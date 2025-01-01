Krenite online: povoljni planovi i usluge

Koliko pretplatnika imaš?

0
50k
0% POPUSTA

Mjesečno

Dosegnite 500 jedinstvenih pretplatnika mjesečno

5,99  € /mj
Za 1 mjesec. Obnavlja se po cijeni: 5,99 €/mj.
Pošaljite 3 500 e-mailova mjesečno
Dobijte 5 besplatnih mjesečnih AI poruka
Nema logotipa Reach u vašim e-porukama
Postavite automatizaciju e-pošte dobrodošlice
67% POPUSTA

Godišnje

Dosegnite 500 jedinstvenih pretplatnika mjesečno

1,99  € /mj
Za 12 mjeseci. Obnavlja se po cijeni od 1,99 €/mj.
Pošaljite 3 500 e-mailova mjesečno
Dobijte 5 besplatnih mjesečnih AI poruka
Nema logotipa Reach u vašim e-porukama
Postavite automatizaciju e-pošte dobrodošlice
Besplatno

Besplatno

Do 100 jedinstvenih pretplatnika mjesečno

0,00  € /mj
Obnavlja se po cijeni: 0,99 €/mj.
30-dnevno jamstvo povrata
Pošaljite 200 e-mailova mjesečno
Dobijte 5 besplatnih mjesečnih AI poruka
Nema automatizacije e-pošte dobrodošlice

Uključeno u svaki plan

Automatski sinkronizirajte pretplatnike alata za izradu web stranica
Sveobuhvatni e-mail marketing, od sadržaja do dizajna
Praćenje analitike i rezultata e-mail kampanje
Uživajte u stalno dostupnoj podršci

Dizajnirajte uz AI

Izradite profesionalne e-mailove prilagođene mobilnim uređajima — nisu potrebne tehničke vještine

Uvijek u skladu s brendom

Primijenite i spremite postavke stila kako biste prilagodili svaki predložak

Optimizirajte i razvijajte se

Pratite rezultate izvedbe kako biste svoje kampanje podigli na nove razine

S Hostinger Reachom mogu graditi, plasirati na tržište i rasti — sve na jednom mjestu. Nisu potrebni dodatni alati, jednostavno radi.

Dosezanje publike upravo je postalo lakše

Izradite e-mailove s visokom stopom konverzije i proširite svoj doseg bez napora.
Potaknite, šaljite i razvijajte se uz e-mailove osmišljene da ispune vaše ciljeve.

AI radi teži dio posla

Potaknite, šaljite i razvijajte se uz e-mailove osmišljene da ispune vaše ciljeve.
Jednostavan i brz način za izradu najboljeg izgleda, sadržaja i vizualnih elemenata.
Automatski sinkronizirajte pretplatnike web stranice ako već koristite obrasce Hostinger alata za izradu web stranica.

Povećajte broj pretplatnika

Automatski sinkronizirajte pretplatnike web stranice ako već koristite obrasce Hostinger alata za izradu web stranica.
Sinkronizirajte svoje kontakte pomoću WordPress dodatka.
Pratite otvaranja, klikove i performanse u stvarnom vremenu - odmah saznajte što funkcionira.

Šaljite i skalirajte puni samopouzdanja

Pratite otvaranja, klikove i performanse u stvarnom vremenu - odmah saznajte što funkcionira.
Donosite pametnije odluke uz jasne i lako čitljive uvide u kampanje.
Uđite u novo doba e-mail marketinga

Hostinger Reach e-mail marketing - FAQ

Odgovori na često postavljana pitanja o našim alatima za e-mail marketing i e-mail kampanjama općenito.

Što je e-mail marketing?

Što je Hostinger Reach usluga email marketinga?

Po čemu se Hostinger Reach razlikuje od ostalih aplikacija za e-mail marketing?

Koja je cijena za korištenje Hostinger Reacha?

Koje korake trebam poduzeti za slanje e-mail kampanje putem Hostinger Reacha?

Može li se Hostinger Reach koristiti za stvaranje drip kampanje?

Kako mogu izgraditi e-mail popis za svoje kampanje?

Kako Reach osigurava usklađenost i isporučivost?

Je li moguće integrirati usluge trećih strana s Hostinger Reachom?