Hostinger Reach je izgrađen za jednostavnost, brzinu i rezultate – nije potrebno iskustvo u dizajnu ili marketingu. Za razliku od većine alata za e-poštu, u srži Reacha je njegov alat za izradu predložaka pokretan umjetnom inteligencijom. Bilo da se radi o lansiranju proizvoda, posebnoj ponudi ili ažuriranju newslettera, on trenutno izrađuje profesionalnu e-poštu prilagođenu mobilnim uređajima. Ne samo da piše sadržaj za vas, već i predlaže najbolji izgled vaše poruke i sprema vaše postavke stila tako da nikada ne počinjete ispočetka.

Svaki predložak je prilagodljiv, tako da vaše e-poruke odražavaju izgled, dojam i glas vašeg brenda. A budući da su predlošci izrađeni korištenjem provjerenih praksi, optimizirani su za čitljivost, pristupačnost i angažman čitatelja.

Reach je čvrsto integriran s ostatkom Hostinger paketa proizvoda. Možete postaviti profesionalnu domenu i poslovnu adresu e-pošte za slanje e-poruka vlastitog brenda, gradeći povjerenje vaše publike i poboljšavajući isporučivost e-pošte.