Monatlich

Bis zu 500 eindeutige Abonnenten im Monat

5,99  € /Mon.
Für 1 Monat. Verlängerungspreis: 5,99 €/Mon.
3 500 E-Mails pro Monat versenden
5 kostenlose monatliche KI-Nachrichten
Kein Reach-Logo in Ihren E-Mails
Einrichten der Begrüßungs-E-Mail-Automatisierung
67 % Rabatt

Jährlich

Bis zu 500 eindeutige Abonnenten im Monat

1,99  € /Mon.
Für 12 Monate. Verlängerungspreis: 1,99 €/Mon.
3 500 E-Mails pro Monat versenden
5 kostenlose monatliche KI-Nachrichten
Kein Reach-Logo in Ihren E-Mails
Einrichten der Begrüßungs-E-Mail-Automatisierung
Kostenlos

Bis zu 100 eindeutige Abonnenten im Monat

0,00  € /Mon.
Verlängerungspreis: 0,99 €/Mon.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
200 E-Mails pro Monat versenden
5 kostenlose monatliche KI-Nachrichten
Keine Automatisierung der Willkommens-E-Mail

In jedem Plan enthalten

Automatische Synchronisierung von Website Baukasten-Abonnenten
All-in-One E-Mail-Marketing – vom Inhalt bis zum Design
Analyse und Ergebnisse von E-Mail-Kampagnen verfolgen
24/7 Kundendienst genießen

Mit KI entwerfen

Erstellen Sie professionelle, mobilfreundliche E-Mails – keine technischen Kenntnisse erforderlich

Immer markenkonform

Speichern und wenden Sie Ihre Stileinstellungen an, um jede Vorlage anzupassen

Optimieren und wachsen

Verfolgen Sie Leistungsergebnisse, um Ihre Kampagnen zu steigern

Leonardo Amoyr

Mit Hostinger Reach kann ich erstellen, vermarkten und wachsen – alles an einem Ort. Zusätzliche Tools sind nicht nötig, es funktioniert einfach.

Leonardo Amoyr

Unternehmer & Content-Autor

Erreichen Sie Ihre Zielgruppe einfacher denn je

Erstellen Sie hochkonvertierende E-Mails und erweitern Sie Ihre Reichweite mühelos.
Die KI nimmt Ihnen die Arbeit ab

Eingabeaufforderung schreiben, senden und wachsen – mit E-Mails, die auf Ihre Ziele zugeschnitten sind.
Der einfache, schnelle Weg zur Erstellung von Layouts, Inhalten und Bildmaterial nach bewährten Methoden.
Steigern Sie Ihre Abonnentenzahl

Synchronisieren Sie Website-Abonnenten automatisch, wenn Sie bereits Hostinger Website Baukasten-Formulare verwenden.
Synchronisieren Sie Ihre Kontakte mit einem WordPress-Plugin.
Senden und skalieren Sie voller Selbstvertrauen

Verfolgen Sie Öffnungen, Klicks und Leistung in Echtzeit – Sie wissen sofort, was funktioniert.
Treffen Sie intelligentere Entscheidungen mit klaren, leicht verständlichen Kampagneneinblicken.
Reach

Begeben Sie sich in eine neue Ära des E-Mail-Marketings

