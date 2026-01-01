BETA-VERSIE

OpenClaw met één klik: jouw AI-assistent die 24/7 beschikbaar is.

Download OpenClaw met 1 klik en automatiseer dagelijkse taken zonder configuratie en zonder verborgen stappen.

30-dagen-geld-teruggarantie

AI-credits vooraf geïnstalleerd

AI-credits worden gebruikt om OpenClaw te activeren. Je hoeft geen externe platforms te gebruiken om AI-credits in te stellen en op te waarderen; alles is op één plek beschikbaar.

Installatie met 1 klik

OpenClaw is eenvoudig te installeren, waardoor het perfect is voor beginners.

Veilig en privé

OpenClaw draait in een geïsoleerde Docker-omgeving, waardoor je volledige controle hebt over je data en chatlogs.

Krijg alles wat je nodig hebt in één abonnement.

Start je abonnement en geniet direct van OpenClaw met alles wat je nodig hebt.
OpenClaw
Krijg 24 maanden voor 143,76 € (normale prijs 479,76 €). Verlengbaar voor 14,99 €/mnd.
19,99  €
BESPAAR 70%
5,99  € /mnd
OpenClaw is automatisch geïnstalleerd
Geen kosten per agent
100% privécontrole
Inbegrepen in jouw plan
Beheer AI-agenten en workflows op een visuele manier.
Gebruik diverse AI-modellen met AI-credits.
Klaar voor WhatsApp en Telegram
Speciaal daarvoor bestemde, beveiligde inbox
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

OpenClaw implementeren in 3 eenvoudige stappen

Het handmatig instellen van OpenClaw kan uren duren. Met Hostinger start je direct, je hoeft niets nieuws te leren.

Installeer OpenClaw met 1 klik.

Start je abonnement en wij regelen de rest automatisch. Geen technische kennis vereist.

Kies waar je wilt chatten

Maak via Telegram of WhatsApp verbinding en begin binnen enkele seconden een gesprek met je AI-assistent.

OpenClaw is klaar voor gebruik.

Er is geen extra installatie nodig, je OpenClaw AI-assistent is direct live en klaar om aan de slag te gaan.

Wat kun je met OpenClaw bouwen?

Persoonlijke productiviteitsassistent

OpenClaw kan taken beheren, herinneringen instellen, gesprekken samenvatten en je helpen bij het plannen van je agenda met minder handmatige inspanning.

Verkoopmedewerker

Verwerk automatisch nieuwe aanvragen, verzamel contactgegevens en scheid serieuze potentiële klanten van informele vragen.

Codeerassistent

Schrijf, verbeter en debug code met behulp van OpenClaw. Het legt concepten helder uit en geeft suggesties voor verbeteringen om de ontwikkeling soepeler te laten verlopen.

Onderzoeker

Gebruik OpenClaw om informatie te verzamelen, inhoud samen te vatten en opties te vergelijken. Zo kunt je beter onderbouwde beslissingen nemen zonder urenlang onderzoek te hoeven doen.

Sociale media planner

Nooit meer naar een leeg blad staren. Schrijf concepten voor berichten, genereer ideeën voor content en plan je publicatieschema.

Ondersteuningsspecialist

Beantwoord veelgestelde klantvragen en begeleid gebruikers automatisch door eenvoudige stappen. OpenClaw vermindert herhaalde antwoorden en verbetert de reactietijd.

OpenClaw met Hostinger versus andere aanbieders

Wat is het verschil tussen OpenClaw bij Hostinger en de concurrentie? Wij focussen op eenvoud, zodat je binnen enkele seconden van je AI-agent kunt genieten.
Hostinger
Andere aanbieder

Implementatiesnelheid

Direct klaar voor gebruik.
Handmatige installatie en omgevingsconfiguratie.

Technische complexiteit

Alles werkt direct na het uitpakken.
Vereist API-sleutels en handmatige configuratie.

AI-credits

Inclusief vooraf geïnstalleerde AI-credits.
Externe API-accounts vereist.

Agentbeheer

Een gebruiksvriendelijke visuele interface voor het beheren van AI-agenten en workflows.
Nee

Waarom OpenClaw met Hostinger implementeren?

