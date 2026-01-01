OpenClaw 1 kliknięciem: Twój asystent AI dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Pobierz OpenClaw 1 kliknięciem i zautomatyzuj codzienne zadania bez konieczności konfiguracji i ukrytych kroków.

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Wstępnie zainstalowane kredyty AI

Kredyty AI służą do uruchamiania OpenClaw. Nie ma potrzeby korzystania z zewnętrznych platform, aby skonfigurować i doładować kredyty AI – wszystko jest w jednym miejscu.

Skonfiguruj 1 kliknięciem

Instalacja OpenClaw jest prosta, dzięki czemu idealnie nadaje się dla początkujących.

Bezpieczny i prywatny

OpenClaw jest hostowany w odizolowanym środowisku Docker, co oznacza, że masz pełną kontrolę nad danymi i dziennikami czatów.

Zdobądź wszystko, czego potrzebujesz w jednym planie

Rozpocznij swój plan i od razu korzystaj z OpenClaw, mając wszystko, czego potrzebujesz.
OpenClaw
Uzyskaj 24 mies. za 623,76 zł (standardowa cena 2.063,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
85,99  zł
RABAT 70%
25,99  zł /mies.
OpenClaw zainstalowany automatycznie
Brak opłaty za agenta
100% prywatna kontrola
Zobacz wszystkie funkcje
Wliczone w Twój plan
Wbudowane zabezpieczenia
Zarządzaj wizualnie swoimi agentami AI i przepływami pracy
Korzystaj z różnych modeli AI z kredytami AI
WhatsApp, Telegram są gotowe
Dedykowana, bezpieczna skrzynka odbiorcza
Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Wdróż OpenClaw w 3 prostych krokach

Ręczna konfiguracja OpenClaw może zająć godziny. Z Hostinger uruchamiasz go natychmiast - nie musisz uczyć się niczego nowego.

Zainstaluj OpenClaw 1 kliknięciem

Rozpocznij swój plan, a my zajmiemy się konfiguracją automatycznie. Nie potrzebujesz doświadczenia technicznego.

Wybierz miejsce, w którym chcesz rozmawiać

Połącz się przez Telegram lub WhatsApp i rozpocznij rozmowę ze swoim asystentem AI w ciągu kilku sekund.

OpenClaw jest gotowy do użycia

Nie potrzeba żadnych dodatkowych ustawień, Twój asystent OpenClaw AI jest aktywny i gotowy do pracy.

Co można zbudować za pomocą OpenClaw?

Osobisty asystent produktywności

Dzięki OpenClaw możesz zarządzać zadaniami, ustawiać przypomnienia, podsumowywać rozmowy i planować swój harmonogram, ograniczając w ten sposób konieczność ręcznego wykonywania czynności.

Asystent sprzedaży

Automatycznie obsługuj nowe zapytania, zbieraj dane kontaktowe i oddzielaj poważne pytania od zwykłych.

Asystent kodowania

Twórz, ulepszaj i debuguj kod z pomocą OpenClaw. Oprogramowanie jasno wyjaśnia koncepcje i sugeruje ulepszenia, aby usprawnić proces tworzenia.

Badacz

Użyj OpenClaw do gromadzenia informacji, podsumowania treści i porównania opcji. Dzięki temu możesz podejmować bardziej świadome decyzje bez poświęcania wielu godzin na badania.

Planer mediów społecznościowych

Nigdy więcej nie wpatruj się w pustą stronę. Twórz projekty postów, generuj pomysły na treści i planuj harmonogram publikacji.

Specjalista ds. wsparcia

Odpowiadaj na najczęstsze pytania klientów i automatycznie przeprowadzaj użytkowników przez proste kroki. OpenClaw redukuje liczbę powtarzających się odpowiedzi i skraca czas reakcji.

OpenClaw z Hostinger kontra inne

Czym różni się OpenClaw w Hostinger od konkurencji? Stawiamy na prostotę, aby pozwolić Ci korzystać z agenta AI w kilka sekund.
Hostinger
Inny dostawca

Szybkość wdrażania

Gotowe natychmiast.
Ręczna instalacja i konfiguracja środowiska.

Złożoność techniczna

Wszystko działa od razu.
Wymaga kluczy API i ręcznej konfiguracji.

Kredyty AI

W zestawie wstępnie zainstalowane kredyty AI.
Wymagane są zewnętrzne konta API.

Zarządzanie agentami

Łatwy w użyciu interfejs wizualny do zarządzania agentami AI i przepływami pracy.
Nie

Dlaczego warto wdrożyć OpenClaw z Hostinger?

Konfiguracja 1 kliknięciem

Uruchom OpenClaw natychmiast. Bez ręcznej konfiguracji i skomplikowanych działań.

