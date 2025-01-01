Krenite online: povoljni planovi i usluge
Marketing putem e-pošte
Stalno dostupna podrška
30-dnevno jamstvo povrata novca
Otkažite bilo kada
Mjesečno
Dosegnite 500 jedinstvenih pretplatnika mjesečno
5,99 € /mj
Za 1 mjesec. Obnavlja se po cijeni: 5,99 €/mj.
Pošaljite 3 500 e-mailova mjesečno
Dobijte 5 besplatnih mjesečnih AI poruka
Nema logotipa Reach u vašim e-porukama
Postavite automatizaciju e-pošte dobrodošlice
67% POPUSTA
Godišnje
Dosegnite 500 jedinstvenih pretplatnika mjesečno
1,99 € /mj
Za 12 mjeseci. Obnavlja se po cijeni od 1,99 €/mj.
Pošaljite 3 500 e-mailova mjesečno
Dobijte 5 besplatnih mjesečnih AI poruka
Nema logotipa Reach u vašim e-porukama
Postavite automatizaciju e-pošte dobrodošlice
Uključeno u svaki plan
Automatski sinkronizirajte pretplatnike alata za izradu web stranica
Sveobuhvatni e-mail marketing, od sadržaja do dizajna
Praćenje analitike i rezultata e-mail kampanje
Uživajte u stalno dostupnoj podršci
Dizajnirajte uz AI
Izradite profesionalne e-mailove prilagođene mobilnim uređajima — nisu potrebne tehničke vještine
Uvijek u skladu s brendom
Primijenite i spremite postavke stila kako biste prilagodili svaki predložak
Optimizirajte i razvijajte se
Pratite rezultate izvedbe kako biste svoje kampanje podigli na nove razine
S Hostinger Reachom mogu graditi, plasirati na tržište i rasti — sve na jednom mjestu. Nisu potrebni dodatni alati, jednostavno radi.
Dosezanje publike upravo je postalo lakše
Izradite e-mailove s visokom stopom konverzije i proširite svoj doseg bez napora.
AI radi teži dio posla
Potaknite, šaljite i razvijajte se uz e-mailove osmišljene da ispune vaše ciljeve.
Jednostavan i brz način za izradu najboljeg izgleda, sadržaja i vizualnih elemenata.
Povećajte broj pretplatnika
Automatski sinkronizirajte pretplatnike web stranice ako već koristite obrasce Hostinger alata za izradu web stranica.
Sinkronizirajte svoje kontakte pomoću WordPress dodatka.
Šaljite i skalirajte puni samopouzdanja
Pratite otvaranja, klikove i performanse u stvarnom vremenu - odmah saznajte što funkcionira.
Donosite pametnije odluke uz jasne i lako čitljive uvide u kampanje.
Hostinger Reach e-mail marketing - FAQ
Odgovori na često postavljana pitanja o našim alatima za e-mail marketing i e-mail kampanjama općenito.