều hoạt động.
Việc tiếp cận đối tượng trở nên dễ dàng hơn
Tạo email có tỷ lệ chuyển đổi cao và mở rộng phạm vi tiếp cận một cách dễ dàng.
AI làm những việc khó khăn
Tạo, gửi và phát triển với các email được thiết kế để đáp ứng mục tiêu.
Cách dễ dàng và nhanh chóng để tạo bố cục, nội dung và hình ảnh thực tiễn tốt nhất.
Tăng số người đăng ký
Tự động đồng bộ người đăng ký trang web nếu bạn đã sử dụng biểu mẫu của Hostinger Website Builder.
Đồng bộ danh bạ bằng plugin WordPress.
Tự tin gửi và mở rộng quy mô
Theo dõi lượt mở, nhấp và hiệu suất trong thời gian thực — biết ngay những gì hiệu quả.
Đưa ra quyết định thông minh hơn với thông tin chi tiết rõ ràng, dễ đọc về chiến dịch.
Câu hỏi thường gặp về tiếp thị qua email Hostinger Reach
Trả lời cho những câu hỏi thường gặp về các công cụ tiếp thị qua email và các chiến dịch email nói chung.