Wstępnie zainstalowane kredyty AI

Asystenci AI wykorzystują kredyty do generowania odpowiedzi i wykonywania zadań. Dodaliśmy je już dla Ciebie, więc możesz od razu zacząć korzystać z OpenClaw.

Prywatne i bezpieczne w domyśle

OpenClaw działa w prywatnym sejfie, więc Twoje dane i rejestry czatów pozostaną prywatne.

Skonfigurowane i przetestowane dla Ciebie

Otrzymujesz stabilną, zweryfikowaną wersję OpenClaw od samego początku. My zajmujemy się testowaniem i zapewnieniem kompatybilności.

Działa 24/7

Twój asystent OpenClaw jest dostępny przez całą dobę, zajmując się zadaniami i rozmowami, nawet gdy jesteś offline.

Twoja sztuczna inteligencja ma własną skrzynkę odbiorczą

Zamiast korzystać ze swojego prywatnego adresu e-mail, możesz wybrać osobną skrzynkę pocztową OpenClaw, aby zapewnić sobie większe bezpieczeństwo.

Skonfiguruj swój OpenClaw już dziś

Wypróbuj bez ryzyka dzięki naszej 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce zwrotów.
Najczęściej zadawane pytania o OpenClaw Hostinger

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszego narzędzia OpenClaw 1 kliknięciem.

Czy do skonfigurowania OpenClaw potrzebna jest mi jakaś wiedza techniczna?

Ani trochę. OpenClaw z jednym kliknięciem został zaprojektowany dla osób, które nigdy w życiu nie miały styczności z serwerem. Nasze wdrożenie 1 kliknięciem obejmuje całą instalację – od środowiska serwerowego po konfigurację AI. Wystarczy wybrać plan, kliknąć „Wdróż”, a Twój osobisty asystent AI będzie gotowy do działania w ciągu kilku minut. Bez kodowania, bez wierszy poleceń, bez skomplikowanych pulpitów nawigacyjnych.

Jak działają kredyty AI i czy muszę zakładać konta zewnętrzne?

Twoje kredyty AI są wstępnie zintegrowane i gotowe do użycia od razu po instalacji. W przeciwieństwie do standardowej konfiguracji OpenClaw, nie musisz zakładać kont u dostawców AI, takich jak OpenAI czy Anthropic, generować kluczy API ani zajmować się żadną konfiguracją techniczną. Wystarczy kupić kredyty za pośrednictwem panelu Hostinger, a Twój asystent uruchomi się natychmiast. Gdy potrzebujesz więcej, doładuj je bezpośrednio z tego samego panelu — to takie proste.

Czy moje dane są prywatne i bezpieczne?

Zdecydowanie. Każda instancja OpenClaw działa w swoim własnym, odizolowanym środowisku, co oznacza, że Twoje dane i rozmowy są całkowicie oddzielone od innych użytkowników. Blokujemy każdy kontener, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub zmianom z zewnątrz, a każda instancja jest wyposażona w niestandardową, wysoce złożoną bramkę bezpieczeństwa generowaną domyślnie. Otrzymujesz ochronę na poziomie profesjonalnym bez konieczności samodzielnej konfiguracji.

Jaka jest różnica między uruchomieniem OpenClaw za pomocą 1 kliknięcia a uruchomieniem OpenClaw na serwerze VPS?

W przypadku VPS otrzymujesz pełny dostęp do roota i pełną kontrolę nad serwerem — ale to oznacza również, że odpowiadasz za konfigurację, aktualizacje i bezpieczeństwo. OpenClaw 1 kliknięciem eliminuje całą tę złożoność. Zajmujemy się infrastrukturą, utrzymujemy Twoją instancję w najnowszej stabilnej wersji i dodajemy dodatkowe warstwy zabezpieczeń — dzięki czemu możesz skupić się wyłącznie na korzystaniu z asystenta AI, a nie na zarządzaniu serwerem. Jeśli jesteś programistą i chcesz pełnej personalizacji, nasze plany VPS OpenClaw będą lepszym wyborem.

Co właściwie mogę zrobić za pomocą OpenClaw?

OpenClaw to Twój osobisty asystent AI, który działa 24/7, nawet gdy Twój laptop jest zamknięty. Możesz połączyć go ze swoimi ulubionymi aplikacjami do przesyłania wiadomości — takimi jak WhatsApp, Telegram, Slack i Discord — i używać go do automatyzacji codziennych zadań, zarządzania rozmowami na różnych platformach, obsługi leadów, uruchamiania automatyzacji w przeglądarce i wielu innych. Pomyśl o nim jak o cyfrowym członku zespołu, który nigdy nie śpi i jest zawsze gotowy do pomocy.

