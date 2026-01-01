OpenClaw en 1 clic : votre assistant IA disponible 24 h/24 et 7 j/7

Avec un VPS, vous bénéficiez d'un accès root complet et d'un contrôle total sur votre serveur, mais cela implique aussi de gérer vous-même la configuration, les mises à jour et la sécurité. L'option OpenClaw en 1 clic élimine toute cette complexité technique. Nous pilotons l'infrastructure, maintenons votre instance sur la dernière version stable et renforçons la sécurité pour vous. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur votre agent IA plutôt que sur la gestion d'un serveur. Si vous préférez configurer votre propre environnement, nos packs VPS OpenClaw sont faits pour vous.