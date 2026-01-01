1-click OpenClaw, AI assistant nonstop 24/7
OpenClaw siap pakai dalam 1 klik. Otomatiskan tugas harian tanpa konfigurasi yang rumit.
Kredit AI siap pakai
Tidak perlu platform lain untuk setup dan top up kredit AI. Kami sudah sediakan semuanya di satu tempat, jadi Anda bisa langsung buat prompt OpenClaw.
Setup sekali klik
Siapa pun bisa instal OpenClaw, termasuk pengguna pemula.
Aman dan privasi terjaga
OpenClaw dijalankan di environment Docker yang terisolasi, jadi Anda punya kendali penuh atas data dan histori chat.
Solusi lengkap dalam satu paket
3 langkah mudah deploy OpenClaw
Instal OpenClaw sekali klik
Cukup pilih paket, tidak perlu pusing soal setup. Biar kami yang urus semuanya.
Pilih aplikasi chat
Hubungkan Telegram atau WhatsApp dan mulai chat dengan AI assistant Anda.
OpenClaw siap digunakan
AI assistant OpenClaw bisa langsung digunakan tanpa setup tambahan.
Bisa buat apa saja dengan OpenClaw?
Assistant pribadi
OpenClaw bisa mengelola tugas, mengatur pengingat, merangkum percakapan, serta merencanakan jadwal Anda secara otomatis dan efisien.
Assistant penjualan
Otomatis menjawab pertanyaan baru, mengumpulkan detail kontak, dan memilah calon pelanggan yang serius dari calon pelanggan yang sekadar bertanya.
Assistant coding
Gunakan OpenClaw untuk menulis, menyempurnakan, dan debug kode. Penjelasan konsepnya mudah dipahami dan saran perbaikannya memperlancar proses development.
Researcher
Gunakan OpenClaw untuk mengumpulkan informasi, merangkum konten, dan membandingkan beberapa pilihan. Keputusan bisa dibuat lebih cepat dan tepat tanpa harus riset berjam-jam.
Social media planner
Tidak akan ada lagi namanya kehabisan ide. OpenClaw bisa membuat draft, menyarankan ide, dan menjadwalkan posting konten.
Bantuan pelanggan
Otomatis menjawab pertanyaan yang paling sering muncul dan mengarahkan pengguna melalui panduan praktis. Dengan OpenClaw, bantuan pelanggan jadi lebih cepat dan Anda tidak perlu lagi menjawab pertanyaan yang sama berulang kali.
OpenClaw di Hostinger vs. provider lain
Mengapa harus deploy OpenClaw di Hostinger?
Setup sekali klik
OpenClaw siap dijalankan, tanpa perlu setup manual dan konfigurasi yang rumit.
Kredit AI siap pakai
Kredit AI sudah tersedia, jadi bisa langsung dipakai. Nantinya kredit ini akan digunakan oleh AI assistant OpenClaw untuk memberikan jawaban dan menjalankan tugas.
Otomatis aman dan terlindungi
OpenClaw dijalankan di private vault, jadi data dan histori chat tetap terjaga kerahasiaannya.
Sudah disetup dan diuji
Kami sudah menguji serta memastikan OpenClaw aman, kompatibel, dan stabil. Jadi, Anda bisa langsung menggunakannya.
Aktif 24/7
AI assistant OpenClaw bekerja nonstop menjalankan tugas dan menjawab chat, bahkan saat Anda offline.
Email khusus AI
Gunakan email khusus OpenClaw agar lebih aman dan tidak tercampur dengan email pribadi.
Tanya Jawab (FAQ) OpenClaw Hostinger
Apakah perlu paham teknis untuk setup OpenClaw?
Tidak perlu. 1-click OpenClaw memang ditujukan khusus untuk pengguna yang belum pernah berurusan dengan server. Deployment-nya hanya sekali klik, tapi sudah mencakup seluruh proses instalasi, mulai dari environment server hingga konfigurasi AI. Pilih paket, klik deploy, dan AI assistant siap digunakan dalam hitungan menit. Anda tidak perlu paham coding, menggunakan command line, dan mengikuti panduan yang rumit.
Apakah harus buat akun di layanan lain untuk memakai kredit AI?
Kredit AI sudah tersedia dan bisa langsung digunakan. Jadi, Anda tidak perlu membuat akun di provider AI seperti OpenAI atau Anthropic, membuat API key, atau berurusan dengan konfigurasi teknis. Cukup beli kredit di dashboard Hostinger untuk menjalankan AI assistant. Butuh lebih banyak? Tinggal beli dari dashboard yang sama.
Apakah data saya aman dan terjaga kerahasiaannya?
Tentu saja. Setiap instance OpenClaw dijalankan di environment yang terisolasi, jadi data dan histori chat Anda terpisah dari data pengguna lain. Setiap container diamankan dengan ketat untuk menghindari akses tidak sah atau modifikasi dari luar. Setiap instance juga dilengkapi dengan gateway keamanan kustom super rumit yang dibuat secara otomatis. Dapatkan perlindungan terbaik tanpa perlu setup manual.
Apa bedanya 1-click OpenClaw dan OpenClaw yang dijalankan di VPS?
Untuk OpenClaw yang dijalankan di VPS, Anda sebagai pengguna akan memperoleh full root access serta kendali penuh atas server. Namun, Anda harus mengurus sendiri setup, update, dan keamanannya. Sedangkan dengan 1-click OpenClaw, Anda tidak perlu pusing dengan hal-hal teknis. Kami yang akan mengurus infrastruktur, mengupdate instance, dan memperkuat sistem keamanan. Anda bisa fokus mengelola AI assistant dan tidak perlu mengelola server secara manual. Bagi developer yang ingin setup sendiri, kami sarankan pilih paket VPS OpenClaw.
OpenClaw bisa digunakan untuk apa saja?
OpenClaw adalah AI assistant pribadi yang bekerja nonstop 24/7, bahkan saat laptop dimatikan. Hubungkan OpenClaw ke aplikasi chat favorit, seperti WhatsApp, Telegram, Slack, dan Discord, untuk mengotomatiskan tugas harian, mengelola percakapan lintas platform, menangani leads, menjalankan automasi browser, dan banyak lagi. Anggap saja OpenClaw seperti rekan digital yang selalu aktif dan siap membantu kapan saja.