Installatie met 1 klik

Start OpenClaw direct. Geen handmatige installatie, geen complexe configuratie.

AI-credits vooraf geïnstalleerd

AI-assistenten gebruiken credits om antwoorden te genereren en taken te voltooien. We hebben ze al voor je toegevoegd, zodat je OpenClaw meteen kunt gebruiken.

Privé en standaard beveiligd

OpenClaw draait op een privé-kluis, zodat je gegevens en chatlogs privé blijven.

Voor je ingesteld en getest.

Je krijgt vanaf het begin een stabiele, geverifieerde versie van OpenClaw. Wij zorgen voor de tests en compatibiliteit.

Draait 24/7

Je OpenClaw-assistent blijft 24 uur per dag online en handelt taken en gesprekken af, zelfs wanneer je offline bent.

Jouw AI krijgt een eigen inbox.

In plaats van je persoonlijke e-mailadres te gebruiken, kun je voor betere beveiliging een aparte OpenClaw-mailbox kiezen.

Stel vandaag nog je OpenClaw in

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen-geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.
Veelgestelde vragen over OpenClaw Hostinger

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over onze 1 klik OpenClaw.

Heb ik technische kennis nodig om OpenClaw te installeren?

Helemaal niet. OpenClaw met 1 klik is ontworpen voor mensen die nog nooit een server hebben aangeraakt. Onze implementatie met 1 klik regelt de volledige installatie – van de serveromgeving tot de AI-configuratie. Kies gewoon je abonnement, klik op implementeren en je persoonlijke AI-assistent is binnen enkele minuten live. Geen code, geen commandoregels, geen ingewikkelde dashboards.

Hoe werken AI-credits en moet ik externe accounts aanmaken?

Je AI-credits zijn vooraf geïntegreerd en direct klaar voor gebruik. In tegenstelling tot een standaard OpenClaw-installatie hoef je geen accounts aan te maken bij AI-aanbieders zoals OpenAI of Anthropic, geen API-sleutels te genereren of technische configuraties uit te voeren. Koop eenvoudig credits via jouw Hostinger-dashboard en je assistent is direct operationeel. Wanneer je meer credits nodig hebt, kun je deze rechtstreeks via hetzelfde dashboard opwaarderen – zo eenvoudig is het.

Zijn mijn gegevens privé en veilig?

Absoluut. Elke OpenClaw-instantie draait in een eigen, geïsoleerde omgeving, wat betekent dat je gegevens en gesprekken volledig gescheiden zijn van die van andere gebruikers. We beveiligen elke container om ongeautoriseerde toegang of externe wijzigingen te voorkomen, en elke instantie wordt standaard geleverd met een aangepaste, zeer complexe beveiligingsgateway. Je krijgt professionele bescherming zonder dat je zelf iets hoeft te configureren.

Wat is het verschil tussen OpenClaw met 1 klik en OpenClaw draaien op een VPS?

Met een VPS krijg je volledige roottoegang en totale controle over de server — maar dat betekent ook dat je zelf verantwoordelijk bent voor de installatie, updates en beveiliging. 1-click OpenClaw neemt al die complexiteit weg. Wij beheren de infrastructuur, houden je instantie op de nieuwste stabiele versie en voegen extra beveiligingslagen toe — zodat je je volledig kunt focussen op het gebruiken van je AI-assistent, in plaats van op het beheren van een server. Ben je een developer die volledige aanpassingen wil? Dan zijn onze VPS OpenClaw-plannen een betere keuze.

Wat kan ik eigenlijk met OpenClaw doen?

OpenClaw is je persoonlijke AI-assistent die 24/7 werkt, zelfs als je laptop dichtgeklapt is. Je kunt hem koppelen aan je favoriete berichtenapps, zoals WhatsApp, Telegram, Slack en Discord, en hem gebruiken om dagelijkse taken te automatiseren, gesprekken op verschillende platforms te beheren, leads af te handelen, browserautomatiseringen uit te voeren en nog veel meer. Zie het als een digitaal teamlid dat nooit slaapt en altijd klaarstaat om te helpen.

Wij geven om jouw privacy

