Hur många prenumeranter har du?

0
50k
0 % RABATT

Månadsvis

Upp till 500 unika prenumeranter per månad

57,90  kr /mån
I 1 månad. Förnyas för 57,90 kr/mån.
Skicka 3 500 e-postmeddelanden per månad
Få 5 gratis AI-meddelanden varje månad
Ingen Reach-logotyp i något av dina e-postmeddelanden
Konfigurera automatisering av välkomstmejl
66 % RABATT

Årligen

Upp till 500 unika prenumeranter per månad

19,90  kr /mån
I 12 månader. Förnyas vid 19,90 kr/mån.
Skicka 3 500 e-postmeddelanden per månad
Få 5 gratis AI-meddelanden varje månad
Ingen Reach-logotyp i något av dina e-postmeddelanden
Konfigurera automatisering av välkomstmejl
Upp till 100 unika prenumeranter per månad

0,00  kr /mån
Förnyas för 9,90 kr/mån.
Skicka 200 e-postmeddelanden per månad
Få 5 gratis AI-meddelanden varje månad
Ingen automatisering av välkomstmejl

Synkronisera dina prenumerationer av Website Builder automatiskt
Komplett e-postmarknadsföring från innehåll till design
Följ analyser och resultat av e-postkampanjen
Få support dygnet runt

Skapa professionella, mobilvänliga e-postmeddelanden – inga tekniska kunskaper krävs

Alltid enligt varumärkesprofilen

Använd och spara dina stilinställningar för att skräddarsy varje mall

Följ resultat för att ta dina kampanjer till nya höjder

Leonardo Amoyr

Med Hostinger Reach kan jag bygga, marknadsföra och växa – allt på ett ställe. Inga extra verktyg behövs, det bara fungerar.

Leonardo Amoyr

Entreprenör och innehållsskapare

Skapa högkonverterande e-postmeddelanden och utöka din räckvidd, utan ansträngning.
Skriv en prompt, skicka och väx med e-postmeddelanden utformade för att uppfylla dina mål.

Det enkla och snabba sättet att skapa bästa möjliga layout, innehåll och grafik.
Synkronisera webbplatsprenumeranter automatiskt om du redan använder Hostinger Website Builder Forms.

Synkronisera dina kontakter med ett WordPress-tillägg.
Följ öppningar, klick och resultat i realtid – se vad som fungerar direkt.

Fatta smartare beslut med tydliga och lättlästa kampanjresultat.
Hostinger Reach e-postmarknadsföring – FAQ

Få svar på vanliga frågor om våra verktyg för e-postmarknadsföring och e-postkampanjer i allmänhet.

Vad är e-postmarknadsföring?

Vad är Hostinger Reachs e-postmarknadsföring?

Hur skiljer sig Hostinger Reach från andra appar för e-postmarknadsföring?

Hur mycket kostar det att använda Hostinger Reach?

Vilka steg behöver jag ta för att skicka en e-postkampanj med Hostinger Reach?

Kan Hostinger Reach användas för att skapa en drip-kampanj?

Hur samlar jag en e-postlista för mina kampanjer?

Hur säkerställer Reach efterlevnad och leveransbarhet?

Kan man integrera tredjepartstjänster med Hostinger Reach?